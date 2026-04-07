Nhắc đến T-ara, người hâm mộ luôn tự hào về khả năng hát live ổn định của các thành viên. Đỉnh cao thực lực của nhóm phải kể đến phân đoạn tam tấu của Soyeon - Ahreum - Hwayoung trong siêu phẩm Day By Day. T-ara - cái tên từng một thời là "nỗi khiếp sợ" của các bảng xếp hạng nhạc số, một biểu tượng không thể phai mờ của Kpop thế hệ thứ 2.

Không chỉ sở hữu kho tàng bản hit đồ sộ, nhóm còn chinh phục công chúng bằng gu thời trang dẫn đầu xu hướng, nhan sắc đồng đều và tư duy âm nhạc cực kỳ bắt tai. Giọng ca nội lực của Soyeon, màu giọng lạ của Ahreum và kỹ năng rap mạnh mẽ của Hwayoung vào thời điểm đó được coi là một sự kết hợp hoàn mỹ. Thậm chí, nhiều người yêu nhạc còn không ngần ngại đặt màn phối hợp này lên bàn cân so sánh với bộ ba huyền thoại JYJ về độ ăn ý và bùng nổ trên sân khấu.

Tuy nhiên, khi nhìn lại những thước phim, cộng đồng Queens lại không khỏi đắng cay. Sau hàng loạt drama chấn động liên quan đến Hwayoung - người được cho là nguồn cơn dẫn đến sự đóng băng sự nghiệp và tan rã của nhóm nhạc đình đám, thái độ của công chúng đã quay ngoắt 180 độ.

Phân đoạn cao trào từng được tung hô nay lại bị mỉa mai bằng thuật ngữ "xà ngữ" (ngôn ngữ của loài rắn, ý chỉ những người sống nham hiểm). Nhiều bình luận dễ thấy như “lần đầu thấy xà ngữ chạm được high note”, “Khen Soyeon thôi được hông”. Một bộ phận khán giả thừa nhận Hwayoung là một mảnh ghép có thực lực hiếm hoi, sở hữu cả sắc lẫn tài mà khó rapper nữ nào thời đó bì kịp. Nhưng đa số cho rằng "tài không bằng đức". Dù kỹ năng trình diễn có xuất sắc đến đâu, nhưng chính những lùm xùm thái độ và "vở kịch" nạn nhân đã trực tiếp hủy hoại nỗ lực của các thành viên còn lại.

T-ara debut năm 2009 dưới trướng MBK, không đi theo một màu sắc cố định mà biến hóa khôn lường. Từ vẻ kiêu kỳ, cổ điển của những quý cô Roly Poly cho đến thần thái sắc lạnh, bùng nổ của dàn chiến binh trong Day By Day… T-ara chưa bao giờ khiến fan thất vọng về khả năng “cân” mọi concept. Nhóm nhanh chóng vươn lên top đầu gen 2 của Kpop, sở hữu lượng fan đồ sộ tại Việt Nam.

Nhưng vào năm 2012, danh tiếng của T-ara như sụp đổ sau một đêm khi scandal bắt nạt thành viên Hwayoung nổ ra. Thời điểm đó, cả Hàn Quốc quay lưng, biến T-ara từ "con cưng" thành "tội đồ" quốc dân. Dù sau này sự thật được phơi bày rằng các thành viên mới là nạn nhân của những chiêu trò thao túng, nhưng thanh xuân và hào quang của họ đã mãi mãi không thể lấy lại được. Đến tận bây giờ, mối quan hệ giữa Hwayoung và các thành viên T-ara vẫn là "nước sông không phạm nước giếng". Trong khi 4 mẩu T-ara (Ji Yeon, Eunjung, Hyomin, Qri) vẫn thường xuyên tụ họp, ủng hộ nhau trong cuộc sống và các dự án kỷ niệm, thì Hwayoung hoàn toàn bị gạch tên khỏi vòng tròn ấy. Trên các diễn đàn, netizen vẫn chưa thôi "cà khịa" mỗi khi cô nàng có động thái mới.

Nay, T-ara đã qua thời hoàng kim. 4 thành viên còn lại thường xuyên có lịch trình ở Việt Nam. Đầu năm nay, T-ara còn tổ chức concert ở TP.HCM và được fan Việt nồng nhiệt tiếp đón. Dù thời gian có trôi qua, bản hit Day By Day đã trở thành huyền thoại, nhưng hào quang của tam tấu năm nào giờ chỉ còn là những tiếng thở dài đầy nuối tiếc cho một đế chế đã lụi tàn.