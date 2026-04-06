Bị tố quỵt tiền làm MV, bạn trai mới của Pháo lên tiếng gắt

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin nam rapper Richie D. ICY bị tố nợ chi phí sản xuất MV Panorama. Vụ việc bắt nguồn từ bài đăng trên tài khoản Threads của người dùng zinlyt.tsg, cáo buộc Richie D. ICY chưa thanh toán khoản phí sản xuất cho sản phẩm kết hợp cùng Obito từng đạt Top 1 Trending YouTube năm 2025. Tài khoản này đính kèm hình ảnh tin nhắn đối thoại về việc đòi nợ nhưng không có kết quả. Hiện tại, bài đăng đã bị xóa khỏi nền tảng.

Bị tố quỵt tiền làm MV, Richie D. ICY lên tiếng

Tối 5/4, Richie D. ICY (tên thật Dương Minh Đức Anh) đã chính thức đăng tải phản hồi trên fanpage cá nhân. Nam rapper đáp trả gay gắt và cho rằng những hình ảnh bằng chứng đang lan truyền đã bị thêu dệt hoặc cắt ghép từ thời điểm cũ. Anh khẳng định bản thân luôn thẳng tính, sẵn sàng chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm nhưng không chấp nhận hành vi "ăn không nói có". Richie D. ICY cũng nhấn mạnh mình không phải sao hạng A để các đối tượng khác lợi dụng tên tuổi để gây chú ý.

Bên cạnh cáo buộc quỵt tiền, nam rapper còn phủ nhận mạnh mẽ những tin đồn về việc phân biệt vùng miền. Richie D. ICY khẳng định bạn bè của mình đến từ khắp các miền Nam, Bắc, Trung, Tây và bản thân hiện là "rể Bắc", nên những lời tố cáo phân biệt đối xử là hoàn toàn bịa đặt. Nam rapper cũng phản pháo rằng những người đang công kích mình cũng từng có hành vi lừa đảo anh trong quá khứ và đang cố tình hạ bệ người khác để nâng tầm bản thân.

Pháo bị réo tên trong ồn ào của Richie D. ICY vì mối quan hệ cả hai là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận trong thời gian qua. Cặp đôi vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2026 sau khi lộ nhiều tương tác thân thiết và bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Đến khuya ngày 27/3/2026, cả hai đồng loạt đăng tải hình ảnh kề cạnh bên chiếc bánh kem có dòng chữ “No chase 28/3/2026” - trùng với ngày sinh nhật của Pháo. Động thái này được xem là cách ngầm công khai tình cảm sau thời gian dài im lặng. Ngay sau đó, vào tối 28/3, Pháo đã phát hành MV No Chase với sự góp mặt và hỗ trợ của Richie D. ICY. Trước đó, cả hai cũng từng có sản phẩm chung nổi tiếng là Sợ Quá Cơ.

Richie D. ICY là rapper nổi bật trong giới Underground với phong cách Drill, từng tham gia Rap Việt mùa 3 thuộc đội huấn luyện viên Andree Right Hand. Anh được chú ý qua các bản hit như Rolling, Sợ Quá Cơ và dự án Panorama kết hợp cùng Obito phát hành ngày 10/10/2025. Bản rap Panorama do label 12 Trái Lê sản xuất, từng âm thầm bứt phá và vươn lên dẫn đầu Top Trending YouTube Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa flow Drill đặc trưng và kỹ năng melodic rap ấn tượng.

Ảnh: FBNV