Thời gian gần đây, Yena (Choi Yena) đang viral rần rần khắp Kpop và sóng mạng nhờ ca khúc mới ra mắt là Catch Catch. Điều làm nên sức hút cho bản nhạc này là phần giai điệu nhí nhảnh, vui tai cùng concept đáng yêu, gợi nhớ đến những nhóm nhạc gen 2 như T-ARA. Được đà xông lên, Yena mở tour diễn 2026 YENA LIVE TOUR với điểm dừng chân đầu tiên tại Seoul. Trong 2 ngày 4-5/4 vừa qua, cô nàng đã gặp gỡ người hâm mộ tại Blue Square (Yongsangu), mang đến những bài hát xuyên suốt sự nghiệp solo hậu IZ*ONE tan rã.

Tại đây, một đoạn clip bất ngờ viral nhờ lời chia sẻ của Yena xoay quanh vấn đề cân nặng. Cô nàng bật khóc vì áp lực, cho rằng bản thân không hề muốn cân nặng sụt giảm đến như vậy. Cô nàng thút thít nói: “Từ giờ trở đi, mình sẽ ăn thật ngon, thật nhiều, tăng cân cũng thật nhiều và chăm chỉ tập luyện. Nhìn mình có giống học sinh tiểu học không vậy?”

Clip ghi lại khoảnh khắc Yena vừa khóc, vừa giao lưu với fan đã đạt hơn 8 triệu view trên X

Đầu năm nay, Yena gây sốc khi tiết lộ cân nặng hiện tại ở ngưỡng 37-39kg. Dù không kiêng khem gì, Yena vẫn gặp tình trạng giảm cân nhanh chóng, đến mức chiếc nhẫn thường xuyên đeo cũng không còn vừa trên ngón tay. Nhìn vào Yena, dân tình cũng không khỏi hoang mang bởi nữ idol giờ đây đang ở tình trạng gầy một cách báo động, chân tay khẳng khiu, thiếu sức sống. So với thời điểm 1 năm trước, Yena đã có sự thay đổi khó tin về ngoại hình.

Yena gây sốc khi tiết lộ cân nặng hiện tại ở ngưỡng 37-39kg (Ảnh: IG)

Với một cô gái cao 1m63 và nặng 37kg, Yena khiến cộng đồng mạng xót xa trước tình hình hiện tại của cô. Không ít ý kiến đặt nghi vấn về áp lực công việc và lịch trình khắc nghiệt có thể là nguyên nhân trực tiếp, đồng thời khuyên Yena nên nghỉ ngơi và dành thêm thời gian cho bản thân để hồi phục lại thể trạng cơ thể. Từ đây, dân tình lại có dịp bàn tán sôi nổi về tiêu chuẩn ngoại hình khắt khe ở Kpop và ngoài xã hội.

Nhiều thế hệ idol, đặc biệt là nữ, phải duy trì thân hình mảnh mai gần như phi thực tế để phù hợp với hình ảnh trên sân khấu và ống kính trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Áp lực này không chỉ đến từ công ty quản lý mà còn từ chính thị hiếu khán giả. Việc một nghệ sĩ dù không ăn kiêng vẫn sụt cân nhanh chóng, nhưng lại cảm thấy lo lắng và phải lên tiếng trấn an fan, cho thấy tiêu chuẩn ấy không chỉ là đẹp mà đã trở thành một dạng gánh nặng vô hình.

Nhiều thế hệ idol nữ phải duy trì thân hình mảnh mai gần như phi thực tế để phù hợp với hình ảnh trên sân khấu và ống kính trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc (Ảnh: iG)

Yena sinh năm 1999, từng được biết đến là một trong những thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE, bước đệm quan trọng giúp cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả Kpop. Sở hữu hình ảnh tươi sáng, năng lượng tích cực cùng tính cách hoạt bát, Yena nhanh chóng trở thành “vitamin” của nhóm trong suốt thời gian hoạt động. Trước đó, cô cũng từng tham gia show sống còn Produce 48 và gây chú ý nhờ phong thái tự tin, cá tính riêng biệt cùng khả năng hát, rap và nhảy vững vàng.

Yena từng là một mảnh ghép của nhóm nhạc dự án IZ*ONE (Ảnh: Pinterest)

Sau khi IZ*ONE tan rã, Yena chuyển hướng sang sự nghiệp solo và dần định hình màu sắc âm nhạc riêng. Các sản phẩm của cô thường mang giai điệu bắt tai, concept đáng yêu pha chút tinh nghịch, giúp tạo nên một hình ảnh gần gũi nhưng không kém phần nổi bật giữa thị trường Kpop cạnh tranh. Những ca khúc như Smiley, Smartphone hay gần đây là Catch Catch đều cho thấy sự nhất quán trong định hướng thương hiệu cá nhân.

Không chỉ hoạt động âm nhạc, Yena còn xuất hiện trên nhiều show truyền hình giải trí, khẳng định sức hút đa dạng với vai trò nghệ sĩ giải trí. Cô hiện là một những nữ ca sĩ hoạt động solo nổi bật nhất Kpop khi các sản phẩm âm nhạc đều được đón nhận rộng rãi, sức bán album ổn định cùng độ nhận diện cao.

Sự nghiệp solo của Yena vô cùng thành công (Ảnh: Star News)

Khi còn nhỏ, Yena từng mắc bệnh ung thư máu ở mức độ nghiêm trọng, thậm chí các bác sĩ khi đó nhận định cơ hội sống của cô là rất thấp và khuyên gia đình chuẩn bị tinh thần, cân nhắc dừng điều trị để chấm dứt cơn đau dai dẳng cho Yena. Biến cố này đã đẩy gia đình nữ idol vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi chi phí chữa bệnh quá lớn, trong khi điều kiện kinh tế hạn hẹp.

Để duy trì việc điều trị cho con, bố mẹ cô phải dậy từ sáng sớm, tự làm kimbap rồi mang đi bán rong, từng cuộn cơm nhỏ trở thành nguồn thu quý giá giúp trang trải viện phí và tiền thuốc. Tuổi thơ của Yena vì thế gắn liền với bệnh viện, những đợt điều trị kéo dài và ký ức về sự hy sinh bền bỉ của cha mẹ, những người chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Sau quãng thời gian kiên cường chiến đấu với bệnh tật, nữ ca sĩ đã hồi phục một cách kỳ diệu, vượt qua cửa tử để có thể tiếp tục theo đuổi cuộc sống và sự nghiệp sau này.