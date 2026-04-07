Giới ca sĩ lên tiếng sau lệnh cấm hát nhép

"Lạm dụng hát nhép, nghệ sĩ dễ tự kết thúc sớm sự nghiệp"

Chia sẻ với Tiền Phong, ca sĩ Thiên Vương (nhóm MTV) thừa nhận từng hát nhép, nhưng trong trường hợp bất khả kháng. “Gần nhất, nhóm tham gia một talk show quay hình có khán giả, hát 3 bài hát trong chương trình.

Ban đầu nhóm chủ trương hát live, vì cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trong biểu diễn. Sau một tiếng với 3 lần quay hình cho một bài hát, khi kiểm tra lại nguồn âm thanh thì mới vỡ òa ra là chỉ thu âm được một giọng hát trong 3 giọng.

Nhóm và ê-kíp đành quyết định hát nhép cả 3 bài để đảm bảo thời gian quay. Lúc này việc MTV hát không còn sự thoải mái và tự tin nữa, nhưng không còn cách nào tốt hơn”, nam ca sĩ nói.

Ca sĩ Thiên Vương (nhóm MTV).

Tuy nhiên, nếu lạm dụng hát nhép, nghệ sĩ sẽ tự đặt cái kết sớm cho sự nghiệp của mình. Ca sĩ Thiên Vương cho rằng hát nhép liên tục sẽ khiến nghệ sĩ không còn cảm giác với việc hát live, mất cả cảm giác không gian sân khấu, xử lý micro. Điều này làm thui chột tài năng ban đầu.

“Đừng đổ lỗi cho việc phải vừa hát vừa vũ đạo nên bạn phải hát nhép. MTV cách đây 20 năm cũng đã từng vừa hát vừa nhảy ầm ầm. Ban đầu rất mệt và hát sẽ bị hụt hơi, tụt thể lực nhanh. Nhưng qua quá trình tập luyện dài và nghiêm túc với điều đó, đảm bảo cả hai kỹ năng được nâng cao hơn hẳn. Quan trọng đừng sợ những điều không hoàn hảo, khán giả sẽ thấy được sự cố gắng qua từng ngày”, ca sĩ bày tỏ quan điểm.

Đồng quan điểm, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nói hát nhép giỏi giúp nghệ sĩ hoàn thành một show diễn, nhưng hát thật tốt giúp nghệ sĩ đi được cả sự nghiệp. “Cuối cùng, thứ giữ khán giả ở lại không phải là track chạy phía sau, mà là giọng hát điều khiển được bằng chính cơ thể”, nhạc sĩ nói.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và rapper Lê Hoàng Phong

Rapper Lê Hoàng Phong cũng bày tỏ ủng hộ khi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM ban hành văn bản nhằm đảm bảo tính trung thực, kỷ cương trong các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Nam rapper cho rằng việc các đơn vị tổ chức thiết bị nghe, phát đều đảm bảo chất lượng tốt, nghệ sĩ chỉ cần chuẩn bị “bài vở” chỉn chu khi biểu diễn để có màn hát live ổn định, thay vì lạm dụng hát nhép.

"Cần khuôn khổ nhưng không triệt tiêu sự đa dạng sân khấu"

Ở góc nhìn khác, ca sĩ Bảo Trâm cho rằng chủ trương hạn chế hát nhép nhận được sự đồng tình, nhưng cần đi kèm sự linh hoạt. Theo cô, một ca sĩ trước hết phải có giọng hát tốt, song sân khấu hiện đại đã phát triển đa dạng với nhiều hình thức trình diễn.

Với những nghệ sĩ chú trọng thanh nhạc, hát live không phải trở ngại. Tuy nhiên, không phải ai cũng theo đuổi hướng này. “Có những ca sĩ đầu tư mạnh vào vũ đạo, thậm chí các tiết mục đòi hỏi thể lực cao. Vì vậy cần có phương án linh hoạt để họ thể hiện tốt nhất khả năng, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật”, cô nói với Tiền Phong .

Ca sĩ Bảo Trâm Idol.

Bảo Trâm cho rằng quy định mới nhiều khả năng sẽ không mang tính cứng nhắc mà có lộ trình, thậm chí quy định tỷ lệ hát live trong từng chương trình. Cô cũng lưu ý yếu tố kỹ thuật, đặc biệt với các chương trình truyền hình trực tiếp. “Đôi khi chất lượng đường truyền hoặc hệ thống thu âm không đảm bảo, khiến phần thể hiện không đạt như khi nghe trực tiếp tại sân khấu. Khi đó, giải pháp an toàn vẫn là thu âm trước hoặc hát nhép để đảm bảo chương trình diễn ra ổn định”.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh nghệ thuật vốn “muôn hình muôn vẻ”, không nên bị bó hẹp trong một khuôn mẫu duy nhất. Nếu tất cả ca sĩ chỉ đứng yên để hát, sân khấu sẽ trở nên đơn điệu. Theo cô, việc ban hành quy định không làm mất đi sự đa dạng mà tạo khuôn khổ để biểu diễn phát triển chuyên nghiệp hơn.

Chung góc nhìn, ca sĩ TIA cho rằng quy định mới vừa là áp lực, vừa là cơ hội với nghệ sĩ trẻ. Áp lực buộc họ phải đầu tư nghiêm túc hơn vào kỹ năng, nhưng cũng mở ra cơ hội để người có thực lực được ghi nhận rõ ràng.

TIA nhận định hát nhép khiến màn trình diễn thiếu kết nối. “Khi khán giả đã dành thời gian đến xem, họ muốn cảm nhận giọng hát thật, cảm xúc thật”. Theo cô, một tiết mục dù chỉn chu nhưng thiếu năng lượng thật sẽ khó tạo dấu ấn.

Ca sĩ TIA - chủ nhân ca khúc đang gây sốt "Ai đưa em về".

Từ trải nghiệm cá nhân, nữ ca sĩ thừa nhận trong một số chương trình đặc thù như truyền hình trực tiếp hoặc livestream, nghệ sĩ đôi khi buộc phải dùng hát đè hoặc hát nhép vì yếu tố kỹ thuật. Tuy nhiên, ngoài những trường hợp này, cô hiếm khi chấp nhận.

Bàn về ranh giới giữa hỗ trợ kỹ thuật và giá trị hát live, TIA cho rằng công nghệ chỉ nên đóng vai trò bổ trợ. Hát đè có thể cần thiết trong các tiết mục vũ đạo cường độ cao, autotune có thể là màu sắc âm nhạc, nhưng nếu lạm dụng đến mức giọng thật không còn hiện diện, giá trị biểu diễn sẽ bị triệt tiêu. “Nghệ sĩ cần ý thức dùng kỹ thuật để nâng tầm trải nghiệm, không phải che đi điểm yếu”.

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe, TIA cho biết cô chủ động rèn luyện cả thanh nhạc lẫn thể lực. Với cô, đây là động lực để tiến gần hơn đến hình mẫu nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Nữ ca sĩ cũng cho rằng khán giả ngày càng “thông minh và tinh tế hơn”, đòi hỏi cao về trải nghiệm live, từ kỹ thuật đến cảm xúc và sự chân thật. Việc mang đến trải nghiệm trung thực là yếu tố then chốt để duy trì sự gắn kết lâu dài.

Về lâu dài, TIA kỳ vọng việc siết hát nhép sẽ nâng chuẩn chung của thị trường âm nhạc Việt Nam. Nghệ sĩ phải đầu tư vào thực lực và bản sắc, trong khi khán giả được tiếp cận nhiều hơn với những màn trình diễn chân thật. “Khi niềm tin được củng cố, thị trường sẽ phát triển bền vững hơn, cả về chất lượng lẫn giá trị văn hóa”, cô nói.