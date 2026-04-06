Tập phát sóng mới nhất của Đạp Gió 2026 vừa chính thức lên sóng, mang đến cho khán giả những diễn biến quan trọng trước thềm công diễn đầu tiên. Việc đại diện Việt Nam là Trang Pháp xuất hiện tại mùa giải năm nay tiếp tục là chủ đề thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi từ cộng đồng mạng.

Trang Pháp trở thành đội trưởng tại công diễn đầu tiên của Đạp Gió 2026 (Ảnh:ManggoTV)

Trước đó, Trang Pháp đã có một màn ra mắt sân khấu cá nhân thành công. Nữ ca sĩ giành chiến thắng trực tiếp trong lượt thi đấu đối kháng với đối thủ người Trung Quốc. Nhờ thành tích này, cô lọt vào danh sách các tỷ tỷ được đề cử cho vị trí đội trưởng của vòng tiếp theo. Tại Đạp Gió, đội trưởng luôn là vai trò trung tâm, nắm quyền quyết định chiến thuật và thường xuyên nhận được thời lượng lên hình lớn cũng như sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Kết quả cuối cùng, Trang Pháp chính thức được giao vị trí đội trưởng Công diễn 1. Quyết định này được đưa ra dựa trên sự kết hợp giữa số phiếu bầu trực tiếp từ các tỷ tỷ trong chương trình và điểm số tổng kết trên bảng xếp hạng bình chọn của mạng xã hội Weibo sau khi vòng thi đầu tiên khép lại.

Trang Pháp trở thành đội trưởng nhờ số phiếu bầu trực tiếp từ các tỷ tỷ và điểm số sau khi vòng thi đầu tiên (Video: MangoTV)

Trong giai đoạn tuyển chọn thành viên, Trang Pháp thể hiện rõ mong muốn chiêu mộ những gương mặt nổi bật nhất của chương trình. Cụ thể, cô chủ động tiếp cận và thuyết phục An Kỳ nhưng không thành công. Tiếp đó, nữ ca sĩ tiếp tục lựa chọn các nhân tố hút truyền thông khác là Từ Mộng Khiết và cựu Hoa hậu Hong Kong Trần Khải Lâm. Dù vậy, các lượt ghép đội này đều thất bại do sự cạnh tranh từ những nhóm khác. Cuối cùng, đội hình của Trang Pháp tại Công diễn 1 được chốt lại với hai thành viên là nữ MC Duy Ni Na và diễn viên Giang Ngữ Thần.

Trang Pháp cùng đội với MC Duy Nina và Giang Nữ Thần trong công diễn 1 (Ảnh:Weibo)

Việc Trang Pháp chung đội với hai tỷ tỷ này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của dân mạng Việt Nam. Dựa trên tình hình thực tế, đội hình vấp phải nhiều rào cản về kỹ năng và độ nhận diện khiến một bộ phận người hâm mộ tỏ ra lo lắng. Về phía Duy Ni Na, cô được đánh giá là một thí sinh có thực lực hát và nhảy tốt, đồng thời sở hữu tính cách hòa đồng. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của nữ MC là độ nổi tiếng trên truyền thông hiện tại gần như bằng không. Duy Ni Na vốn là nhân tố được ban tổ chức bổ sung vào phút chót và từng nằm trong danh sách nhóm thí sinh dự kiến bị loại sau vòng biểu diễn cá nhân do điểm số bình chọn thấp.

Duy Ni Na vốn là tỷ tỷ xém bị loại sau vòng biểu diễn cá nhân do điểm số bình chọn thấp (Ảnh: MangoPlus)

Thành viên còn lại là Giang Ngữ Thần cũng mang đến nhiều lo lắng. Nhờ danh xưng từng là bạn gái của nam ca sĩ Châu Kiệt Luân, cô có độ thảo luận từ công chúng cao hơn với Duy Ni Na. Dù vậy, phần trình diễn solo vừa rồi của Giang Ngữ Thần không nhận về nhiều đánh giá tích cực do các yếu kém về kỹ năng thanh nhạc và nhảy. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng Trang Pháp cần phải giữ Giang Ngữ Thần trong phòng tập để rèn luyện liên tục 12 tiếng mỗi ngày nhằm đảm bảo chất lượng sân khấu và tránh nguy cơ có thành viên bị loại.

Giang Ngữ Thần bị đánh giá là yếu kém về kỹ năng thanh nhạc và nhảy (Ảnh: MangoPlus)

Mặc dù đội hình bị đánh giá là một thử thách khó khăn, nhiều ý kiến nhìn nhận đây là bối cảnh phù hợp để Trang Pháp chứng minh năng lực thực sự. Việc dẫn dắt một nhóm có xuất phát điểm không đồng đều là thước đo cụ thể cho bản lĩnh và kỹ năng lãnh đạo của cô. Trước đây, khi tham gia Chị Đẹp bản Việt, Trang Pháp từng nhiều lần đảm nhận vị trí đội trưởng. Cô đã thể hiện tư duy chiến lược nhạy bén trong việc dẫn dắt nhóm giúp đội của mình nhiều lần giành chiến thắng. Công chúng kỳ vọng nữ ca sĩ sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của của mình tại chương trình lần này.

Trang Pháp được kỳ vọng sẽ chứng minh được năng lực làm đội trưởng tại đấu trường quốc tế (Ảnh:Weibo)

Tại công diễn này, đội của Trang Pháp đã chọn biểu diễn ca khúc Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại của ca sĩ Thái Y Lâm. Đây là một bản nhạc dance có độ phổ biến rộng rãi tại thị trường Trung Quốc. Đa số khán giả nhận định giai điệu mạnh mẽ và phong cách biểu diễn của bài hát này rất tương thích với chất giọng Trang Pháp. Việc trình diễn một ca khúc quen thuộc với đại chúng là lợi thế lớn, hỗ trợ tích cực cho đại diện Việt Nam trong việc tiếp cận và tạo dấu ấn với khán giả truyền hình Trung Quốc.

Trang Pháp, Duy Ni Na, Giang Ngữ Thần và giáo viên thanh nhạc luyện tập cho công diễn đầu tiên (Ảnh: Trang Pháp)

Toàn bộ diễn biến của công diễn sẽ được phát sóng trực tiếp đặt ra thách thức lớn về bản lĩnh sân khấu cho cả Trang Pháp và hai đồng đội (Ảnh: Trang Pháp)

Hiện tại, Trang Pháp cùng Giang Ngữ Thần và Duy Ni Na có thời gian hơn một tuần để luyện tập. Theo lịch trình chính thức từ ban tổ chức, công diễn 1 sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 4. Toàn bộ diễn biến của công diễn sẽ được phát sóng trực tiếp hoàn toàn. Việc biểu diễn live stream không qua chỉnh sửa hậu kỳ đặt ra thách thức lớn về bản lĩnh sân khấu cho cả ba thành viên trong đội.