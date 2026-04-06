Mới đây, Galaxy Corporation công bố kết quả kinh doanh mới nhất với mức tăng trưởng đột biến, ghi nhận doanh thu 298,8 tỷ won trong quý 4/2025 (tương đương khoảng 5.300 tỷ đồng), tăng 619% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, công ty từng báo lỗ hoạt động 18,8 tỷ won, nhưng đến nay đã đảo chiều với lợi nhuận hoạt động đạt 12,5 tỷ won (khoảng 220 tỷ đồng), chính thức chuyển sang trạng thái có lãi. Lợi nhuận này chủ yếu đến từ chuyến lưu diễn của G-DRAGON.

Thành công của tour diễn toàn cầu Übermensch đã trực tiếp chuyển hóa thành doanh thu, giúp Galaxy Corporation thoát khỏi tình trạng thua lỗ kéo dài. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của công ty đã tăng hơn 300% so với năm trước. Doanh nghiệp cũng thu hút thêm khoảng 100 tỷ won vốn đầu tư mới, củng cố nền tảng tài chính và thanh khoản để phục vụ các kế hoạch mở rộng trong lĩnh vực AI, robot và thị trường quốc tế.

Galaxy Corporation đang được định vị như một doanh nghiệp “entertainment-tech” toàn cầu. Đáng chú ý, lãnh đạo của hai sàn giao dịch lớn nhất Mỹ là Nasdaq và NYSE đã liên tiếp đến thăm trụ sở công ty, làm dấy lên kỳ vọng niêm yết trên thị trường vốn quốc tế trong thời gian tới. Công ty hiện sở hữu danh sách nghệ sĩ gồm G-DRAGON, Song Kang-ho, Kim Jongkook, Taemin và đang tiếp tục mở rộng với các IP mới.

Việc G-DRAGON trở lại vào cuối 2024 - đầu 2025 được ghi nhận như sự kiện cột mốc của Kpop

Theo báo cáo tài chính năm 2025, tổng doanh thu gắn với các hoạt động của G-DRAGON trong năm đã vượt 400 tỷ won, tương đương khoảng 7.118 tỷ đồng. Con số này đưa nam nghệ sĩ trở thành một trong những cá nhân tạo ra giá trị kinh tế lớn nhất trong ngành giải trí Hàn Quốc hiện tại. Riêng tour diễn solo toàn cầu Übermensch mang về khoảng 180-190 tỷ won, (tương đương 3.200-3.400 tỷ đồng). Với 39 đêm diễn và hơn 820.000 khán giả tham dự, đây là tour cá nhân có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của G-DRAGON, đồng thời giúp anh nắm giữ ba vị trí dẫn đầu về quy mô tour solo trong lịch sử Kpop. Chỉ gia nhập Galaxy 1 năm, G-DRAGON đã đưa công ty nhỏ đang thua lỗ trở thành "kỳ lân làng kinh doanh".

Mọi hoạt động từ phát hành album, tổ chức tour diễn đến các hợp đồng quảng cáo gắn liền với G-DRAGON đều mang về doanh thu khủng. Sự trở lại của G-DRAGON sau nhiều năm gián đoạn hoạt động khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc đặc biệt chú ý. Knet trầm trồ khi doanh thu của một mình G-DRAGON đã ngang bằng 1 doanh nghiệp phát triển. G-DRAGON hiện tại đã trở thành "thương hiệu sống" khi giá trị thương mại mà anh tạo ra vượt xa hình ảnh một idol thông thường. Công chúng và giới chuyên môn nhận định, G-DRAGON gần như trở thành BIG5 ngành giải trí Hàn Quốc khi xét về sức ảnh hưởng, bên cạnh những đế chế hàng đầu như HYBE, JYP, YG, SM. Một số bình luận khác ví G-DRAGON như một “IP sống” - tức thương hiệu trí tuệ độc lập có thể tạo ra giá trị kinh tế bền vững qua nhiều lĩnh vực.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, G-DRAGON còn duy trì nguồn thu bền vững từ bản quyền khi sở hữu gần 200 ca khúc đăng ký tại Korea Music Copyright Association. Song song đó, các hoạt động thời trang, đại sứ thương hiệu và kinh doanh với thương hiệu cá nhân PEACEMINUSONE tiếp tục đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu. Bên cạnh vai trò nghệ sĩ và doanh nhân, G-DRAGON được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí của KAIST từ tháng 6/2024. Tại đây, anh tham gia nghiên cứu và giảng dạy về sự kết hợp giữa công nghệ và nội dung văn hóa đại chúng, mở rộng ảnh hưởng sang lĩnh vực học thuật. G-DRAGON còn được đại học Nam California nghiên cứu riêng thành 1 môn học về bản thân và sức ảnh hưởng với ngành công nghiệp Kpop, thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên.

Trong năm 2025, G-DRAGON đảm nhận vai trò đại sứ đặc biệt của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC và có màn trình diễn tại hội nghị tổ chức ở Gyeongju trước sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế. Tiết mục kết hợp âm nhạc với công nghệ AI và robot đã thu hút sự chú ý, nhiều lãnh đạo quốc tế trực tiếp ghi lại và đăng lên mạng xã hội. Với những đóng góp cho ngành công nghiệp Kpop nói riêng và lĩnh vực văn hóa nói chung, G-DRAGON đã được trao Huân chương Văn hóa Okgwan - một trong những danh hiệu cao quý nhất dành cho nghệ sĩ tại Hàn Quốc. Đây được xem là sự ghi nhận cho hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật và vai trò trong việc đưa Kpop ra thị trường toàn cầu.

Bước sang năm 2026, G-DRAGON tiếp tục duy trì lịch trình dày đặc khi chuẩn bị kế hoạch cùng BIGBANG nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập. Hiện tại, G-DRAGON đã có mặt ở Mỹ và tất bật chuẩn bị cho sân khấu Coachella 2026 sẽ diễn ra vào tuần tới. Việc mang cả nhóm lên sân khấu đại nhạc hội lớn nhất hành tinh để kỷ niệm cột mốc 20 năm được cả thế giới quan tâm. Nhóm cũng lên kế hoạch phát hành album mới và khởi động world tour vào nửa cuối năm. Dự án này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra nguồn doanh thu lớn, đồng thời củng cố vị thế của G-DRAGON như một “thương hiệu sống” có khả năng kết nối nghệ thuật, kinh tế và văn hóa ở quy mô toàn cầu.

