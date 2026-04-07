Mỹ nhân bị ghét nhất showbiz: Visual ngày càng "sến súa", đài trung ương cắt sóng thẳng tay

Ngu Thư Hân bị chê "sến"

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây ở Malaysia, Ngu Thư Hân nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán khi lựa chọn tạo hình mang đậm màu sắc cổ điển pha hiện đại. Nữ nghệ sĩ diện thiết kế ôm sát dáng theo phom sườn xám cách tân, tông tím nhạt ánh kim, phần cổ cao phối ren cùng những đường thêu cầu kỳ chạy dọc thân váy. Tổng thể trang phục hướng đến hình ảnh nữ tính, thanh lịch, nhưng lại bị nhận xét là thiếu tinh tế, thậm chí "sến súa".

Điểm gây tranh cãi lớn nhất nằm ở phần tạo hình tóc và makeup. Kiểu tóc chia ngôi giữa, uốn lọn nhỏ và búi hai bên kết hợp phụ kiện nơ khiến diện mạo của Ngu Thư Hân bị cho là “cưa sừng làm nghé”, không còn phù hợp với độ tuổi. Dưới góc máy hậu trường, khi đứng cạnh các khách mời khác và cầm bảng chứng nhận từ iQIYI, visual của Ngu Thư Hân tiếp tục bị “soi” kỹ. Không ít bình luận thẳng thắn gọi đây là một trong những lần xuất hiện kém thuyết phục của Ngu Thư Hân trong thời gian gần đây, cho thấy sự loay hoay trong việc định hình lại hình ảnh cá nhân sau giai đoạn đỉnh cao.

Những tạo hình bị chê lòe loẹt của Ngu Thư Hân:

Đây không phải lần duy nhất tạo hình của Ngu Thư Hân bị chê. Trước đó, dân tình đã nhiều lần góp ý về phong cách có phần quá đà, chọn đồ lòe loẹt và không hợp vóc dáng của mỹ nhân 1995. Ngu Thư Hân cũng thường bị so sánh với Jennie (BLACKPINK) vì nhiều tạo hình học hỏi theo sau nữ idol toàn cầu.

Sự nghiệp bất ổn của mỹ nhân bị ghét nhất 2025

Ngu Thư Hân từng được xem là gương mặt tiêu biểu của lớp nghệ sĩ trẻ Trung Quốc có xuất thân “trâm anh thế phiệt”. Sinh năm 1995 tại Thượng Hải, cô sở hữu nền tảng gia đình giàu có, từng theo học tại Học viện Nghệ thuật LASALLE (Singapore) và bước vào showbiz với nhiều điều kiện thuận lợi. Sau khi debut diễn xuất từ năm 2015, tên tuổi của Ngu Thư Hân thực sự bùng nổ khi tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2 năm 2020, giành vị trí á quân và ra mắt trong nhóm nhạc THE9.

Giai đoạn hậu debut, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt có độ thảo luận cao nhất, phủ sóng mạnh mẽ ở cả mảng phim ảnh lẫn âm nhạc. Khi THE9 tan rã vào cuối năm 2021, Ngu Thư Hân tiếp tục duy trì sức nóng bằng loạt dự án cá nhân, từ đóng phim đến phát hành nhạc phim. Cuối năm 2024, cô ra mắt album solo Spicy Honey , củng cố vị thế trong nhóm nghệ sĩ trẻ có sức hút ổn định, liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn và hợp tác với nhiều thương hiệu.

Tuy nhiên, bước sang năm 2025, sự nghiệp của Ngu Thư Hân bắt đầu rẽ sang hướng bất lợi. Hàng loạt ồn ào liên quan đến nhân cách và cách ứng xử khiến hình ảnh “sao nữ thân thiện” mà cô xây dựng trước đó bị lung lay. Cao trào nổ ra khi nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt công khai tố cáo Ngu Thư Hân có hành vi bắt nạt, cô lập đồng nghiệp và tạo áp lực trên phim trường. Dù chưa có kết luận chính thức, sự việc này vẫn tạo ra làn sóng tranh cãi lớn, khiến danh tiếng của cô sụt giảm rõ rệt.

Song song với đó, gia đình Ngu Thư Hân cũng vướng nghi vấn liên quan đến hoạt động kinh doanh bất chính, nợ nần và chiếm đoạt tài sản. Việc nữ nghệ sĩ không đưa ra phản hồi cụ thể, trong khi vẫn duy trì hình ảnh xa xỉ, càng khiến công chúng phản ứng tiêu cực. Phong cách điệu đà từng là “thương hiệu” của cô dần bị nhìn nhận theo hướng giả tạo, thiếu chân thực khi đặt cạnh các bê bối liên tiếp.

Đỉnh điểm của khủng hoảng là việc bị “cấm sóng” ngầm. Tháng 9/2025, các kênh trực thuộc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đồng loạt xóa nhiều nội dung liên quan đến Ngu Thư Hân, bao gồm CCTV Tin tức, CCTV Điện ảnh & Âm nhạc, CCTV Net, CCTV Net Văn Nghệ và CGTN. Trong bối cảnh ngành giải trí Hoa ngữ chịu sự kiểm soát chặt chẽ, động thái này được xem là tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng.

Hệ quả kéo theo là việc hàng loạt nhãn hàng quay lưng, các sự kiện có sự tham gia của cô bị hoãn hoặc hủy. Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2025 - mùa của các lễ hội và đêm hội giao thừa, Ngu Thư Hân hoàn toàn vắng bóng trên những sân khấu lớn của Tencent hay iQIYI, nơi cô từng là gương mặt quen thuộc.

Trước tình thế bị “ngó lơ”, nữ nghệ sĩ tự tổ chức concert sinh nhật Blossom tại Bắc Kinh vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, chương trình lại gây tranh cãi bởi khả năng trình diễn, giọng hát bị chê, cùng với những ồn ào xoay quanh giá vé. Truyền thông Trung Quốc gọi Ngu Thư Hân bằng danh xưng “mỹ nhân bị ghét nhất 2025”. Những topic liên quan đến nữ nghệ sĩ đều thu hút bàn luận trái chiều trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Bước sang năm 2026, Ngu Thư Hân cho thấy nỗ lực duy trì sức ảnh hưởng bằng nhiều hướng đi khác nhau. Lượng người theo dõi trên các nền tảng quốc tế như Instagram và TikTok có dấu hiệu tăng nhờ hoạt động phim ảnh. Đồng thời, cô chia sẻ về chế độ giảm cân nghiêm ngặt để phục vụ vai diễn mới, thể hiện mong muốn lấy lại vị thế thông qua sản phẩm. Mới đây, Ngu Thư Hân tổ chức fanmeeting với đông đảo người tham dự. Dẫu vậy, trong bối cảnh hình ảnh cá nhân chưa được khôi phục hoàn toàn, mỗi lần xuất hiện của Ngu Thư Hân - như tại sự kiện ở Malaysia vẫn dễ dàng trở thành đề tài gây tranh cãi, cho thấy con đường trở lại đỉnh cao của cô sẽ không hề dễ dàng.

Ảnh: Weibo