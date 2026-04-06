Có là sớm quá không khi cho rằng năm 2026 sẽ là một năm cực kỳ sôi động của Vpop?

Chỉ mới hơn 1 tháng sau Tết, thị trường âm nhạc đã ngập tràn trong những concert, sự kiện, sản phẩm, những dự án mới được hé lộ, những tân binh sung sức và cả những quái vật gầm gừ chuẩn bị thức giấc. Phùng Khánh Linh gây choáng khi sold-out liền 2 đêm concert với hơn 4000 khán giả (điều mà chính Linh cùng cả ekip đều không ngờ tới). Hoàng Dũng kết thúc đêm thứ 2 của concert Xoay Tròn tại Sài Gòn với con số 10k khán giả - một thành quả ngọt ngào sau hơn 10 năm bền bỉ làm nghề. RHYDER cũng không nằm ngoài cuộc đua khi đã kịp có cho mình concert đúng nghĩa đầu tiên - LUMINARHY - một bước đi đầy táo bạo nhưng thể hiện tầm nhìn cực kỳ chuyên nghiệp của chàng ca sĩ Gen Z. Grey D ra mắt album sau 2 năm tự nhốt mình dưới “hầm” công ty. HIEUTHUHAI tung bài hát dành tặng bạn gái nhưng cũng đồng thời thả hint cho album phòng thu thứ 2. Mới đây nhất, MCK cũng chính thức trở lại đường đua với trailer nhá hàng cho album mới - chấm dứt 3 năm im hơi lặng tiếng và chỉ ra nhạc remake cho…vui.

Nếu như trước đây, khoảng thời gian sau Tết luôn là thời điểm “chết” của Vpop, thì với năm nay, chúng ta đang được nhìn thấy một bức tranh tương phản. Một thị trường đã dần quen với guồng vận động chuyên nghiệp và luôn có những tiêu chuẩn mới được đặt ra. Các nghệ sĩ trẻ đang dần viết lại luật chơi, và sớm thôi - sẽ chẳng còn chỗ cho hào quang hư ảo của những kẻ vẫn sống trong lối mòn của tư duy cũ. Đây không còn là kỷ nguyên của những bản hit đơn lẻ may mắn chạm top trending. Đây là cuộc chiến của những vũ trụ âm nhạc, nơi những concept và ý tưởng sẽ thay nhau kể câu chuyện mà người nghệ sĩ muốn truyền tải. Khán giả đã tỉnh giấc sau cơn mộng mị, họ đang đòi hỏi một sự “cao cấp” thực thụ - thứ chỉ được đổi bằng máu và sự dấn thân vô điều kiện của nghệ sĩ

Hẳn khán giả vẫn còn nhớ cuộc đổ bộ của các tân binh Gen Z vào năm 2023, khi thế hệ nghệ sĩ mới chào sân Vpop bằng loạt album đầu tay mang đậm bản sắc âm nhạc, cá tính và câu chuyện của từng người. Tin vui là: Năm 2026 này, tất cả những cái tên đấy đều sẽ trở lại.

Chúng ta có gì trên kệ đĩa trong năm tới? Grey D đã thả xích Side A - Ánh Sáng - trong dự án album gồm 2 phần Ánh Sáng - Bóng Tối của mình. Dù chưa ra mắt phần còn lại, nhưng với Side A này, rõ ràng 2 năm trốn dưới hầm của Grey D đã trả lại cho cậu những vàng ròng của quá trình tìm tòi, học hỏi và sáng tạo. Sở hữu khả năng sáng tác thiên bẩm, điều đã được chứng minh qua những bài hát cứ ra mắt là thành hit, Grey D quyết định không dừng lại ở đó mà tự nâng cấp mình với bộ kỹ năng của một nhà sản xuất. Trong album này, Grey D đã bước ra khỏi hình ảnh một hoàng tử hát nhạc tình ca u sầu, mà ở đâu đó, chúng ta nhìn thấy bóng dáng của một người nghệ sĩ đang háo hức khám phá những con đường mới trên hành trình của mình. Thứ âm nhạc mà Grey D mang đến lấp lánh cảm xúc, dào dạt niềm vui của sự tự do trong tâm hồn và chất chứa những suy ngẫm đẹp đẽ về tình yêu, về cuộc sống. Vpop rõ ràng đang thiếu một chất liệu nhạc pop trẻ trung, tươi sáng và có tính chiêm nghiệm như thế, và Grey D thì trở lại rất kịp lúc khi khán giả đang dần chán ngán những bản tình ca một màu.

Đường đua 2026 cũng hứa hẹn sự trở lại của "quái vật" MCK. Sau khoảng nghỉ dài 3 năm và rất nhiều sự hối thúc của fan trên khắp các nền tảng mạng xã hội (đến mức chính chủ còn phát bực), MCK cũng đã gần như hoàn thành những bước cuối cùng để thả xích album thứ hai của mình. Đây là một trong những album được chờ đợi nhất trong năm nay, bởi MCK chưa bao giờ làm khán giả của mình thất vọng với tư duy và thẩm mỹ âm nhạc vượt biên giới. Nếu 99% là một album nhạc tình, thì với màu nhạc từ những demo bị leak lẫn các bản teaser ngắn mà MCK đăng tải - khán giả có thể đoán được album lần này sẽ có phần dữ dội, nổi loạn và cực kỳ… thế giới. Đây có thể sẽ là một album mang nặng âm hưởng nhạc trap, có sự ảnh hưởng nhất định từ Playboi Carti và Travis Scott. Album này cũng sẽ đánh dấu một hành trình mới của MCK khi hợp tác với 2 producer đến từ Antiantiart là Maiki và Fujioi. Với MCK lúc này, album mới sẽ không đơn thuần chỉ là một sản phẩm trở lại, mà còn là một lời khẳng định mang tính tuyên ngôn về sự tự do tuyệt đối khi làm nghệ thuật. Khi một người nghệ sĩ đã quyết định tự tháo bỏ những gông cùm của gánh nặng mang tên thần tượng, cậu ta sẽ có thể đi xa đến đâu trong hành trình sáng tạo của mình? Có lẽ, chúng ta đang ở rất gần với câu trả lời.

Và đừng quên HIEUTHUHAI - người thông minh và có sức bền nhất trong lứa nghệ sĩ Gen Z hiện tại. Trong suốt 3 năm kể từ khi ra mắt album đầu tay, Hiếu đã từ một rapper trẻ vươn lên thành sao hạng A của showbiz. Hiếu chăm chỉ, quyết tâm và có một tư duy làm nhạc cực kỳ nhạy bén. Dường như, Hiếu đã tìm ra cho mình một phong cách phù hợp nhất với hình ảnh và định hướng hiện tại của cậu - một thứ nhạc tình hiện đại, ngọt ngào và cực kỳ nịnh tai. Dù Người Im lặng Gặp Người Hay Nói vẫn gây tranh cãi ít nhiều về giọng hát của Hiếu, nhưng rõ ràng đây là một sản phẩm có thể… gây nghiện. Một bài hát mà bạn có thể nghe đi nghe lại với một năng lượng tích cực và dễ chịu. Đây là cảm giác mà gần như bài hát nào của Hiếu cũng mang đến, và có lẽ cũng là thế mạnh lớn nhất của Hiếu ở giai đoạn này. Nếu như ở album thứ nhất, chúng ta có thể thấy đâu đó Hiếu có những cảm xúc bất mãn khi luôn bị đánh giá thấp chỉ vì ngoại hình của bản thân, phảng phất sự khước từ việc tìm kiếm những công nhận từ đám đông để đi tìm sự công nhận ở chính mình - thì có lẽ ở album này, Hiếu đã ở một vị trí mà cậu có thể thoải mái, tự tin với những gì mình có và những gì mình làm được. Sẽ là một HIEUTHUHAI tự do hơn, trưởng thành hơn và nghệ sĩ hơn trong album mới này chăng?

Sự trở lại đồng loạt của bộ ba Grey D, MCK và HIEUTHUHAI trong năm 2026 không chỉ đơn thuần là sự trùng hợp của những lịch phát hành. Nó giống như một "điểm rơi" tất yếu của một thế hệ đã đủ trưởng thành để không còn phải gồng mình chứng tỏ. Nếu năm 2023 là tiếng vang của những cá tính mới mẻ, thì năm 2026 là sự định hình của những giá trị bền vững. Ở đó, chúng ta thấy một thị trường đang chuyển dịch từ "chiều rộng" của những con số trending sang "chiều sâu" của những trải nghiệm cá nhân hóa. Khán giả không còn chỉ nghe nhạc, họ đang tìm kiếm sự đồng điệu trong những thế giới quan âm nhạc trọn vẹn. Việc Grey D dành 2 năm để "tự nâng cấp", hay MCK chấp nhận sự im lặng suốt 3 năm để làm album, chính là minh chứng cho một tư duy làm nghề đầy tự trọng: Thà vắng mặt để nhào nặn một tác phẩm, còn hơn hiện diện bằng những sản phẩm hời hợt.

Sức mạnh của lứa nghệ sĩ Gen Z này nằm ở khả năng tự chữa lành và tự do. Họ không còn bị chi phối bởi những định kiến về việc một Rapper hay một Idol "phải" làm gì. Thay vào đó, họ dùng âm nhạc để đối thoại với chính mình, và vô tình, những lời tự sự riêng tư đó lại chạm đến số đông một cách mãnh liệt nhất. Sự "cao cấp" của âm nhạc năm 2026, vì thế, không nằm ở sự xa hoa về mặt hình ảnh, mà nằm ở sự dấn thân chân thành của người nghệ sĩ vào thế giới nội tâm của chính họ.

Khi những "vương quốc" âm nhạc riêng biệt này cùng lúc mở cửa, Vpop sẽ không còn là một sân chơi hỗn loạn. Nó sẽ trở thành một hệ sinh thái đa dạng, nơi những bản tình ca lấp lánh của Grey D, sự gai góc đầy tự do của MCK và năng lượng tích cực của HIEUTHUHAI cùng tồn tại, bổ khuyết và thúc đẩy lẫn nhau. Cuộc đua giờ đây đã trở thành một hành trình marathon bền bỉ, nơi người chiến thắng không phải là kẻ chạy nhanh nhất, mà là kẻ giữ được ngọn lửa sáng tạo nguyên bản nhất trong tim mình. Một nền âm nhạc khoẻ mạnh là một nền âm nhạc mà mọi phong cách, mọi sự đa dạng đều được đón nhận và có chỗ đứng riêng.

Câu trả lời cho hành trình sáng tạo của họ có lẽ không còn nằm ở việc album mới sẽ đạt bao nhiêu lượt stream, mà nằm ở việc âm nhạc ấy sẽ ở lại bao lâu trong đời sống tinh thần của chúng ta. Và dường như, với sự tử tế và kiên định này, họ đã có sẵn câu trả lời cho riêng mình. Sự trỗi dậy của lứa Gen Z 2023 chính là sự thúc giục rốt ráo nhất gửi đến những "ngôi sao" vẫn đang ngủ quên trên đỉnh cao. Khán giả không còn chi tiền để mua một bài hát; họ chi tiền để mua một thế giới quan. Và ở đó, chỉ những kẻ dám dấn thân làm Album, dám mạo hiểm với những ý tưởng điên rồ, mới đủ tư cách để cầm trịch cuộc chơi này. Vpop 2026 chính là kỷ nguyên của những kẻ lao động miệt mài, nơi sự năng suất và di sản là thước đo duy nhất cho sự tồn tại.

Hai năm sau "cơn đại hồng thủy" của hai show Anh Trai, Vpop đang chứng kiến một cuộc thanh lọc tự nhiên đầy nghiệt ngã. Nếu những chương trình truyền hình là một liều adrenaline cực mạnh giúp các nghệ sĩ bứt tốc, thì thực tế thị trường năm 2026 chính là chặng marathon vắt kiệt sức những kẻ chỉ quen chạy nước rút. Lớp sơn bóng bẩy của những danh xưng "Anh Trai" hay "Anh Tài" bắt đầu bong tróc, để lộ ra một sự thật trần trụi: Hào quang mượn từ sóng truyền hình luôn có hạn sử dụng, và cái giá phải trả để gia hạn nó chính là một bản căn cước âm nhạc độc lập - thứ mà nhiều người vẫn đang loay hoay chưa thể định hình.

Hãy nhìn vào những kẻ đã dám "thoát xác" để tự xây vũ trụ cho chính mình. RHYDER là một biến số đầy thú vị, cậu thể hiện rõ tầm nhìn của một nghệ sĩ chuyên nghiệp khi bắt tay vào guồng làm album và concert ngay sau khi bước ra từ Anh Trai Say Hi. Dù nhiều người đánh giá rằng vẫn là quá sớm để tổ chức một concert riêng, và rõ ràng kết quả bán vé lẫn sự quan tâm của khán giả đại chúng tới concert lần này của RHYDER không thật sự bùng nổ, thế nhưng bước đi này của RHYDER vẫn thể hiện sự tham vọng đáng khích lệ với một nghệ sĩ trẻ. Thử hỏi, có mấy nghệ sĩ trẻ nào dám tất tay và liều lĩnh như RHYDER lúc này? Rõ ràng, RHYDER không còn là một tân binh, cậu ta đang chơi một ván bài để định danh mình như một ngôi sao trình diễn có hệ sinh thái riêng.

Cùng lúc đó, buitruonglinh âm thầm tạo nên một cơn địa chấn nhỏ khi mini concert đầu tiên tại nhà hát Hoà Bình nhanh chóng sold out. Sau nhiều năm bền bỉ, cuối cùng Linh cũng đã nhận về những quả ngọt cho hành trình của mình. Với hành trang là những bản hit vốn được giới trẻ thuộc làu, cộng hưởng từ hào quang sau Anh Trai Say Hi và khả năng sáng tác, trình diễn nay đã lên một bậc thềm mới - năm 2026 này, chắc chắn buitruonglinh sẽ là cái tên mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho Vpop.

Sự sàng lọc trở nên tàn nhẫn và "đau đớn" nhất khi nhìn vào nhóm "Hụt hơi". Những trường hợp như Hùng Huỳnh hay Jun Phạm đang trở thành những bài học đắt giá về việc lệch pha với dòng chảy thời đại. Với Hùng Huỳnh, visual đẹp và những bước nhảy lưu loát đang trở thành một tấm khiên quá mỏng manh để che đậy một giọng hát thiếu nội lực và những bài hát thiếu sức sống. Sản phẩm Đẹp Mã với sự nhào nặn của Tuấn Cry và hỗ trợ nhiệt tình từ Hoà Minzy không mang lại được cho Hùng Huỳnh sự thành công như kỳ vọng. Ngược lại, cái tên bài hát như vận vào chính sự nghiệp của cậu, khi tất cả những gì cậu mang đến cho khán giả chỉ đọng lại được… cái mã.

Cay đắng hơn là trường hợp của Jun Phạm với dự án Truth Or Dare. Đây là một sản phẩm mà Jun Phạm cố gắng thể hiện một hình ảnh đột phá và nổi loạn hơn những gì mà fan hâm mộ đang nhìn thấy ở anh. Tuy nhiên, nó lại… phản tác dụng. Truth Or Dare mang đến một Jun Phạm "quái quái", với những chi tiết 18+ trong một MV đầy rẫy những hình ảnh mà nhiều người cho là phản cảm. Jun Phạm đang rơi vào cái bẫy "out-meta" (lỗi thời) trầm trọng. Đạo diễn Kiên Ứng có thể nói rằng đây là những ẩn ý để khán giả tự cảm nhận, nhưng rõ ràng, trong trường hợp này, đây là một sản phẩm tệ cả về phần hình ảnh lẫn âm thanh với số đông. Và đó là vấn đề của ekip tạo ra nó chứ không phải vấn đề từ sự cảm nhận của khán giả. Âm nhạc cũ kỹ của thập kỷ trước được bọc trong một lớp vỏ gợi cảm một cách gượng ép không giúp Jun Phạm trở nên hiện đại hơn, mà chỉ khiến người ta thấy tiếc cho một người nghệ sĩ đang loay hoay tìm lại bản sắc giữa một rừng Gen Z cá tính và sáng tạo.

Rõ ràng với cả 2 sản phẩm trên, lỗi không nằm ở ngoại hình hay sự đầu tư, lỗi nằm ở tư duy "nhàng nhàng". Khi âm nhạc vẫn kẹt lại ở những cấu trúc cũ kỹ của thập kỷ trước, thì dù visual có lộng lẫy đến mấy cũng không thể cứu vãn được một nội dung hời hợt. Khán giả hiện nay coi việc thưởng thức âm nhạc là một hành vi đầu tư về mặt cảm xúc; họ không chấp nhận một sản phẩm "vừa vặn" hay "dễ nghe". Họ cần một sự bứt phá, một cái tôi dám nổi loạn hoặc ít nhất là một sự chân thành vượt ra ngoài những kịch bản dàn dựng. Sự thất thế của những gương mặt cũ trên bảng xếp hạng chính là minh chứng cho việc: Sự an toàn chính là nấm mồ chôn cất sức sáng tạo nhanh nhất.

2026 tiếp tục sẽ là cuộc đụng độ của hai chương trình Anh Trai. Trong khi những tin đồn về mùa 3 của Anh Trai Say Hi bắt đầu râm ran, thì sự xuất hiện của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 với quyết định rũ bỏ giới hạn độ tuổi không đơn thuần là một cú "mở khoá", mà là một tín hiệu báo động về sự cạn kiệt tài nguyên của dòng show thực tế. Vpop 2026 đang chứng kiến một nỗ lực "vét cạn" cuối cùng. Reality show âm nhạc lúc này không còn là bệ phóng thuần túy, nó đã trở thành một chiếc "máy xay" khổng lồ, nơi danh tiếng được tạo ra nhanh chóng nhưng cũng bốc hơi với tốc độ tương tự nếu nghệ sĩ không sở hữu một nội lực đủ dày để chống chọi với sự đào thải.

Bên cạnh những "Anh Trai" đang loay hoay tìm cách gia hạn hào quang, Vpop 2026 còn chứng kiến một phân khúc đầy nghịch lý: những gương mặt bước ra từ chương trình Tân binh toàn năng - UPRIZE đang đứng trước một tương lai đầy thử thách. Họ trẻ, họ sở hữu một sức nóng truyền thông đáng mơ ước và một cộng đồng fan sẵn sàng "cháy" hết mình cho mọi cử động của thần tượng. Với UPRIZE hay dàn tân binh bước ra từ các show thực tế, thách thức lớn nhất không nằm ở việc làm sao để duy trì sự nổi tiếng, mà là làm sao để sở hữu một sản phẩm "đủ nặng" để tách mình ra khỏi cái bóng của chương trình. Khán giả không cần thêm những "cỗ máy trình diễn" hoàn hảo, họ cần những nghệ sĩ dám định nghĩa lại chính mình ngoài ánh đèn sân khấu của một chương trình thực tế. Nếu không sớm tung ra những sản phẩm âm nhạc thực thụ để khẳng định cái tôi độc lập, UPRIZE hay dàn Tân binh toàn năng sẽ mãi chỉ là những cái tên trong một dự án có thời hạn, thay vì trở thành những thực thể sống động của nền âm nhạc đương đại.

Trong một thị trường mà những sản phẩm cá nhân chất lượng đang lên ngôi, show thực tế chỉ nên là một chương mở đầu, chứ không bao giờ được phép là cái kết cho sự nghiệp của một nghệ sĩ thực thụ. Nếu không tỉnh táo, họ sẽ sớm nhận ra rằng: Hào quang từ một chương trình truyền hình, dù rực rỡ đến mấy, cũng chỉ là một lớp sơn mỏng manh trước cơn giông tố của sự thanh lọc thẩm mỹ đang diễn ra ngoài kia.

Năm 2026 liệu có phải năm của những concert chất lượng không? Sau 2 năm vừa qua, chúng ta đã thấy được sức hút của những sự kiện âm nhạc với khán giả trẻ. Liên tục những concert và festival được tổ chức mỗi tuần, mỗi tháng - đặt lên bàn quá nhiều những lựa chọn. Nhà tổ chức ngày càng chịu chơi, và khán giả thì ngày càng chịu chi. Họ cũng sẽ không tiếc lời khen và sự ủng hộ dành cho những nghệ sĩ đã thật sự lao tâm khổ tứ. 2 đêm diễn của Phùng Khánh Linh tại Nhà hát Hoà Bình không chỉ đơn thuần là 2 đêm diễn sold-out, những lời tưởng thưởng của khán giả sau đó về chất lượng nghệ thuật của show diễn mới chính là thứ định nghĩa hình ảnh của Linh trước công chúng sau này. Một nữ nghệ sĩ không chỉ có giọng hát, câu chuyện mà còn có một thế giới quan đầy màu sắc và duy mỹ.

Concert Xoay Tròn của Hoàng Dũng tại Sài Gòn cũng sẽ là một trong những điểm sáng của concert Vpop trong năm 2026 này. Bỏ qua những yếu tố liên quan đến chất lượng âm thanh ngoài trời và khâu tổ chức còn nhiều bất cập, thì chất lượng âm nhạc, tính xuyên suốt của concept lẫn câu chuyện, sự trưởng thành của Hoàng Dũng và những cảm xúc trong lành, tích cực mà âm nhạc của Dũng mang đến trong concert lần này là không thể bàn cãi. 10k khán giả cho đêm diễn của một nghệ sĩ mang hơi hướng indie là một cột mốc mà Dũng có thể tự hào. Và khi một bộ phận công chúng sẵn sàng chi trả hàng triệu đồng cho những đêm diễn của nghệ sĩ, đó là vì họ muốn được thụ hưởng cái gọi là nghệ sĩ tính (artistry) thực thụ. Đó là thành quả của những người dám kiệt sức trên sàn tập để tự đứng vững trên đôi chân mình, chứ không phải đi xem một màn trình diễn mang tính "trả bài" với những bản phối cũ kỹ và dàn khách mời rình rang để che đậy sự trống rỗng về nội dung.

Cái chết của những giá trị "mì ăn liền" đã được báo trước. Sự thức tỉnh của một tầng lớp khán giả có tri thức âm nhạc đã biến việc đi xem concert trở thành một hành vi thưởng thức văn hóa thay vì chỉ là phong trào "đu idol" đơn thuần. Và chính bản thân các nghệ sĩ, cũng đang mỗi ngày, nâng tiêu chuẩn thưởng thức ấy lên một chút. Sự cao cấp của âm nhạc năm 2026 chính là sự dấn thân. Vpop không chờ đợi bất kỳ ai, và sự trì trệ trong sáng tạo chính là bản án tử hình nhanh nhất mà một người làm nghệ thuật có thể tự ký cho chính mình. Trận chiến tiếp theo không nằm ở bảng xếp hạng thịnh hành, nó nằm ở việc ai sẽ là người còn ở lại trong tâm trí khán giả sau khi ánh đèn sân khấu tắt.

Trong nỗ lực duy trì vương triều của mình, Sơn Tùng M-TP đang chơi một ván cờ mạo hiểm với thứ vũ khí duy nhất còn sót lại: Sự im lặng. Nhưng trong bối cảnh Vpop 2026, sự im lặng ấy không còn mang phong vị của một bậc đế vương bí ẩn, mà bắt đầu có mùi vị của sự trì trệ kéo dài.

Hãy nhìn vào cái hẹn "vô thời hạn" mà Tùng đã gieo rắc từ buổi họp báo cuối năm 2019. Album Chúng Ta - một dự án được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại kỷ nguyên âm nhạc của người đàn ông đứng trên đỉnh cao độc bản - cho đến tận tháng 4/2026 vẫn chỉ là một bóng ma lảng vảng trên các mặt báo. Gần 7 năm trôi qua, con số này đủ để một thế hệ khán giả mới trưởng thành và một thế hệ nghệ sĩ mới như HIEUTHUHAI, MCK hay Obito kịp xây dựng nên những đế chế riêng biệt.

Nghịch lý lớn nhất của "Ông hoàng" nằm ở chỗ: Tùng có mọi thứ, trừ một bản căn cước âm nhạc trọn vẹn. Ngoài cuốn album tuyển tập từ tận năm 2017, gia tài của Tùng chỉ là những đĩa đơn nhỏ giọt, những cú "nhá hàng" rồi dời lịch mòn mỏi như trường hợp Chúng Ta Của Tương Lai. Việc lạm dụng sự chờ đợi đã vô tình bào mòn lòng tin của công chúng.Sự "bí ẩn" từng là đặc quyền giúp Tùng khác biệt, giờ đây đang trở thành rào cản ngăn cách anh với dòng chảy cuồn cuộn của Gen Z - những kẻ đang chiếm lĩnh thị trường bằng sự chân thật và năng suất kinh khủng. Khi những đàn em liên tục "đổ máu" trong phòng thu để ra mắt những concept đột phá, việc Tùng cứ mãi đứng trên đỉnh cao cô độc với những hứa hẹn xa vời khiến anh đối mặt với nguy cơ trở thành một "biểu tượng của quá khứ".

Nếu cú nổ đẳng cấp quốc tế mà Tùng từng nhắc đến vào đầu năm 2026 không sớm trở thành hiện thực, Sơn Tùng M-TP rất có thể sẽ bước vào giai đoạn mà người ta kính trọng anh như một huyền thoại, nhưng không còn mong đợi âm nhạc của anh như một nghệ sĩ đương đại nữa. Đã đến lúc "ông hoàng" cần bước xuống khỏi ngai vàng ảo ảnh để thực sự đối diện với cơn đói âm nhạc của chính những người đã từng tôn thờ mình. Sự cao cấp, tóm lại, là một bản giao kèo về sự dấn thân. Nếu bạn không thể ra một sản phẩm đủ sức làm mới thị trường, hoặc không dám đặt cược vận mạng mình vào một đêm diễn cá nhân, thì có lẽ chiếc ghế "Thần tượng" của bạn đã đến lúc phải dọn chỗ cho những cái tên mới.

Nhìn lại bức tranh toàn cảnh từ đầu năm đến nay, từ những đêm concert "cháy vé" của Phùng Khánh Linh, Hoàng Dũng cho đến sự trở lại đầy tính toán của Grey D hay HIEUTHUHAI, chúng ta thấy một mẫu số chung duy nhất: Sự Thuyết Phục. Sự thuyết phục này không đến từ những con số thành tích, nó đến từ nội lực thực tế của người nghệ sĩ và cách khán giả đón nhận họ sau mỗi sản phẩm. Nó nằm ở sự nỗ lực nội tại để nhào nặn nên một thế giới quan âm nhạc riêng biệt. Những người vẫn đang loay hoay trong hào quang dĩ vãng hay dựa dẫm vào những format gameshow cũ kỹ sẽ sớm nhận ra mình đang bị bỏ lại phía sau một cách chóng vánh. Trong khi đó, một thế hệ những ngôi sao mới đang lừng lững tiến tới, dùng chính sự sáng tạo và nghệ sĩ tính độc nhất của mình để định nghĩa lại mọi khái niệm vốn đã lỗi thời từ lâu.

Vpop 2026 không có chỗ cho những kẻ do dự. Trong cuộc đua marathon này, sự bền bỉ, dũng cảm và cái tôi nghệ sĩ là loại đơn vị tiền tệ duy nhất có giá trị quy đổi thành tương lai.