Ngày 28/3, Jun Phạm chính thức ra mắt MV Truth or Dare, đánh dấu sự lột xác với hình ảnh táo bạo và gai góc. Tuy nhiên, sản phẩm nhanh chóng vấp phải luồng ý kiến trái chiều do chứa nhiều phân cảnh nhạy cảm.

Ngay khi phát hành, các phân đoạn nấu ăn trong MV đã trở thành tâm điểm bàn tán. Việc nhân vật nam chính thực hiện loạt thao tác nấu ăn dưới góc máy cận cảnh và thời lượng kéo dài khiến một bộ phận khán giả liên tưởng đến các ẩn ý gợi dục. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cách xử lý hình ảnh này đã tình dục hóa việc nấu ăn đời thường, mang lại cảm giác phản cảm và gây khó chịu cho người xem.

MV Truth Or Dare của Jun Phạm tạo ra luồng tranh cãi lớn trên mạng xã hội

Việc biến những hành động đời thường thành công cụ kích thích trí tò mò bị đánh giá là một chiêu trò gây sốc. Ngược lại, vẫn có một số ít quan điểm bênh vực, nhận định rằng đây chỉ là một cách thể hiện nghệ thuật mang tính ẩn dụ, không phơi bày da thịt trực tiếp. Dù đánh giá dưới góc độ nào, yếu tố nhạy cảm trong MV là điều không thể phủ nhận.

Động thái cảnh báo duy nhất từ nam ca sĩ là các bài đăng trên tài khoản mạng xã hội vào thời điểm một tuần trước khi MV ra mắt

Tuy nhiên, dù MV mang đậm yếu tố người lớn, phía Jun Phạm và ê-kíp không thực hiện bất kỳ biện pháp giới hạn độ tuổi nào trên YouTube. Tiêu đề video không được đính kèm các nhãn dán phân loại người xem. Trong suốt thời lượng MV, không có bất kỳ dòng chữ cảnh báo hay lưu ý nào xuất hiện. Quan trọng hơn, tính năng giới hạn độ tuổi của hệ thống Youtube khi đăng tải cũng bị bỏ qua.

Động thái duy nhất từ nam ca sĩ là một bài đăng trên các nền tảng Facebook, Instagram và Threads vào thời điểm một tuần trước khi MV ra mắt. Với nội dung khuyên những người dùng dưới 18 tuổi hủy theo dõi các tài khoản cá nhân của anh trước ngày 28/3. Nếu không theo dõi các tài khoản mạng xã hội và động thái truyền thông của Jun Phạm, rất khó để biết MV Truth or Dare được triển khai ý tưởng 18+.

MV Truth Or Dare được đăng tải mà không có bất kỳ hình thức dán nhãn độ tuổi hay cảnh báo nào (Ảnh cap màn hình)

Việc chỉ đưa ra lời khuyến cáo trên mạng xã hội cá nhân là một bước đi thiếu hiệu quả. Khán giả tiếp cận MV trên YouTube đến từ nhiều nguồn khác nhau và không phải ai cũng theo dõi các tài khoản mạng xã hội của Jun Phạm để đọc được lời cảnh báo từ trước. Thuật toán đề xuất tự động của YouTube hoàn toàn có thể phân phối video này đến bất kỳ tài khoản người dùng nào, bao gồm cả trẻ vị thành niên. Sự sơ suất trong việc thiết lập rào cản kỹ thuật đã trực tiếp đẩy sản phẩm vào nguy cơ tác động tiêu cực đến tệp khán giả chưa đủ nhận thức.

Chi Pu gắn nhãn 16+ cho MV Mời Anh Vào Team Em (Ảnh cap màn hình)

Trong nhiều năm qua, nhiều nghệ sĩ và nhà sản xuất của Vpop đã thể hiện sự chuyên nghiệp khi chủ động thiết lập giới hạn người xem cho các sản phẩm nhạy cảm. Việc dán nhãn độ tuổi trực tiếp lên tiêu đề là một phương pháp phổ biến và minh bạch. Điển hình như Chi Pu từng phát hành MV Mời Anh Vào Team Em và ghi rõ tựa đề với dòng chữ “16+" để cảnh báo trước cho khán giả.

MV của Trang Pháp phải xác nhận độ tuổi mới được xem, do video giới hạn độ tuổi khán giả (Ảnh cap màn hình)

Hay với MV Fabulous của Trang Pháp, ê-kíp đã đưa nhãn "18+" ngay vào đầu tiêu đề, đồng thời kích hoạt tính năng giới hạn độ tuổi của nền tảng. Khi truy cập vào video này, YouTube sẽ yêu cầu khán giả phải đăng nhập tài khoản để xác minh độ tuổi, kèm theo dòng thông báo rõ ràng về việc video bị giới hạn do yêu cầu từ người tải lên.

Việc MV Truth or Dare hoàn toàn thiếu vắng các biện pháp bảo vệ tương tự khiến tác phẩm có thể tự do tiếp cận mọi đối tượng mà không gặp rào cản nào. Chưa bàn đến mức độ nghệ thuật của những hình ảnh ẩn dụ có thực sự đi quá giới hạn hay không, sự thiếu sót trong khâu phát hành đã là một điểm trừ lớn.

Trước những luồng tranh cãi trái chiều, phía Jun Phạm và ê-kíp hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào

Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của những khán giả không có nhu cầu tiếp nhận nội dung nhạy cảm mà còn đẩy bản thân nghệ sĩ vào những rắc rối không đáng có.

Hiện tại, những phân cảnh trong MV của Jun Phạm vẫn là chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Trước những luồng tranh cãi trái chiều, phía Jun Phạm và ê-kíp hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Chúng tôi đã liên hệ để làm rõ thêm sự việc.