Ngày 4-5/4, SEVENTEEN chính thức khép lại world tour NEW_ bằng 2 đêm encore tại SVĐ Incheon (Hàn Quốc). Đêm diễn cuối cùng diễn ra trong cơn mưa lớn, nhưng 9 thành viên (trừ Jeonghan, Wonwoo, Hoshi và Woozi nhập ngũ) vẫn cùng hàng chục nghìn khán giả “cháy” hết mình. Cũng tại đây, nhóm công bố quyết định khiến cộng đồng Kpop dậy sóng: cả 13 thành viên đã thống nhất tái ký hợp đồng lần thứ hai với Pledis Entertainment.

Trước đó, nhóm đã gia hạn lần đầu vào năm 2022 sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền 7 năm. Với một nhóm nhạc gen 3 đã hoạt động hơn một thập kỷ, sở hữu đội hình đông đảo, việc tiếp tục đồng hành đầy đủ thành viên được xem là ngoại lệ hiếm hoi của thị trường Kpop vốn nổi tiếng với “lời nguyền 7 năm”. Trên các diễn đàn Hàn Quốc, mối quan hệ gắn bó của SEVENTEEN được gọi là “điều kỳ diệu của showbiz”.

SEVENTEEN chính thức khép lại world tour NEW_ bằng 2 đêm encore tại SVĐ Incheon (Hàn Quốc)

Trưởng nhóm S.Coups thông báo SEVENTEEN đã quyết định tái ký lần 2 với đội hình đủ 13 người

Ra mắt ngày 26/05/2015 dưới trướng Pledis Entertainment, SEVENTEEN bước vào ngành công nghiệp giải trí khi công ty chủ quản đứng bên bờ vực phá sản. Thời điểm đó, tài chính cạn kiệt đến mức phó chủ tịch công ty phải bán xe để xoay vốn cho màn debut của SEVENTEEN. Không có nguồn lực thuê đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp, các thành viên buộc phải tự thân vận động: Woozi trực tiếp sáng tác và sản xuất âm nhạc, Hoshi đảm nhận biên đạo, Mingyu tham gia thiết kế goods. Với đội hình 13 người, nhóm từng bị hoài nghi về khả năng tồn tại lâu dài, thậm chí bị mỉa mai là “quá đông để thành công”. Tuy nhiên, chính sự phân chia vai trò rõ ràng cùng tinh thần tự chủ đã đặt nền móng cho danh xưng “nhóm nhạc tự sản xuất” - yếu tố làm nên bản sắc riêng của SEVENTEEN.

Ra mắt ngày 26/05/2015 dưới trướng Pledis Entertainment, SEVENTEEN bước vào ngành công nghiệp giải trí khi công ty chủ quản đứng bên bờ vực phá sản

Sau nhiều năm hoạt động, SEVENTEEN dần trở thành trụ cột kinh tế, giúp Pledis thoát khỏi khủng hoảng bằng loạt ca khúc như Don’t Wanna Cry hay Very Nice . Bước ngoặt quan trọng đến vào tháng 5/2020 khi HYBE (khi đó là Big Hit Entertainment) hoàn tất việc mua lại phần lớn cổ phần của Pledis. Đến năm 2021, SEVENTEEN chính thức gia nhập hệ sinh thái của tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc, mở ra giai đoạn phát triển mới với nguồn lực mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong việc mở rộng thị trường quốc tế.

Năm 2023 đánh dấu đỉnh cao rực rỡ trong sự nghiệp của nhóm khi liên tiếp thiết lập các kỷ lục chưa từng có

Năm 2023 đánh dấu đỉnh cao rực rỡ trong sự nghiệp của nhóm khi liên tiếp thiết lập các kỷ lục chưa từng có. Mini album thứ 10 FML bán ra hơn 6,2 triệu bản, trở thành album bán chạy nhất lịch sử Kpop. Ngay sau đó, Seventeenth Heaven tiếp tục vượt mốc 5 triệu bản chỉ trong tuần đầu tiên. Theo báo cáo của IFPI, SEVENTEEN là nghệ sĩ có lượng tiêu thụ album vật lý cao nhất thế giới năm 2023, vượt qua nhiều tên tuổi lớn của thị trường phương Tây. Đáng chú ý, dù đã bước sang năm thứ 9 hoạt động, nhóm vẫn duy trì cường độ làm việc dày đặc với 2-3 đợt phát hành mỗi năm, bao gồm cả các dự án từ các unit nhỏ được ra mắt liên tục.

SEVENTEEN hiện là một trong những nhóm nhạc gen 3 hiếm hoi duy trì được hoạt động nhóm thường xuyên

Sang năm 2024, SEVENTEEN tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ âm nhạc toàn cầu bằng việc tổ chức concert tại Nissan Stadium (Nhật Bản) - một trong những sân vận động lớn nhất thế giới với sức chứa hơn 72.000 khán giả mỗi đêm. Nhóm trở thành nghệ sĩ nam Kpop thứ hai trong lịch sử, sau TVXQ, đạt được cột mốc này. Không chỉ dừng lại ở thị trường châu Á, SEVENTEEN còn ghi dấu khi trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên đảm nhận vai trò headliner tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza Berlin, Glastonbury Anh cho thấy sức ảnh hưởng mở rộng ra toàn cầu.

SEVENTEEN đang là nhóm giữ kỷ lục doanh số album bán ra ngày đầu và tuần đầu cao nhất Kpop

Ở thời điểm hiện tại, SEVENTEEN vẫn nắm giữ hàng loạt kỷ lục doanh số đáng chú ý. SEVENTEEN đang là nhóm giữ kỷ lục doanh số album bán ra ngày đầu và tuần đầu cao nhất Kpop. Trong đó, mini album FML đứng đầu bảng xếp hạng ngày đầu với 3.998.373 bản bán ra, Seventeenth Heaven giữ kỷ lục doanh số tuần đầu cao nhất mọi thời đại với hơn 5 triệu bản. Mới đây nhất, BTS trở lại sau 4 năm, lập kỷ lục với 3.985.412 bản album ARIRANG ngày đầu, nhưng vẫn chưa thể vượt qua kỷ lục của FML. Những con số này không chỉ phản ánh sức mua của fandom mà còn khẳng định vị thế thương mại vượt trội của SEVENTEEN trong bối cảnh thị trường đang cạnh tranh khốc liệt.

Trong một ngành công nghiệp âm nhạc nhiều biến động, cạnh tranh cao như Kpop, việc duy trì đội hình ổn định qua nhiều năm là điều hiếm hoi, SEVENTEEN trở thành trường hợp ngoại lệ

Quyết định tái ký hợp đồng lần hai với đầy đủ 13 thành viên vì thế không chỉ mang ý nghĩa pháp lý, mà còn là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Kpop. Trong một ngành công nghiệp âm nhạc nhiều biến động, cạnh tranh cao như Kpop, việc duy trì đội hình ổn định qua nhiều năm là điều hiếm hoi, SEVENTEEN trở thành trường hợp ngoại lệ. Không một "lời nguyền 7 năm" hay yếu tố nào tác động đến quyết định muốn đồng hành cùng nhau của 13 thành viên. Dù ở chương 2 sự nghiệp, nhiều người đẩy mạnh hoạt động cá nhân thì SEVENTEEN vẫn luôn ưu tiên hoạt động nhóm. Tình cảm của SEVENTEEN khiến người hâm mộ yên tâm, không chút hoài nghi.

Không một "lời nguyền 7 năm" hay yếu tố nào tác động đến quyết định muốn đồng hành cùng nhau của 13 thành viên

Từ xuất phát điểm gần như “con số âm”, nhóm không chỉ đưa công ty chủ quản thoát khỏi nguy cơ phá sản, mà còn góp phần đưa Pledis trở thành một phần của tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Hành trình đó, cùng với sự gắn kết bền chặt giữa các thành viên, đã khiến SEVENTEEN được xem là một trong những “điều kỳ diệu” hiếm có của showbiz.

