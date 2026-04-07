Công ty quản lý chấm dứt hợp đồng với Hùng Huỳnh, đọc bài thông báo là thấy có vấn đề!

Bản thông cáo đột ngột khiến MXH dậy sóng

Tối 7/4, MXH xôn xao trước thông báo chính thức từ GUT LABEL về việc chấm dứt hợp tác với nghệ sĩ Hùng Huỳnh. Theo phía công ty, sau hơn một năm đồng hành, cả hai nhận thấy định hướng phát triển trong tương lai không còn phù hợp, đồng thời phong thái và cách làm việc cũng xuất hiện sự khác biệt. Vì vậy, đôi bên đã đi đến quyết định dừng hợp tác kể từ ngày 07/04/2026 trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

GUT LABEL thông báo về việc chấm dứt hợp tác với nghệ sĩ Hùng Huỳnh khiến MXH dậy sóng (Ảnh: GUT LABEL)

GUT LABEL cũng gửi lời cảm ơn đến Hùng Huỳnh vì những đóng góp trong thời gian qua, đồng thời chúc nam nghệ sĩ tiếp tục phát triển và thành công trên con đường riêng. Bên cạnh đó, công ty không quên gửi lời tri ân đến khán giả và người hâm mộ đã luôn ủng hộ hành trình của nghệ sĩ trong thời gian hoạt động dưới trướng.

Nguyên văn bản thông cáo từ GUT LABEL (Ảnh: GUT LABEL)

Nguyên văn bản thông cáo từ GUT LABEL: THÔNG CÁO CHÍNH THỨC TỪ GUT LABEL. GUT LABEL xin thông báo về việc chấm dứt hợp tác giữa công ty và nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh. Sau hơn một năm cộng tác, phía công ty nhận thấy định hướng phát triển tương lai với nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh có sự khác biệt, đồng thời, phong thái và cách thức làm việc không còn phù hợp để tiếp tục đồng hành cùng nhau trong chặng đường sắp tới. Chính vì vậy, hai bên đã đi đến thống nhất không tiếp tục các hoạt động hợp tác kể từ ngày 07/04/2026. Quyết định này được đưa ra trên tinh thần tôn trọng định hướng phát triển riêng của đôi bên. GUT LABEL xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh vì nỗ lực, đóng góp và các giá trị đã cùng nhau tạo nên trong suốt chặng đường vừa qua. Chúc nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê và toả sáng rực rỡ trên hành trình sắp tới. Đồng thời, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả cũng như cộng đồng người hâm mộ của nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh đã luôn quan tâm, ủng hộ cho hành trình của nghệ sĩ tại GUT LABEL trong suốt thời gian vừa qua. Trân trọng, GUT LABEL

Được biết, ngày 27/2/2025 đánh dấu cột mốc Hùng Huỳnh chính thức gia nhập GUT LABEL, trở thành nghệ sĩ trực thuộc với định hướng được công ty quản lý, phát triển hình ảnh và triển khai các dự án trong thời gian tới. Đối với các hoạt động hợp tác thương mại, mọi liên hệ sẽ được thực hiện thông qua đối tác chính thức của nam nghệ sĩ là NOMAD MGMT Vietnam.

Ngày 27/2/2025 đánh dấu cột mốc Hùng Huỳnh chính thức gia nhập GUT LABEL (Ảnh: GUT LABEL)

Bản thông cáo từ GUT LABEL khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Nhiều fan còn tỏ ra khó hiểu trước thái độ và cách diễn đạt của công ty trong lời nói như “phong thái và cách thức làm việc không còn phù hợp”. Luồng ý kiến từ fan khẳng định GUT LABEL đang nhắm đến nghệ sĩ, điều hướng làn sóng tranh cãi vào Hùng Huỳnh, đồng thời dấy lên làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng fan. Từ đây, cư dân mạng cho rằng cả 2 bên đã chia tay không êm đẹp. Loạt ồn ào xoay quanh Hùng Huỳnh cũng nhanh chóng bị “đào” lại.

Sự nghiệp của Hùng Huỳnh toàn vướng thị phi

Ngày 19/3, Hùng Huỳnh trở lại Vpop với MV Đẹp Mã, đánh dấu lần đầu tiên kết hợp với người chị thân thiết Hòa Minzy. Thay vì tiếp tục phát huy thế mạnh performance, Hùng Huỳnh lựa chọn dòng nhạc mang chất liệu dân gian đương đại, vô tình đẩy giọng hát làm yếu tố trọng tâm. Lựa chọn này gây bất ngờ lớn bởi anh chàng từ lâu được biết đến với ngoại hình điển trai và khả năng vũ đạo nổi bật nhưng không phải giọng hát. Vì thế, ngay khi ra mắt, Đẹp Mã đã nhận về không ít tranh cãi.

MV Đẹp Mã đẩy Hùng Huỳnh vào làn sóng chỉ trích trên diện rộng (Ảnh: FBNV)

Giọng hát của Hùng Huỳnh vẫn chưa mang lại cảm giác làm chủ cuộc chơi. Ở những đoạn cần bùng nổ, anh thiếu lực đẩy, cách xử lý câu chữ còn mỏng, đôi chỗ chênh phô khiến tổng thể phần trình diễn chưa đủ sức níu chân người nghe sau lần đầu. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện chuyên môn, nam ca sĩ còn vướng nhiều nghi vấn như hát nhép, hát đè với phần backing quá lớn, thậm chí có những khoảnh khắc micro đặt xa nhưng giọng vẫn rõ một cách bất thường, làm dấy lên hoài nghi về tính chân thực của phần biểu diễn.

Tại sự kiện Encore Geminight Fan Meeting diễn ra ngày 19/9 ở TP.HCM, Hùng Huỳnh gây tranh luận về khả năng hát live. Trên nền nhạc pop/ballad pha trap của ca khúc Bâng Quơ, giọng hát của anh chàng bị nhận xét có cảm giác bí bách như thể bị nghẹt mũi, âm sắc chưa đẹp do chưa được đào tạo thanh nhạc bài bản, dẫn đến cách thể hiện còn cứng và thiếu sự mềm mại. Một số ý kiến thậm chí cho rằng phần trình diễn này là kinh hoàng và không nghe nổi, khiến khán giả không khỏi thất vọng khi anh vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt.

Hùng Huỳnh khiến netizen ngán ngẩm với giọng hát như bị nghẹt mũi

Cũng tại chính buổi fan meeting này, Hùng Huỳnh còn vướng nghi vấn sao chép hình tượng cổ phong của Lưu Vũ. Trong khi tạo hình của nghệ sĩ Trung Quốc được xây dựng nhằm tôn vinh văn hóa truyền thống, thì phiên bản của Hùng Huỳnh lại bị cho là thiếu tinh tế, đặc biệt với chi tiết cởi áo khoe thân gây tranh cãi. Trước đó, anh cũng từng bị chỉ trích vì có nhiều điểm tương đồng với MV Standing Next To You của Jungkook (BTS), từ bối cảnh, trang phục đến vũ đạo, và sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi cũng như gỡ bỏ sản phẩm.

Hùng Huỳnh vướng nghi vấn sao chép hình tượng cổ phong của Lưu Vũ

Anh cũng từng bị chỉ trích vì có nhiều điểm tương đồng với MV Standing Next To You của Jungkook (BTS)

Ngoài ra, nam ca sĩ từng gây xôn xao vì một hành động nhạy cảm với người hâm mộ tại buổi fan meeting vào tháng 7 năm ngoái tại TP.HCM. Cụ thể, anh đứng trên sân khấu, cầm dây nơ trên đầu một fan nữ đang ngồi phía dưới, tạo nên hình ảnh gây nhiều tranh cãi vì dễ dẫn đến những cách hiểu không phù hợp mỹ quan và văn hoá.

Hùng Huỳnh cầm dây nơ trên đầu một fan nữ đang ngồi phía dưới, tạo nên hình ảnh gây nhiều tranh cãi

Nhìn vào loạt tranh cãi bủa vây thời gian qua, từ chuyên môn đến hình ảnh, không khó để đặt dấu hỏi liệu đây có phải là “giọt nước tràn ly” dẫn đến quyết định bất ngờ của GUT LABEL. Dù thông cáo chỉ dừng ở lý do khác biệt định hướng, nhưng trong bối cảnh áp lực dư luận ngày càng lớn đè lên Hùng Huỳnh, việc dừng hợp tác giữa 2 bên chính là cách Hùng Huỳnh và GUT LABEL chủ động khép lại một giai đoạn làm việc không còn phù hợp.