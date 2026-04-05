LyLy công bố ảnh cưới nhưng không phải Anh Tú

Tối 5/4, LyLy khiến mạng xã hội xôn xao khi bất ngờ công bố ảnh cưới. Tuy nhiên, đây không phải thông báo hỷ sự mà là poster chính thức cho sản phẩm âm nhạc mới mang tên Mưa Rào Và Đại Dương, đánh dấu màn tái hợp giữa cô và Vĩnh Đam - cặp đôi từng gây chú ý trong dự án Thỏ Ơi!!.

Trước đó, LyLy đã nhá hàng về ca khúc với concept bí ẩn, mang màu sắc cổ điển. Trong loạt hình mới, nữ ca sĩ xuất hiện trong tạo hình cô dâu u buồn, ánh mắt đượm cảm xúc, khiến người hâm mộ nhanh chóng dự đoán đây sẽ là một bản ballad có chiều sâu. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc độc lập đầu tiên LyLy phát hành sau khi tạo dấu ấn trên màn ảnh rộng đầu năm nay với vai nữ chính trong phim Tết của Trấn Thành.

Sự kết hợp giữa LyLy và Vĩnh Đam lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, bên cạnh hiệu ứng từ poster “ảnh cưới”, câu chuyện đời tư của LyLy tiếp tục trở thành tâm điểm, đặc biệt là mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Anh Tú. Dù chưa từng công khai, cả hai từ lâu đã được khán giả ngầm thừa nhận là một cặp đôi của Vpop. Việc LyLy diện váy cưới trong sản phẩm lần này nhưng bạn diễn lại không phải Anh Tú càng khiến dư luận bàn tán sôi nổi.

LyLy, tên thật Nguyễn Hoàng Ly, sinh năm 1996 tại Đà Nẵng, là một trong những nghệ sĩ đa năng nổi bật của thế hệ Gen Z. Cô được biết đến sau khi tham gia chương trình Sing My Song mùa 2, từng hoạt động trong nhóm Hello Yellow trước khi phát triển sự nghiệp solo. Không chỉ ghi dấu với giọng hát nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, LyLy còn được mệnh danh là “phù thủy tạo hit” khi đứng sau loạt ca khúc thành công như Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường (AMEE), Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh) hay Missing You (Phương Ly).

Ở vai trò ca sĩ, LyLy từng gây chú ý với bản hit debut 24h, nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt xem và định hình màu sắc âm nhạc riêng. Năm 2023, cô tiếp tục mở rộng hoạt động khi đại diện Việt Nam tham gia chương trình The Next Stage tại Trung Quốc, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn quốc tế.

Năm 2025, LyLy hâm nóng tên tuổi khi tham gia Em Xinh Say Hi. Dù ra về sớm, màn thể hiện của LyLy vẫn đủ sức gây chú ý và nhắc nhớ bản thân là một nghệ sĩ tài năng. Từ đây, cô nàng có cơ duyên với Trấn Thành, trở thành nữ chính trong phim Thỏ Ơi!! gây sốt phòng vé Tết 2026. LyLy chào sân điện ảnh thành công cùng vai nữ chính trăm tỷ. Dù diễn xuất còn gây tranh cãi, nhưng sức hút thương mại có đà phát triển tích cực.

Về đời sống cá nhân, mối quan hệ giữa LyLy và Anh Tú từ lâu đã trở thành câu chuyện quen thuộc với khán giả. Cả hai thường xuyên đồng hành trong các dự án âm nhạc, xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện và nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Dù chưa từng xác nhận chính thức, sự gắn bó bền bỉ và cách họ lựa chọn giữ im lặng trước truyền thông khiến mối quan hệ này được nhìn nhận như một hình mẫu văn minh trong showbiz.

Chính vì vậy, việc LyLy tung “ảnh cưới” cùng Vĩnh Đam tạo nên hiệu ứng thảo luận mạnh mẽ. Ở góc độ chuyên môn, Mưa Rào Và Đại Dương được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị trí của LyLy trong vai trò một nghệ sĩ vừa có khả năng sáng tác, vừa biết cách kể chuyện bằng âm nhạc theo cách riêng.

