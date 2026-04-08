BTS rất đẹp trai, nhưng vẫn bị mỹ nữ chân dài hơn kiếm Nhật “giật spotlight”

Tối ngày 7/4 (theo giờ Việt Nam), cộng đồng người hâm mộ toàn cầu một lần nữa chấn động khi BTS bất ngờ phát hành MV Hooligan. Lần này, nhóm hoàn toàn "đánh úp" khán giả bằng việc thả xích sản phẩm ngay giữa đêm mà không có bất kỳ thông báo hay hình ảnh nhá hàng nào trước đó. Động thái này thậm chí còn gây bất ngờ hơn cả màn ra mắt MV 2.0, vốn chỉ được báo trước bằng một đoạn teaser ngắn ngủi trước giờ phát hành vỏn vẹn một ngày. Hooligan lập tức thu hút lượng lớn người xem và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mọi nền tảng.

BTS đánh úp làng nhạc với MV Hooligan

BTS trở lại với concept nổi loạn gai góc

MV Hooligan mang đến những khung hình vô cùng táo bạo. Trở lại với hình tượng gai góc, BTS khoác lên mình phong cách tăm tối và mang đậm tinh thần nổi loạn. Xuyên suốt video là tông màu lạnh u ám, lấy bối cảnh tại những khu nhà kho bỏ hoang cùng các công trình kiến trúc bê tông đổ nát. Những điểm nhấn thị giác được tạo ra nhờ sự đan xen giữa ánh sáng đỏ rực rỡ và làn khói mờ ảo. Sự tương phản gay gắt này không chỉ làm nổi bật không gian ma mị mà còn đẩy mạnh nhịp độ dồn dập của bài hát.

Bảy thành viên xuất hiện với diện mạo sắc lạnh. Điểm nhấn lớn của MV nằm ở đội ngũ vũ công phụ họa hùng hậu. Sự chuyển đổi trang phục của vũ công từ đen tuyền sang đỏ rực, đồng bộ với những bước nhảy mạnh mẽ, tạo ra cảm giác quyền lực và mang hơi hướng của một đội quân đang trỗi dậy. Bên cạnh đó, các phân cảnh tua chậm, hình ảnh thành viên lơ lửng giữa không trung cùng hiệu ứng khói mờ ảo đã làm tăng thêm độ kịch tính cho tổng thể tác phẩm.

Hooligan là một bản tuyên ngôn đanh thép về sức mạnh tập thể. Câu hát chủ đề “ we whole again ” lặp lại liên tục, nhấn mạnh sự đoàn kết không thể phá vỡ của bảy thành viên. Đồng thời, thái độ bất cần được thể hiện rõ qua lời bài hát, minh chứng cho sự tự do và tinh thần sẵn sàng phá bỏ mọi định kiến khắt khe. Kết hợp với những lời rap kiêu hãnh, bài hát truyền tải sự tự tin tuyệt đối, ngầm khẳng định đẳng cấp của BTS trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Không cần chiến dịch quảng bá rầm rộ, sản phẩm tiếp tục tạo nên cơn sốt thực sự. Chỉ sau 12 tiếng ra mắt, MV đã thu về 6,5 triệu lượt xem và hơn 1,5 triệu lượt thích trên YouTube, chứng minh sức hút khổng lồ của nhóm nhạc toàn cầu.

Netizen rần rần với nữ chính tóc trắng bí ẩn

Đáng chú ý, ngay sau khi MV lên sóng, cộng đồng mạng Việt Nam đã nhanh chóng "soi" ra một chi tiết vô cùng thú vị. Cụ thể, trong Hooligan có xuất hiện một nữ nhân vật bí ẩn sở hữu mái tóc trắng dài, diện trang phục đen bó sát và vung hai thanh kiếm. Ngay lập tức, hình ảnh này đã khiến netizen Việt liên tưởng tới ca sĩ Phùng Khánh Linh.

Nguyên nhân bắt nguồn từ sự tương đồng đậm chất điện ảnh giữa nhân vật trong Hooligan và tạo hình của Phùng Khánh Linh trong album Giữa Một Vạn Người. Trước đó, trong MV mang màu sắc u ám Em Đau phát hành vào đầu năm 2025, nữ ca sĩ từng gây ấn tượng với hình tượng ma mị, diện corset kim loại và vác trên vai thanh kiếm lớn. Sự trùng hợp ngẫu nhiên về độ "chiến" của mái tóc trắng cùng món vũ khí trên tay đã trở thành chất liệu tuyệt vời để netizen chế meme.

Hàng loạt bức ảnh chế nhanh chóng ra đời, gắn liền với biểu cảm mang nét bi kịch, khổ cực quen thuộc của nữ ca sĩ. Cư dân mạng lan truyền những meme này với tốc độ chóng mặt, hài hước trêu đùa rằng cô nàng đang phải vất vả "chạy sô" múa kiếm sang tận MV của siêu sao quốc tế để mưu sinh.

Nữ chính trong MV Hooligan của BTS chính là Soojoo Park

Nhưng không phải Phùng Khánh Linh, fan đã nhanh chóng tìm ra danh tính của mỹ nữ chân dài trong MV của BTS. Mỹ nhân sở hữu mái tóc bạch kim đó là Soojoo Park, một trong những siêu mẫu người Mỹ gốc Hàn nổi tiếng bật nhất tại xứ kim chi. Cô là gương mặt đại diện toàn cầu cho nhiều nhãn hàng cao cấp nổi tiếng trên thế giới như Channel, L’Oreal Paris,..

Trong Hooligan , Soojoo Park đã giật trọn spotlight của cả bảy thành viên BTS nhờ thần thái lạnh lùng và vóc dáng vô cùng nổi bật. Đôi chân dài hơn kiếm Nhật đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn mỗi phân cảnh của cô xuất hiện. Các phân cảnh Soojoo Park vung kiếm, uyển chuyển phô diễn các đường quyền dứt khoát trên nền khói mờ ảo đã mang đến một vẻ quyền lực, sắc lạnh và vô cùng hút mắt.

Chỉ trong vòng hai tuần, BTS đã liên tục tung ra ba MV, bao gồm ca khúc chủ đề SWIM , bản b-side 2.0 và mới nhất là Hooligan . Chuỗi hoạt động phát hành dày đặc này nằm trong khuôn khổ quảng bá cho ARIANG , album đánh dấu màn comeback lịch sử của nhóm sau nhiều năm vắng bóng. Hiện tại, sức nóng từ album ARIANG vẫn tiếp tục duy trì ở mức khổng lồ. Sự kết hợp giữa chất lượng âm nhạc, hình ảnh mãn nhãn và độ thảo luận bùng nổ trên mạng xã hội đang giúp album càn quét mạnh mẽ khắp các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu.