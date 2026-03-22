Nam rapper Việt đòi "lột sạch" đồ, dân tình tá hoả

Tối ngày 22/3, rapper Mason Nguyễn đã tổ chức sự kiện fan meeting thu hút sự tham gia của đông đảo người hâm mộ. Đáng chú ý, tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng lại đổ dồn vào một hành động được cho là phản cảm của nam rapper 24k.Right ngay trên sân khấu. Cụ thể, trong một phần trò chơi thử thách về cân nặng, vì mong muốn giành chiến thắng, 24k.Right đã không ngần ngại tháo bỏ các phụ kiện trang sức và quyết định cởi hết quần áo trước mặt hàng nghìn khán giả khi đã được ê-kip chương trình hỗ trợ vật dụng để che chắn trên sân khấu.

Trước đó, vào chiều ngày 22/3, rapper Mason Nguyễn đã tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Vi Vu . Đây là sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên của Mason Nguyễn sau Anh Trai Say Hi mùa 2. Tận dụng sức nóng từ chương trình, Mason Nguyễn mời CONGB tham gia vào ca khúc này.

Tại sự kiện, Mason đã có những phản hồi thẳng thắn về màn hợp tác cùng CONGB, cũng như giải đáp tranh cãi xoay quanh việc MV bị đánh giá là thiếu đầu tư so với mặt bằng chung của Vpop. Trả lời câu hỏi về việc hình ảnh luôn gắn liền với CONGB, Mason Nguyễn thừa nhận bản thân có niềm đam mê lớn với việc featuring. Mọi quyết định hợp tác từ trước đến nay đều xuất phát từ sự trân quý đồng nghiệp và sự đồng điệu sâu sắc về mặt cảm xúc.

Mason Nguyễn trả lời câu hỏi liên quan đến CONGB và MV mới

Anh chia sẻ: " Em rất hay đi hợp tác với những người khác, chỉ bởi vì đơn giản là em thấy quý những người đó và cảm thấy mình có thể vibe được cùng với họ ở trong bài nhạc thì sẽ rất vui ". Chính sự hòa hợp trong gu âm nhạc là yếu tố tiên quyết giúp anh và các cộng sự tạo ra một trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn, truyền tải đúng tâm trạng của bài hát đến người nghe.

Đáng chú ý, Mason Nguyễn đã trực tiếp trả lời câu hỏi về việc MV Vi Vu bị nhận xét có phần đơn giản và chưa có sự đầu tư mạnh tay. Nam rapper không phủ nhận cuộc chạy đua hình ảnh của thị trường hiện tại, nhưng anh kiên định với triết lý làm nghề "đủ và đúng". Anh phân tích Vi Vu mang âm hưởng tự do, nhẹ nhàng, nên việc áp đặt kịch bản nặng nề cốt truyện hay phô diễn kỹ xảo là sai lệch định hướng.

Mason Nguyễn thẳng thắn bày tỏ việc không muốn bị đặt lên bàn cân so sánh mức độ đầu tư với bất kỳ ai (Ảnh: FBNV)

"Đối với em, một bài hát chỉ cần ở mức đủ và đúng thì sẽ đem lại sự hài hòa nhất định. Em không muốn làm một MV quá hoành tráng, kỳ công mà chỉ muốn mọi người xem cảm thấy đây giống như một cuộc đi chơi nhẹ nhàng, không nặng nề "- Mason Nguyễn khẳng định. Thông qua sự tối giản mang tính chủ đích này, nam rapper thẳng thắn bày tỏ việc không muốn bị đặt lên bàn cân so sánh mức độ đầu tư với bất kỳ ai trong giới giải trí.

MV Vi Vu của Mason Nguyễn và CONGB vừa mới ra mắt

Bên cạnh đó, sự kiện cũng gây chú ý khi diễn ra ngay sau sự cố MV Vi Vu bị rò rỉ sớm vào tối 21/3 do lỗi thiết lập tính năng công chiếu. Phía công ty quản lý Def Jam Vietnam đã lên tiếng nhận hoàn toàn trách nhiệm và công khai xin lỗi Mason Nguyễn, CONGB cùng khán giả vì ảnh hưởng không mong muốn đến kế hoạch ra mắt.

Mason Nguyễn hiện là một trong những rapper trẻ nổi bật và nhận được nhiều sự quan tâm tại thị trường nhạc Việt. Sau những dấu ấn ghi được tại Rap Việt, tên tuổi của anh thực sự bùng nổ và thu hút lượng người hâm mộ đông đảo nhờ hành trình ấn tượng tại chương trình Anh Trai Say Hi 2025. Chính vì thế, dự án âm nhạc lần này của nam rapper cũng thu hút được nhiều sự quan tâm.

Vào tối ngày 22/3, MV Vi Vu cũng đã chính thức được ra mắt và được nhiều người hâm mộ quan tâm. Bài hát với nội dung là những lời tâm tình của chàng trai dành luôn sẵn sàng đón người người yêu đi chơi chỉ sau một tin nhắn. Dù ca từ dễ thương, ngọt ngào, gần gũi những nhìn chung âm nhạc của Vi Vu chỉ dừng ở mức ổn. Giai điệu bài hát khá đơn giản, thiếu đi một yếu tố cao trào để có thể trở thành một bản hit có khả năng viral.