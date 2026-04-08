Sau vòng loại Cá tháng Tư, 33 Tỷ Tỷ cùng nhau bước vào Công diễn đầu tiên của Đạp Gió 2026. 11 đội đã được hình thành và các thí sinh sẽ cùng tập luyện cho màn biểu diễn teamwork, được phát sóng trực tiếp vào ngày 9-10/4 sắp tới. Thời gian có hạn, cộng thêm việc Công diễn sẽ không được cắt ghép, chỉnh sửa hay qua bất kỳ kỹ thuật hậu kỳ nào, áp lực đè lên dàn thí sinh là rất lớn.

Trước khi chính thức tranh tài, mỗi team sẽ trải qua bài mini test, biểu diễn trước 2 BGK gồm Ling, giám đốc sân khấu và Triệu, giám đốc âm nhạc. Phần thể hiện của team Trang Pháp nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng Việt Nam, tò mò nữ ca sĩ đã dẫn dắt 2 thành viên Giang Ngữ Thần và Duy Nina ra sao.

3 người trình diễn ca khúc Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại của Thái Y Lâm, với đạo cụ là 3 chiếc ghế. Tuy nhiên, ngay từ khi bắt đầu, mọi thứ đã trở nên bất ổn. Duy Nina thì quên lời ngay verse thứ nhất, phải mở phao vừa hát vừa nhìn vào mảnh giấy ghi nhớ. Giang Ngữ Thần cũng không phải ngoại lệ, thậm chí cô nàng còn không hát cả 1 đoạn, bật cười bối rối vì không nhớ lyrics.

Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại - Trang Pháp, Giang Ngữ Thần, Duy Nina

Bất ngờ nhất là Trang Pháp, người được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện, cũng mắc vấn đề tương tự. Ngoài ra, cô nàng còn hát hụt hơi thấy rõ, cột hơi không ổn định nên cũng không rõ lời. Tổng thể, đây là màn trình diễn kém chất lượng, chưa được đầu tư bài bản và lộ hết các yếu điểm của team.

Cả nhóm quên lời, hát hụt hơi và chưa nghiêm túc khi thể hiện bài test

Ling, cựu thành viên nhóm nhảy hip-hop hàng đầu thế giới The Royal Family Dance Crew, bày tỏ sự thất vọng tới team Trang Pháp. Lão sư vũ đạo nhấn mạnh 3 nghệ sĩ chủ yếu là cười đùa, chưa tập trung vào bài test. Cô nhận xét: “Thực ra tôi đã rất kỳ vọng vào nhóm của các bạn. Bài hát này thực sự đòi hỏi sự tự tin và phong thái làm chủ sân khấu. Nhưng vừa rồi, tôi thấy mọi người cứ cười đùa hì hì ha ha với nhau.

Tôi biết các bạn ở bên nhau rất vui vẻ, điều đó cũng quan trọng thôi, nhưng dù sao đây cũng là một buổi kiểm tra, và hơn hết đây là một cuộc thi. Vì vậy, tôi đã mong đợi nhiều hơn thế. Kỳ vọng của tôi dành cho các bạn là rất cao, nên thành thật mà nói, hôm nay tôi có chút thất vọng” , Ling nói thêm.

Ling bày tỏ sự thất vọng khi cả team chỉ cười đùa là chủ yếu

Ling vốn nổi tiếng là một người vô cùng thẳng thắn và nghiêm khắc trong công việc trong giới dancer. Qua màn hình, khán giả để ý cô nàng gần như không cười hay tỏ ra vui vẻ khi xem team Trang Pháp trình diễn.

Triệu, producer nổi tiếng, cảm thấy khó hiểu khi cả nhóm không một ai thuộc lời hoàn chỉnh. Anh chia sẻ: “Tại sao bây giờ việc thuộc lời bài hát lại trở nên khó khăn với mọi người như vậy? Có phải là do thời gian chuẩn bị lần này quá ngắn không? Tất nhiên, tôi muốn nói rằng, với tư cách là một người đến từ nước ngoài ( Trang Pháp), tôi thấy em vẫn ổn, em vẫn có thêm thời gian để luyện tập.

Nhưng đây là một chương trình về giọng hát (vocal), dù là buổi kiểm tra kỹ năng hay buổi công diễn sắp tới, thì đó đều là diễn trực tiếp đấy. Mọi thứ sẽ phơi bày trước mắt tất cả khán giả mà không có bất kỳ sự chỉnh sửa hay cắt ghép nào đâu” , Triệu nhấn mạnh.

Producer Triệu bày tỏ sự khó hiểu khi 3 thành viên không có ai thuộc hết lời

Phản ứng của netizen trước màn thể hiện của team Trang Pháp nhìn chung khá gắt. Nhiều người cho rằng đây là một phần trình diễn thiếu sự chuẩn bị cơ bản như học thuộc lời hay hát live ổn định. Việc cả ba thành viên lúng túng, cười đùa khiến khán giả cảm thấy nhóm chưa thực sự nghiêm túc với bài kiểm tra trước thềm thi đấu. Đặc biệt trong bối cảnh chương trình không có hậu kỳ chỉnh sửa, những lỗi cơ bản như vậy hoàn toàn có thể trở thành thảm họa nếu không được cải thiện.

Dù vẫn có một bộ phận fan bênh vực và tin rằng Trang Pháp có thể lật kèo ở sân khấu chính, nhưng phần đông khán giả đều cho rằng những góp ý của giám khảo là hoàn toàn có cơ sở. Và nếu không nhanh chóng siết lại kỷ luật tập luyện, team này sẽ rất khó tạo được cú bứt phá ở công diễn sắp tới.

Khó khăn hơn cho team Trang Pháp khi nhóm phải trình diễn ca khúc 100% tiếng Trung. Đây là mặt hạn chế có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới Trang Pháp. Nữ ca sĩ mới chỉ giao tiếp được những câu tiếng Trung cơ bản, chủ yếu nói bằng tiếng Anh. Hơn thế nữa, 2 thành viên trong đội cũng bị nhận xét là yếu về mặt kỹ năng.

Giang Ngữ Thần là người mẫu chỉ mới lấn sân sang lĩnh vực ca hát không chuyên. Cô nàng không sở hữu giọng hát hay, cũng như khả năng thanh nhạc cơ bản, vì thế bị xếp vào nhóm yếu thế. Duy Nina cũng là “quả tạ” nặng bởi cô nàng được cho là vốn sẽ phải dừng cuộc chơi ở vòng loại đầu tiên. Độ nhận diện Duy Nina bét bảng, thời lượng lên sóng cũng thua xa các Tỷ Tỷ khác, gần như tham gia chỉ để đủ đội hình 33 người. Do vậy, cần 1 phép màu để team Trang Pháp “lội ngược dòng” giữa tình thế nguy hiểm như bây giờ.