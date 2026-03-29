Làm nghệ sĩ, ai cũng muốn được 9.777 người yêu như Hoàng Dũng!

Concert Xoay Tròn D-2, nơi mọi thứ đều xoay quanh âm nhạc

Tối 28/3, Hoàng Dũng bước lên sân khấu TP.HCM trong một cột mốc có lẽ chính anh cũng từng mơ nhưng chưa dám tin sẽ đến nhanh đến vậy: 9.777 khán giả, một concert ngoài trời lớn nhất sự nghiệp và hơn 3 tiếng đồng hồ để kể câu chuyện âm nhạc kéo dài suốt 10 năm. Xoay Tròn Day 2 không chỉ là phiên bản mở rộng của đêm diễn tại Hà Nội, mà là một bước tiến, nơi Hoàng Dũng không còn đứng yên trong vùng an toàn của một “hoàng tử ballad”, mà đang chuyển mình thành một nghệ sĩ trình diễn toàn diện.

Mở màn bằng Đôi Mươi, Hoàng Dũng chọn cách đi thẳng vào năng lượng của tuổi trẻ. Tiến đến là La Bàn, Sao Giờ Em Mới Tới hay Cuối Tuần, ngay từ chương đầu của concert, khán giả đã nhìn thấy một Hoàng Dũng rất khác so với 25 hay Yên trước đó: hát và nhảy cùng lúc, di chuyển liên tục, làm chủ sân khấu với sự tự tin rõ rệt. Không còn là hình ảnh chàng ca sĩ đứng một chỗ, ôm mic và kể chuyện, Hoàng Dũng của Xoay Tròn biết cách khuấy động đám đông và thử thách mình với vũ đạo.

Điểm mạnh nhất của Xoay Tròn nằm ở cách Hoàng Dũng biết “giữ chân” cảm xúc khán giả. Khi chuyển sang ballad với Thói Quen, Tách hay Lý Giải, toàn bộ không gian gần như chậm lại. Lý Giải trở thành một trong những điểm nhấn lớn nhất đêm diễn, không chỉ vì đây là ca khúc mới mà còn bởi câu chuyện phía sau: một lời nhắn gửi dành cho người vợ đã đồng hành suốt 6 năm. Những thước phim cưới được chiếu trên màn hình lớn, cộng hưởng với việc hàng loạt cặp đôi cầu hôn ngay dưới sân khấu, khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt cảm xúc.

Hoàng Dũng luôn muốn tạo ra không gian gần gũi khán giả nhất có thể. Điều này được thể hiện rõ ở phần acoustic - khi anh ngồi xuống, chơi guitar, cajon và hát như đang ở một tiệm cafe nhỏ. Đừng Giữ Chỗ, Chờ Anh Nhé, Khi Em Lớn hay Đứa Nào Làm Em Buồn vang lên trong một không gian tưởng chừng giản dị, nhưng lại là nơi cảm xúc được đẩy lên cao nhất. Việc mời khán giả giơ banner chọn bài, hay kéo một fan lên song ca Không Quan Trọng là cách Hoàng Dũng biến concert thành một buổi “chơi nhạc cùng nhau”, không có khoảng cách giữa nghệ sĩ - khán giả.

Âm nhạc được Hoàng Dũng làm mới bản phối và nhiều tổ hợp thú vị. Nếu phải chọn một khoảnh khắc đại diện cho Xoay Tròn, đó có lẽ là lúc hàng nghìn người cùng hát Nàng Thơ hay Đoạn Kết Mới. 2 bản hit trứ danh của Hoàng Dũng được gần 10 nghìn người cùng hát. Không còn ranh giới giữa sân khấu và khán đài, chỉ còn một tập thể cùng chia sẻ ký ức âm nhạc. Đây cũng là khoảnh khắc cho thấy lợi thế lớn nhất của Hoàng Dũng: một discography đủ dày, đa dạng và đủ quen thuộc để bất kỳ ai - dù là fan lâu năm hay người lần đầu tò mò đi concert đều có thể ngân nga theo.

Phần cuối concert đẩy cảm xúc lên cao trào với Bức Tranh Và Cánh Chim, Ba Mươi Cái Chớp Mắt hay Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua. Khi Hoàng Dũng ngồi bên piano, kết hợp cùng dàn hợp xướng, người ta thấy rõ một nghệ sĩ đã trưởng thành - không chỉ trong kỹ năng mà còn trong cách kể chuyện. Anh nói về tuổi 30, về những điều cần giữ lại, về nỗi sợ và cả sự biết ơn.

Sự xuất hiện của các khách mời như Rhymastic, GREY D hay Minh Tốc & Lam giúp mở rộng thế giới âm nhạc của Hoàng Dũng. Từ sự mộc mạc của Minh Tốc & Lam, sự trở lại nhiều cảm xúc của GREY D, đến năng lượng và kinh nghiệm sân khấu của Rhymastic, tất cả đều kết nối bằng một điểm chung: tình yêu âm nhạc. Hoàng Dũng yêu nhạc của mình và yêu nhạc của tất cả mọi người. Đó là lúc Hoàng Dũng tự tin nói rằng “ở đây ai cũng có một album”. Concert Xoay Tròn như một không gian chia sẻ, nơi mỗi nghệ sĩ đều đủ thời gian để kết nối với khán giả mà không làm lu mờ nhân vật chính.

Để làm bật câu chuyện âm nhạc, điểm cộng cần phải kể đến chính là cách Hoàng Dũng và ban nhạc Màu Nước kết hợp nhịp nhàng. Không chỉ đơn thuần chơi lại các bản thu, dàn nhạc mang đến những bản phối được tinh chỉnh rõ rệt để phù hợp với không gian ngoài trời. Những đoạn chuyển mashup được lựa chọn hợp lý, không gượng ép, tạo nên dòng chảy liền mạch thay vì cắt khúc từng tiết mục. Chính live band là yếu tố nâng đỡ Hoàng Dũng trong những màn vừa hát vừa di chuyển, giúp anh giữ được năng lượng mà vẫn đảm bảo chất lượng âm nhạc.

Càng về sau, khi concert đi sâu vào những phần giàu cảm xúc như acoustic hay piano với dàn hợp xướng, sự tinh tế của band càng thể hiện rõ. Những đoạn “phiêu”, những khoảng lặng được xử lý vừa đủ, không phô diễn kỹ thuật nhưng vẫn đủ để đẩy cảm xúc khán giả lên cao. Đây là kiểu chơi nhạc không lấn át ca sĩ, mà đứng phía sau để tôn giọng hát - một lựa chọn đúng với màu sắc của Hoàng Dũng.

Bên cạnh phần nghe, phần nhìn của Xoay Tròn cũng ghi nhận nhiều điểm cộng, đặc biệt ở hệ thống ánh sáng, đánh đèn. Dù là concert ngoài trời với quy mô lớn, ánh sáng được xử lý khá gọn gàng, không bị loá hay “đánh đèn quá tay”. Các điểm ánh sáng được tính toán hợp lý, giúp tổng thể sân khấu khi nhìn trực tiếp lẫn qua camera đều giữ được độ thẩm mỹ, đẹp khi lên hình.

Và rồi, khi mọi thứ tưởng như khép lại, concert Xoay Tròn kịp để lại một khoảnh khắc khiến người ta nhớ rất lâu. Trong tiếng pháo hoa rực sáng trên bầu trời, Hoàng Dũng nằm hẳn xuống sân khấu, lặng im vài giây để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy pháo hoa rực rỡ bầu trời. Một không gian có âm nhạc, ánh sáng và gần 10.000 con người đang ở đó vì mình. Đây không chỉ là cái kết đẹp cho một đêm diễn, mà còn là hình ảnh cô đọng nhất cho hành trình 10 năm: một nghệ sĩ sống chết với âm nhạc, và cuối cùng được yêu lại bằng chính tài năng của mình. Làm nghệ sĩ, ai cũng muốn một lần được như Hoàng Dũng.

Vẫn còn một số điểm trừ

Dù mang lại trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn, Xoay Tròn Day 2 vẫn còn một số điểm trừ về mặt kỹ thuật. Sau khi chương trình kết thúc, không ít khán giả đã chia sẻ trên mạng xã hội về những vấn đề liên quan đến âm thanh - yếu tố quan trọng bậc nhất trong một đêm diễn live thiên về âm nhạc như Xoay Tròn.

Ở một số thời điểm, dàn âm thanh bị nhận xét là khá “nặng”, thiếu độ thoát, thậm chí có lúc bị rè. Điều này khiến giọng hát của nghệ sĩ bị chìm xuống dưới phần nhạc. Với một show kéo dài hơn 3 tiếng và có nhiều phân đoạn chuyển đổi cảm xúc liên tục, việc kiểm soát chất lượng âm thanh ổn định là điều không dễ, nhưng rõ ràng vẫn là điểm cần cải thiện nếu Xoay Tròn tiếp tục được nâng cấp trong tương lai.

Hệ thống màn hình LED cũng chưa thực sự tạo được hiệu ứng thị giác tương xứng với quy mô chương trình. Phần LED trong nửa đầu chương trình, nhiều khán giả ghi nhận tình trạng hình ảnh bị bắt không đúng trọng tâm, máy quay “chạy” thiếu kiểm soát, không focus vào nghệ sĩ chính hay những tương tác đắt giá giữa Hoàng Dũng với khách mời và dàn nhạc. Trong một concert ngoài trời với gần 10.000 khán giả, yếu tố hình ảnh đóng vai trò không nhỏ trong việc giữ trải nghiệm đồng đều cho tất cả mọi người, đặc biệt là những vị trí xa sân khấu. Việc LED chưa đủ “đã mắt” khiến các tiết mục dù thiên về trải nghiệm nghe vẫn chưa đạt đến độ bùng nổ cần thiết về phần nhìn.

Xuyên suốt chương trình, sân khấu cũng thiếu những điểm nhấn đủ mạnh để dẫn dắt cảm xúc theo một mạch rõ ràng. Nhiều phân đoạn trôi qua khá nhạt nhoà, không tạo được cao trào về mặt dàn dựng. Một số thời điểm, chính Hoàng Dũng phải tự điều phối vị trí đứng của band và tương tác trên sân khấu, thay vì được “đặt để” trong một cấu trúc dàn dựng có chủ ý. Điều này khiến concert tự nhiên, nhưng đồng thời cũng bộc lộ sự thiếu vắng một bàn tay đạo diễn đủ tinh tế để kết nối các tầng lớp nội dung, liên kết tiết mục và các chương của concert. Hoàng Dũng rõ ràng là người làm nhạc tốt và hát hay, nhưng anh không phải nghệ sĩ thiên về dẫn dắt sân khấu. Chính vì vậy, một kịch bản dàn dựng chặt chẽ, có dụng ý rõ ràng đáng lẽ phải là phần bổ trợ quan trọng là điều mà đêm diễn lần này chưa làm được.

Hoàng Dũng đã có một đêm hạnh phúc cùng 9777 khán giả và những người yêu quý, concert Xoay Tròn D-2 khép lại với vô số lời kêu gọi anh hãy làm tiếp đêm thứ 3 vì nó xứng đáng

Dẫu vậy, những điểm trừ này không làm lu mờ tổng thể của một đêm diễn giàu cảm xúc. Xoay Tròn Day 2 vẫn là bước tiến lớn của Hoàng Dũng - một nghệ sĩ đang trong quá trình mở rộng giới hạn của chính mình. Hoàng Dũng đã có một đêm hạnh phúc cùng 9777 khán giả và những người yêu quý, concert Xoay Tròn D-2 khép lại với vô số lời kêu gọi anh hãy làm tiếp đêm thứ 3 vì nó xứng đáng. Và nếu có thể hoàn thiện thêm về mặt kỹ thuật, không khó để tin rằng những concert tiếp theo của anh sẽ còn tiến xa hơn nữa, cả về quy mô lẫn chất lượng.