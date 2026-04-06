Fan Hàn Quốc có biểu hiện "lạ", liên tục kêu "ôi trời ơi" khi gặp Tùng Dương

Tùng Dương mới đã chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện đặc biệt về một người hâm mộ đến từ Hàn Quốc. Nam ca sĩ viết: “Gặp 1 fan bự đáng yêu - người Hàn Quốc và cũng là 1 Hot tiktoker rất yêu văn hóa Việt. Tôi không ngờ bạn đã dõi theo tôi 10 năm và thuộc rất nhiều các bài hát của Tùng Dương. Bạn ấy khóc như mưa khi gặp idol. Met an adorable super fan — a Korean. I didn’t expect that he has been following me for 10 years and knows so many of my songs by heart. He cried like rain when he met his idol. So cute !!! Thanks a lot”.

Tùng Dương không giấu được sự bất ngờ khi biết người này đã âm thầm theo dõi mình suốt 10 năm. Không chỉ dừng lại ở việc yêu mến, fan Hàn Quốc còn thuộc rất nhiều ca khúc của nam ca sĩ - khiến Tùng Dương rất xúc động.

Khoảnh khắc gặp mặt trực tiếp lại càng khiến câu chuyện trở nên đặc biệt. Theo chia sẻ, người hâm mộ đã bật khóc nức nở ngay khi gặp thần tượng và liên tục thốt lên những câu cảm thán bằng tiếng Việt như “ôi trời ơi”, “anh ơi”... thể hiện sự vỡ òa cảm xúc sau thời gian dài dõi theo từ xa.

Người hâm mộ đã bật khóc nức nở ngay khi gặp thần tượng và liên tục thốt lên những câu cảm thán bằng tiếng Việt

Phía dưới bài đăng có rất nhiều cư dân mạng thể hiện thích thú về sự đáng yêu này như: “Nhuộm màu tóc đỏ, còn sao vàng nữa. Chắc yêu Việt Nam lắm rùi!", "Chuẩn luôn, hôm mình đi xem Tùng Dương, bạn này ngồi sau, bạn ấy mong chờ, gọi tên, khi Tùng Dương hát bạn ấy khóc trong hạnh phúc, thật ngưỡng mộ .", "Kpop nhà ông mạnh vậy vẫn mê Vpop .Cơ mà Nhạc Anh Dương hay mà", "Em thấy anh Dương như vỗ về em bé vậy, cả hai đáng yêu thế",...

Nhiều người cho rằng, clip này không chỉ cho thấy sức hút riêng của Tùng Dương mà còn phản ánh sự lan tỏa của âm nhạc Việt ra ngoài thị trường quốc tế.