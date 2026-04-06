Trang Pháp bị BTC show Trung “tắt mic” khi đang phát biểu, thứ hạng sau vòng loại đúng khó tin

Ngày 3 và 4/4 vừa qua, vòng solo của Đạp Gió 2026 đã chính thức khép lại với 33 tiết mục của 33 Tỷ Tỷ. Sở hữu dàn thí sinh đủ màu sắc từ đa lĩnh vực, phần thi khởi động của mùa 7 có sự phân hoá rõ rệt về cả kỹ năng lẫn độ hot của từng nghệ sĩ. Trước đó, vòng solo sẽ phải tạm biệt 3 gương mặt có số điểm thấp nhất. Song, BTC đã thay đổi luật chơi vào giữa thời điểm livestream, giúp đội hình Đạp Gió 2026 bảo toàn lực lượng khỏi phần loại trừ.

Kết thúc vòng đấu, 5 cái tên có điểm bình chọn cao nhất đã gọi tên lần lượt là Trương Nguyệt, Tăng Bái Tử, Đạm Đạm, An Kỳ và Trang Pháp. Với stage Moonlight bung tỏa đủ kỹ năng từ hát, rap nhảy đến múa cột, chơi đàn và nhào lộn, không quá bất ngờ khi đại diện Việt Nam đã thuyết phục được số đông khán giả Trung Quốc. Điều đáng nói là tại thời điểm prevote trước thềm livestream chính thức, Trang Pháp chỉ dừng lại ở vị trí 32, thứ hạng gần như bị loại. Nay cô nàng đã nhảy vọt lên top 5, nhận được 219.000 lượt bình chọn.

Trang Pháp xuất sắc chạm đến top 5 sau vòng loại đầu tiên

Ngoài ra, một khoảnh khắc khác của Trang Pháp tại vòng solo cũng trở nên viral trên sóng mạng. Cụ thể, sau khi hoàn thành xong phần biểu diễn, Trang Pháp cùng Vương Mông trở lại sân khấu chính để nghe phần nhận xét từ BGK, công bố số điểm và chia sẻ từ 2 thí sinh. Giọng ca Chocolate nói, đồng thời gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự trân trọng tới khán giả xứ Trung: “ Dù các bạn chưa biết tôi là ai, xin cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ, cổ vũ cho tôi”.

Trang Pháp bị BTC "cấm chat" giữa bài phát biểu

Khoảnh khắc Trang Pháp bị “cấm chat” giữa lúc đang phát biểu nhanh chóng gây bàn tán trên MXH. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng Trang Pháp đã rất nỗ lực hòa nhập và thể hiện thái độ cầu thị, nên đáng ra nên được tạo điều kiện nói trọn vẹn. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng quy định thời lượng của các show Trung vô cùng nghiêm ngặt nên việc bị ngắt lời là điều không hiếm và không mang tính cá nhân.

Cô nàng vượt quá thời gian chia sẻ

Dẫu vậy, điều khiến netizen quan tâm hơn cả lại là cú “lội ngược dòng” ngoạn mục của Trang Pháp. Từ vị trí áp chót ở vòng prevote, cô bất ngờ vươn lên top 5, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Không ít bình luận dành lời khen cho màn trình diễn Moonlight quá toàn diện, đủ sức tạo hiệu ứng mạnh khi lên sóng.

Về tiết mục Moonlight , Trang Pháp khiến khán giả choáng ngợp khi liên tục phô diễn loạt kỹ năng, cùng đoạn rap đan xen tới bốn thứ tiếng gồm Việt, Anh, Trung và Tây Ban Nha. Không chỉ vậy , sân khấu còn được đầu tư bài bản từ âm nhạc đến dàn dựng. Trang Pháp giữ phong thái tự tin, làm chủ không gian tốt, vũ đạo chắc tay và gần như không để “rơi spotlight” ở bất kỳ khoảnh khắc nào.

Moonlight - Trang Pháp

Phần trình diễn của Trang Pháp nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo nhờ sự toàn diện trong kỹ năng cùng khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng. Kết quả chung cuộc, nữ ca sĩ giành chiến thắng với 382 điểm, nhỉnh hơn Vương Mông đúng 3 điểm trong một màn so kè cực kỳ sát nút. Thành tích này được xem là màn chào sân thuận lợi, giúp đại diện Việt Nam tạo dấu ấn rõ rệt ngay từ những bước đầu tại một sân chơi quy mô lớn ở Trung Quốc.