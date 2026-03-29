Tối 28/3, Jun Phạm tổ chức thành công showcase J-UNZIP 2026 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, TP.HCM, mang đến hàng loạt tiết mục hoành tráng và chính thức ra mắt MV mới Truth Or Dare. Đây là sản phẩm âm nhạc mở đường cho album phòng thu đầu tay dự kiến hoàn thiện trong năm nay.

Xuyên suốt chương trình, nam ca sĩ trình diễn các ca khúc như Liên Khúc Sơn Thuỷ Khúc, Bất Tuyệt Thao Thao, Nhẹ Tựa Khói Sương, Hai Bàn Tay, Chiếc Khăn Piêu, Tình Yêu Ngủ Quên, Tân Thời, Lonely, Nếu Như Không Thể Nói Nếu Như, Yêu Từ Cái Buồn Đầu Tiên, Thương Em Hơn Chính Anh, Get On The Floor, Mới Ngồi Sát, Đợi Chờ Ai Xứng Đáng. Showcase cũng là dịp Jun Phạm tri ân cộng đồng fan Carrot. Đặc biệt, màn đấu giá vật phẩm tại sự kiện đã thu về 949 triệu đồng, được trao tặng cho chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời để hỗ trợ phẫu thuật tim cho 26 em nhỏ.

Cũng tại showcase, Jun Phạm chính thức giới thiệu đến công chúng một hình ảnh và phong cách âm nhạc mạnh mẽ, táo bạo hơn trong MV Truth Or Dare. Không còn gắn liền với những hình ảnh, âm nhạc đậm màu sắc văn hóa Việt Nam trong những năm gần đây, Jun Phạm "lột xác" đầy ngỡ ngàng, cùng vũ đạo đầy phóng khoáng.

Ca khúc mới mang tên Truth Or Dare do chính Jun Phạm và APJ sáng tác, được sản xuất bởi hai producer APJ và MONOTAPE. Đây được xem là bước chuyển rõ nét sau một năm nam nghệ sĩ theo đuổi các dự án mang màu sắc văn hoá truyền thống.

Ngay sau khi showcase kết thúc, Jun Phạm đã có một cuộc trò chuyện nhanh với chúng tôi, chia sẻ về những định hướng mới trong âm nhạc và các góc nhìn thẳng thắn sau hơn 16 năm làm nghệ thuật.

Xin chào Jun Phạm! Trong quá trình sản xuất sản phẩm âm nhạc mới đây, anh có gặp khó khăn hay kỷ niệm đáng nhớ nào không?

Tôi rất vui khi ca khúc Truth Or Dare đã có mặt trên tất cả các nền tảng. Để nói về khó khăn, tôi nghĩ điều lớn nhất là phải bước qua thói quen của chính mình. Trước đó, mình đã quen với việc sáng tác những ca khúc mang màu sắc gia đình, màu sắc cổ tích... Nếu mọi người đã theo dõi tôi nhiều sẽ thấy, đây là lần đầu tiên mình thử thách với dòng nhạc R&B và tự tay sáng tác, nên thực sự rất khó khăn cho lần đầu làm quen.

Nhưng rất may mắn là kế bên tôi có APJ, một người em rất hiểu về R&B đã hỗ trợ hun đúc cho bài hát này. Tôi nhớ không lầm là từ tháng 8 năm ngoái tới tận bây giờ mới có được những hình ảnh đầu tiên. Quá trình đó đòi hỏi sự kiên trì rất lớn để hoàn thiện bài hát. Nếu không kiên trì, tôi nghĩ đây cũng chỉ là một thử thách nhỏ để mình ra mắt bản audio thôi, chứ không nhất thiết phải đầu tư lớn thành một MV như thế.

Khán giả vốn dĩ đã quen thuộc với một Jun Phạm năng động, ấm áp. Đổi sang hình ảnh gai góc hơn trong sản phẩm mới, anh có lo lắng việc mình sẽ làm phật lòng tệp khán giả quen thuộc không?

Thật ra, tôi không nghĩ khán giả quen thuộc với mình chỉ vì một hình ảnh nhất định. Nếu là khán giả của tôi, chắc chắn mọi người sẽ biết tôi qua rất nhiều công việc khác nhau như làm ca sĩ, diễn viên, biên kịch, viết sách... Ngay cả trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, mọi người cũng thấy qua từng công diễn, tôi đã thử thách với rất nhiều concept khác nhau.

Đối với tôi, đây cũng chỉ là một concept mới. Khi đã gắn bó và thăng hoa trong concept văn hóa truyền thống suốt hai năm qua, bản thân tôi cũng bắt đầu thấy hơi chán và muốn bẻ hướng. Rất may mắn khi xung quanh tôi có những người bạn am hiểu về dòng nhạc này để cùng thử sức và tạo ra MV. Tôi tin rằng người hâm mộ đã quá quen thuộc với sự đa dạng của mình, bởi trước đây tôi cũng từng ra mắt những ca khúc mang phong cách cá tính như Mới Ngồi Sát, Get On The Floor hay Đợi Chờ Ai Xứng Đáng.

EP Thần Yêu trước đó mang phong cách hiện đại kết hợp chất liệu dân gian được đánh giá rất cao về mặt ý tưởng và chất lượng. Tuy nhiên, thành tích lại không quá khả quan so với mặt bằng chung. Anh nghĩ sao về điều này?

Thú thật tôi không suy nghĩ hay trăn trở quá nhiều. Bản thân tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì sở hữu một lượng khán giả yêu thương và ủng hộ vô điều kiện, giúp mình thoải mái hoạt động trong mọi lĩnh vực. Giống như khi Sơn Thủy Khúc hay Thần Yêu ra mắt, tôi vẫn có rất nhiều cơ hội đi diễn ở các sân khấu. Quan trọng nhất vẫn là việc mình duy trì được những buổi trình diễn như thế. Rồi tôi lại được tham gia Gia đình Ha Ha, công việc bận rộn đến mức mình không có thời gian để suy nghĩ xem mình có buồn hay không.

Thời gian trống có được, tôi lại bắt tay vào làm những sản phẩm tiếp theo. Cho nên mọi người mới thấy cứ 2-3 tháng tôi lại ra mắt một sản phẩm mới. Tôi không dùng thời gian để đắn đo xem dự án này có thành công không, dự án kia có được mọi người yêu thích không. Tới tuổi này rồi, bản thân tôi chỉ thích được thỏa sức sáng tạo và yêu thích những gì mình đang làm. Mỗi ngày được làm việc, tôi thấy mình trẻ trung và vui vẻ hơn, thay vì cứ phải bận tâm đến chuyện thành bại.

Với Truth Or Dare vừa ra mắt, tiêu chuẩn thành công mà anh đặt ra là gì? Là một cú hit vươn lên Top 1 Trending hay đơn giản chỉ là một phép thử đo lường hiệu ứng khán giả?

Nếu chỉ là một phép thử, chắc chắn tôi sẽ không đầu tư mạnh tay đến vậy. Đơn giản là mình thích thì mình làm thôi. Ở tuổi này, tôi thú nhận mình cũng hơi "khó bảo". Dù nhiều người khuyên không nên đầu tư quá mức, hay gợi ý tiếp tục theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng văn hóa, nhưng quan điểm của tôi là một khi đã làm thì phải làm tới cùng.

Cảm giác hạnh phúc và sung sướng nhất là sau đêm showcase, nhìn lại dự án mà mình cùng ekip đã dồn tâm huyết hoàn thiện vô cùng chỉn chu và chuyên nghiệp. Trong suốt 16 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ làm sản phẩm với áp lực mong cầu một bản "hit". Bởi vì tính ra tôi có bao giờ có hit đâu, đúng không? (Cười)

Thường những lúc không tính toán thì thành công lại tự tìm đến, điển hình như Bống Bống Bang Bang hay Thương Em Hơn Chính Anh. Vậy nên, tôi cứ cống hiến hết mình, dốc hết vốn liếng để làm ra một sản phẩm đẹp mắt là đã thấy mãn nguyện. Cảm ơn mọi người đã luôn lo lắng cho tôi, nhưng cột mốc lớn nhất mà tôi mong muốn đạt được lúc này, đơn giản chỉ là sự hài lòng với chính bản thân mình.

Lợi thế lớn nhất của Jun hiện tại là một fandom vô cùng mạnh, chịu chi và sẵn sàng bảo vệ thần tượng. Nhưng việc sở hữu fandom sẵn sàng "cày số liệu", đẩy thành tích lên cao trong khi chất lượng bài hát đôi khi chưa đủ sức thuyết phục đại chúng, liệu có phải là một điều đáng quan ngại? Anh có sợ những "thành tích" từ sự ưu ái của fan sẽ tạo ra một vùng an toàn?

Tôi nghĩ mọi người đang nói ai khác chứ không phải tôi. Nếu fan tôi mà cày số liệu thì chắc MV đã đạt cả trăm triệu view rồi. Sự thật là tôi thấy fan của mình rất tỉnh táo và có gu thưởng thức rõ nét. Các bạn thích cái gì thì sẽ nói thích, chưa thích thì thẳng thắn góp ý là chưa thích. Dù vậy, các bạn không bao giờ ép buộc mà luôn để tôi thoải mái làm những gì mình đam mê, không ngại cho tôi cơ hội thử thách. Ví dụ như khi tôi đóng phim Bảy Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay, tôi vào vai ác thì đâu có nghĩa bản thân mình ngoài đời là người ác.

Âm nhạc với tôi cũng vậy. Mỗi MV là một cuộc đời, và mình muốn xây dựng concept đó thật chỉn chu. Fan của tôi chưa bao giờ tâng bốc tôi mù quáng. Họ đã đồng hành cùng tôi từ rất lâu nên dư sức thấu hiểu. Hơn nữa, các bạn đều đã trưởng thành, đi làm, bận rộn nên không có nhiều thời gian để "cày view", nếu có thì cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Đa số fan của tôi đều đã lớn và luôn thẳng thắn góp ý xem tôi muốn làm gì và nên làm gì. Đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi thấy ở FC của mình.

Hiện nay, mâu thuẫn giữa fan và ekip quản lý dường như là "chuyện cơm bữa" khi người hâm mộ luôn muốn can thiệp để giành những điều tốt nhất cho idol. Đã bao giờ Jun Phạm cảm thấy khó xử hay bị kẹt ở giữa những "cuộc chiến" này chưa? Anh làm thế nào để dung hòa sự kỳ vọng khắt khe của fan với tầm nhìn chiến lược của ekip?

Thật ra, câu chuyện của các ekip khác thì tôi không dám luận bàn, vì mỗi nơi sẽ có một cách làm việc riêng. Với bản thân tôi, đã hoạt động nhiều năm trong nghề nên cảm giác cũng khác so với các bạn nghệ sĩ trẻ. Các bạn trẻ mới ra mắt thường được khán giả đặt nhiều kỳ vọng, mong muốn thần tượng có điều kiện phát triển tốt hơn. Tôi thấy đó là những kỳ vọng rất đúng đắn của người hâm mộ, nhưng mâu thuẫn nội bộ thế nào thì tôi không rõ.

Còn với bản thân tôi, chắc fan cũng thừa biết hiện tại tôi đang là người đứng đầu công ty của mình. Tất cả mọi thứ đều do tôi quyết định. Nên dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Các bạn fan rất hiểu chuyện, thường bảo nhau: "Ông này cũng lớn rồi, muốn làm gì thì cấm cũng không được”. Giờ có ép hay trách móc ekip thì ngẫm lại ekip cũng chỉ nghe lời tôi thôi. Nói đi nói lại, tất cả mọi quyết định đều từ tôi mà ra.

Bản thân tôi bây giờ chỉ muốn sống hết mình với nghệ thuật. Còn ước mơ nổi tiếng đình đám, bùng nổ rực rỡ như hồi 20 tuổi thì chắc chắn tôi không còn nghĩ đến nhiều nữa. Tôi chỉ biết rằng mỗi ngày mình sẽ luôn tiếp tục cống hiến bằng những sản phẩm và concept chỉn chu nhất của riêng mình.

Cám ơn Jun Phạm vì cuộc trò chuyện!