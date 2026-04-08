Nghi vấn bị các thí sinh Trung Quốc cô lập, gánh thêm 2 "quả tạ": Tương lai nào cho Trang Pháp?

Khép lại vòng solo, Đạp Gió 2026 mới đây mở ra vòng chọn đội giữa 33 Tỷ Tỷ, chuẩn bị cho Công diễn đầu tiên. Nhờ màn thể hiện Moonlight, Trang Pháp bất ngờ được bình chọn trở thành đội trưởng, chủ động tìm kiếm 2 mảnh ghép cho team mình. Cô cũng là đại diện quốc tế duy nhất mang trọng trách “cầm cân nảy mực” cho Công diễn đầu tiên. Cùng với Trang Pháp, 9 đội trưởng còn lại bao gồm Tiêu Tường, Lý Tiểu Nhiễm, Trương Nguyệt, Lý Tâm Khiết, Tăng Bội Từ, Hám Thanh Tử, Ô Lan Đồ Nhã, Tôn Di và Diệp Nhất Tê.

Sau thời gian chọn thành viên, Trang Pháp cuối cùng đã hoàn thiện các mảnh ghép cho đội mình với sự tham gia của Giang Ngữ Thần và Duy Nina. Được đánh giá cao về kỹ năng toàn diện của một ca sĩ, và đây cũng là cơ hội tốt để Trang Pháp thể hiện thêm năng lực dẫn dắt, nhưng người hâm mộ không khỏi lo lắng cho Trang Pháp bởi cô đang phải gánh trên lưng 2 “quả tạ”: Giang Ngữ Thần - thí sinh bị đánh giá kém về ca hát và vũ đạo; Duy Nina - thí sinh vốn đã được định sẵn sẽ bị loại trừ ở vòng solo.

Chỉ mới bước vào Công diễn 1, Trang Pháp đã gặp không ít “chông gai” trên hành trình chạm tới đội hình thành đoàn. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Liệu Trang Pháp có thể gánh team yếu thế và xoay chuyển cục diện, lội ngược dòng ngoạn mục hay sẽ sớm hụt hơi trước áp lực ngay từ Công diễn đầu tiên?

Trang Pháp tại Đạp Gió 2026: Cháy - Chiến - Chất, skill top đầu show, gây bão MXH Việt lẫn Trung

Ngày 27/3, Trang Pháp chính thức xác nhận sẽ tham gia Đạp Gió 2026 bản Trung. Điều này đánh dấu Việt Nam lần thứ 3 có thêm một đại diện chinh chiến đấu trường quốc tế Tỷ Tỷ. Là Quán quân đầu tiên của Chị Đẹp bản Việt, Trang Pháp gánh vác trọng trách lớn, mang theo cả niềm hy vọng của đông đảo người hâm mộ khi đem “chuông đi đánh xứ người”. Được biết là gương mặt toàn năng, song khán giả vẫn không khỏi lo ngại cho Trang Pháp khi tranh tài với nhiều tên tuổi khác ở xứ tỷ dân.

Theo đúng thủ tục Đạp Gió , vòng solo là cơ hội để mỗi thí sinh thể hiện hết thế mạnh của bản thân, đồng thời để lại ấn tượng đầu tiên với khán giả. Trang Pháp lựa chọn ca khúc Moonlight , cũng là bản nhạc debut của nhóm LUNAS. Từng được LUNAS đem đến sân khấu Công diễn 5 tại Đạp Gió 2024, Moonlight là tiết mục đặc biệt giúp Trang Pháp khẳng định rõ năng lực, đồng thời là cách cô nàng tri ân tới các chị em cùng nhóm và cả thương hiệu Chị Đẹp bản Việt. Moonlight gắn với hình ảnh trăng rằm ở nhiều cột mốc quan trọng: ca khúc được sáng tác, ra mắt và lần đầu trình diễn tại Trung Quốc cùng nhóm LUNAS đều diễn ra vào đêm trăng tròn.

Mở đầu màn trình diễn, nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ trang phục đính lông vũ, ngồi bên cây piano và cất giọng bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung, tạo nên không gian vừa nhẹ nhàng vừa cuốn hút. Nhịp độ bài hát sau đó được đẩy dần lên, đưa khán giả tiến vào phân đoạn cao trào. Điểm nhấn nằm ở đoạn rap kết hợp bốn ngôn ngữ: Việt, Anh, Trung và Tây Ban Nha, giúp Trang Pháp thể hiện được sự đa dạng và tham vọng chiến hết mình.

Ở phần giữa, cô gây ấn tượng khi thực hiện loạt động tác múa cột, xoay người trên không trong khi vẫn giữ vững được nốt cao của ca khúc. Đến đoạn kết, sân khấu được đốt nóng bằng màn vũ đạo mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng. Việc đưa bộ môn múa cột, một kỹ thuật hiếm thấy trên truyền hình, đặc biệt ở một đất nước khá nghiêm ngặt như Trung Quốc, vào sân khấu Moonlight cho thấy bước đi thử nghiệm, táo bạo của Trang Pháp tại sân chơi năm nay.

Xuyên suốt 90 giây ngắn ngủi, Trang Pháp thể hiện trọn bộ kỹ năng mà không Tỷ Tỷ nào làm được. Moonlight giúp Trang Pháp không chỉ khiến fan Việt “phổng mũi” tự hào mà còn gây bão MXH xứ Trung. Nhiều khán giả phải bày tỏ sự cảm phục, trầm trồ trước bản lĩnh, tài năng của đại diện Việt Nam ở một sân chơi quy mô lớn như Đạp Gió 2026. Cô nàng cũng thu hút nhiều non fan từ 2 nước, giúp độ nhận diện phủ sóng rộng hơn và tạo lợi thế lớn hơn khi đi đường dài.

Dù vậy, tiết mục vẫn vấp phải ý kiến trái chiều trên sóng mạng. Một bộ phận khán giả cho rằng tổng thể phần trình diễn chưa được “gọn gàng”, khi quá nhiều yếu tố được đưa vào trong thời lượng ngắn khiến mạch trình diễn bị đứt đoạn. Việc kết hợp âm nhạc, rap đa ngôn ngữ và các phần trình diễn hình thể thiếu sự hài hòa, dẫn đến cảm giác rối mắt, dẫn đến tính cao trào chưa tới.

Với số điểm chênh lệch sít sao là 3 điểm, Trang Pháp xuất sắc vượt mặt Vương Mông, cựu nhà vô địch Olympic. Đáng nói, là một vận động viên nổi tiếng tại Trung Quốc, Vương Mông sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên khắp cả nước, đồng thời nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ rộng rãi từ công chúng. Khi lựa chọn ca khúc Tôi Yêu Bạn, Trung Quốc , nhiều cư dân mạng cho rằng Vương Mông đã có bước đi khá tính toán, tận dụng tinh thần yêu nước để trang bị “full giáp” với chiến thắng gần như trong lòng bàn tay. Điều Vương Mông không lường trước được chính là Trang Pháp chơi “tất tay” với Moonlight , ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả Trung.

Theo luật chơi đã công bố trước đó, 3 cái tên có số điểm thấp nhất sẽ phải dừng cuộc chơi. Song, nhân dịp Cá tháng Tư, nhà đài chơi lớn khi đổi luật ngay thời điểm livestream vòng loại: không một ai phải dừng cuộc chơi. Thế là mùa 7 bảo toàn đầy đủ lực lượng để tiến vào Công diễn 1 - trình diễn theo team.

Sau trận đấu 1:1, Trang Pháp liên tục lọt hot search trên MXH Trung Quốc, vươn lên vị trí thứ 5 trong BXH những Tỷ Tỷ hot nhất. Bước nhảy vọt này càng ngoạn mục hơn khi Trang Pháp từng chỉ dừng chân ở hạng 32 ở vòng prevote trước khi tiến vào giai đoạn livestream. Cùng An Kỳ, cô được gọi với danh xưng all-rounder. Bao nhiêu skill bung toả hết trong 90 giây, Trang Pháp là cái tên được săn đón ở vòng chọn đội.

Cơ hội nào cho Trang Pháp?

Sự góp mặt của Trang Pháp tại Đạp Gió 2026 có thể nói là kết quả của chiến lược được tính toán từ phía đơn vị sản xuất Mango TV. Đây là nền tảng streaming hàng đầu Trung Quốc, trực thuộc Mango Excellent Media và chịu sự quản lý của Đài Truyền hình Hồ Nam. Ra đời từ năm 2006, Mango TV nổi tiếng với việc sản xuất và phát hành độc quyền loạt phim truyền hình cùng các chương trình giải trí quy mô lớn, có sức ảnh hưởng cả trong nước lẫn quốc tế.

Những năm gần đây, Mango TV dần trở nên quen thuộc với khán giả Việt Nam thông qua mối quan hệ hợp tác với Yeah1, đơn vị đã mang về các format gameshow như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió. Chính vì vậy, việc Trang Pháp xuất hiện tại phiên bản Trung Quốc có thể xem là “cái bắt tay” mang tính chiến lược giữa hai bên.

Thực tế, sân chơi Đạp Gió thời gian gần đây không còn ưu tiên mời quá nhiều nghệ sĩ quốc tế như trước. Sau giai đoạn “mở cửa” để tạo hiệu ứng và thu hút sự chú ý, chương trình dần chuyển hướng sang việc giữ nhiệt nhưng vẫn đảm bảo bản sắc văn hóa nội địa, hạn chế những ảnh hưởng từ yếu tố ngoại lai. Trong bối cảnh đó, việc Trang Pháp trở thành khách mời quốc tế duy nhất năm nay càng khiến lựa chọn này trở nên đáng chú ý.

Lý do được cho là Mango TV đang có tham vọng mở rộng thị trường tại Việt Nam. Việc đưa một nghệ sĩ nội địa tham gia Đạp Gió mùa 7 được xem là bước đi ổn định và hiệu quả để tiếp cận khán giả, đồng thời tạo nền tảng cho các kế hoạch kinh doanh dài hạn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kỳ vọng, Trang Pháp cũng sớm vướng vào tranh cãi ngay trong buổi livestream đầu tiên. Cư dân mạng phát hiện khoảnh khắc nữ ca sĩ cố gắng giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung, nhưng chỉ có hai MC chú ý lắng nghe, trong khi nhiều nghệ sĩ xung quanh lại trò chuyện riêng, gần như không tương tác. Hay việc bị Vương Mông thái độ ra mặt khi cô giành chiến thắng ở vòng solo. Những khoảnh khắc khiến không ít khán giả Việt cảm thấy lo lắng, cho rằng cô đang bị “bơ đẹp” giữa dàn sao Cbiz.

Nhìn vào đội hình hiện tại, bài toán dành cho Trang Pháp không hề đơn giản khi cô sở hữu 2 mảnh ghép yếu trong team. Tuy nhiên, nếu biết cách phân chia vai trò hợp lý, lựa chọn concept phù hợp và tận dụng thế mạnh cá nhân, cô hoàn toàn có thể biến điểm yếu thành điểm nhấn. Ngoài ra, việc là đại diện quốc tế duy nhất giữ vai trò đội trưởng cũng khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về Trang Pháp. Áp lực là có thật, nhưng đi kèm với đó là cơ hội để cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả Trung Quốc và Việt Nam. Một màn trình diễn bùng nổ tại Công diễn 1 không chỉ giúp đội cô “lật kèo” mà còn có thể thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua.

Dẫu vậy, nếu không thể tạo ra sự đột phá, nguy cơ Trang Pháp bị tụt lại phía sau là hoàn toàn có thể xảy ra. Dù vậy, vẫn còn quá sớm để kết luận về hành trình của Trang Pháp tại chương trình. Trong bối cảnh không có lợi thế sân nhà hay lượng fan Trung áp đảo, nữ ca sĩ đang nỗ lực tận dụng mọi kỹ năng để chinh phục khán giả, đồng thời mang âm nhạc Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.