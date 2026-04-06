Jun Phạm cố chấp mang ca khúc bị chê phản cảm đi diễn, netizen tranh cãi

Thời gian qua, ca khúc Truth Or Dare của Jun Phạm đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi vấp phải vô số luồng ý kiến trái chiều từ công chúng. Đa số khán giả cho rằng nhiều phân cảnh trong MV không phù hợp bởi hình ảnh và nội dung bị đánh giá là mang tính gợi dục. Mặc dù dư luận phản ứng gay gắt, phía Jun Phạm và ê-kíp vẫn giữ thái độ im lặng, khiến làn sóng tranh cãi không có dấu hiệu hạ nhiệt mà tiếp tục bị đẩy lên cao trào khi nam ca sĩ quyết định mang ca khúc này lên sân khấu biểu diễn trực tiếp.

Cụ thể, trong một đêm nhạc được tổ chức tại Hà Nội mới đây, Jun Phạm đã lần đầu tiên trình diễn trực tiếp Truth Or Dare kể từ khi tranh cãi nổ ra. Jun Phạm cũng không ngần ngại tái hiện các động tác vũ đạo quyến rũ và những bước nhảy táo bạo ngay trước mắt khán giả. Màn trình diễn này lập tức thu hút sự chú ý lớn, kéo theo các bài đăng bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội vì thái độ phớt lờ chỉ trích của anh.

Trên mạng xã hội, có những ý kiến đã lên tiếng chỉ trích việc Jun Phạm dường như đang bỏ ngoài tai các góp ý từ người xem. Việc nam ca sĩ mang một ca khúc đang vướng phải lùm xùm hình ảnh đi diễn ở sự kiện trực tiếp bị một nhóm khán giả đánh giá là hành động đặt sở thích cá nhân lên trên sự tiếp thu, chỉ vì muốn thỏa mãn việc "được làm thứ mình muốn". Từ động thái này của Jun Phạm, một bộ phận dư luận bắt đầu đặt ra những câu hỏi thẳng thắn về đạo đức nghề nghiệp cũng như ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật cá nhân và sự tiếp nhận của công chúng.

Điển hình là có những luồng quan điểm trực tiếp đặt vấn đề về việc liệu nghệ sĩ đang thực sự cống hiến bằng một tác phẩm chất lượng, hay chỉ đang dùng sự nổi tiếng để bình thường hóa những hình ảnh bị cho là kém duyên. Thậm chí, một số người dùng mạng còn chất vấn liệu có phải người làm nghệ thuật đang mặc định rằng khán giả sẽ luôn dễ dàng chấp nhận và ủng hộ mọi thứ họ làm, qua đó đại diện cho tiếng nói của những người đang thực sự thất vọng với cách xử lý truyền thông của nam ca sĩ.

Ngược lại, vẫn có một bộ phận khán giả lên tiếng bảo vệ nam ca sĩ và sản phẩm. Họ cho rằng việc gán ghép yếu tố tình dục hoàn toàn xuất phát từ trí tưởng tượng quá phong phú của người xem, trong khi hình ảnh trên MV chỉ đơn thuần là các món ăn. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm lập luận dựa trên yếu tố pháp lý, cho rằng nếu sản phẩm không vi phạm pháp luật thì nghệ sĩ hoàn toàn có quyền biểu diễn, việc nghe hay xem là quyền lựa chọn cá nhân của mỗi khán giả.

Nhìn lại thời điểm MV Truth Or Dare vừa phát hành, những tranh cãi thực chất đã xuất hiện bởi cách đạo diễn sử dụng hình ảnh ẩn dụ. Khán giả khó tính đã chỉ ra một số chi tiết gây hiểu lầm, đặc biệt là việc sử dụng đồ ăn trong các góc quay bị đánh giá là thiếu tinh tế. Các phân đoạn nhân vật nấu ăn bị soi xét khá kỹ khi ê-kíp lạm dụng nhiều góc máy cận cảnh chi tiết, kết hợp cùng hiệu ứng slow-motion kéo dài có chủ đích. Chính cách lồng ghép hình ảnh này đã khiến một bộ phận người xem liên tưởng đến những ẩn ý tình dục, làm giảm đi trải nghiệm thưởng thức âm nhạc đơn thuần.

Việc đưa yếu tố nhạy cảm vào một sản phẩm đại chúng khiến Truth Or Dare bị nhận xét là một bước đi thiếu an toàn. Bất chấp những góp ý từ ngày đầu ra mắt cho đến nay, phía nam ca sĩ vẫn chưa có bất kỳ động thái phản hồi, giải thích hay đính chính chính thức nào.

Một vấn đề khác chính là MV này trên nền tảng YouTube hoàn toàn không được thiết lập giới hạn độ tuổi. Chính việc thiếu đi các bước giới hạn độ tuổi đã khiến rủi ro lan truyền nội dung chưa phù hợp tăng cao, bởi bất kỳ tệp khán giả nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận MV này.

Do đó, việc mang ca khúc Truth Or Dare đi diễn trực tiếp giữa lúc vẫn còn nhiều lấn cấn giống như một mồi lửa, khiến nhóm khán giả không đồng tình tiếp tục phản ứng mạnh mẽ. Hiện tại, những tranh luận không chỉ dừng lại ở việc mổ xẻ hình ảnh MV, mà còn xoay quanh thái độ làm nghề, cách thể hiện ý đồ nghệ thuật và sự tôn trọng khán giả. Dù có nhiều góc nhìn đa chiều, công chúng vẫn đang chờ đợi một động thái rõ ràng, chuyên nghiệp và mang tính cầu thị hơn từ phía Jun Phạm cùng ê-kíp.