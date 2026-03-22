Một bản nhạc Việt gây sốt 4 lần, đẩy Tùng Dương vào tranh cãi

Phiên bản gốc của E là không thể được Anh Quân Idol phát hành vào tháng 11/2024. Khi đó, ca khúc đã gây chú ý bằng giai điệu ngọt ngào của Ballad và phần ca từ có nhiều câu "viral" như "Mất một ngày để yêu một người / Vậy mất bao lâu để quên nụ cười". Tính đến nay, bản sân khấu live E là không thể trên YouTube hút hơn 100 triệu view (lượt xem). Còn ở nền tảng Spotify, ca khúc cùng thu về đến 11 triệu stream (nghe trực tuyến).

Từ thành công ban đầu của E là không thể, ca khúc tạo nên cơn sốt cover. Một năm qua, có thêm 3 lần E là không thể gây bão thị trường. Đầu tiên là bản nhạc E là đôn chề , 2 giọng ca trẻ Khổng Minh và Châu Nhuận Phát dùng một phần của E là không thể để mashup cùng các ca khúc khác. Sau đó, E là không thể hiện diện trong bản mashup gây bão của Tóc Tiên và nhóm Em xinh ở sân khấu Làn Sóng Xanh.

Mới đây, Tùng Dương cover trọn vẹn bản hit E là không thể.

Tùng Dương luôn gây tranh cãi khi cover nhạc trẻ.

Tùng Dương nâng tầm hay phá hit?

Hiếm có ca khúc Việt "viral" bằng nhiều phiên bản âm nhạc như E là không thể . Khi Khổng Minh và Châu Nhuận Phát lấy điệp khúc của E là không thể làm mở đầu cho bản mashup E là đôn chề , đoạn nhạc được biến tấu sang type beat (màu sắc đặc trưng bản phối) Jerk/Drill. Sự lãng mạn của E là không thể biến mất, thay bằng tiết tấu nhanh, dồn dập của trống theo kiểu "boy phố".

E là đôn chề đã gây khuynh đảo TikTok suốt vài tháng, góp phần giúp E là không thể nổi lên và tiếp cận nhóm khán giả trẻ tuổi.

Đến bản mashup Rock thiệp hồng của Tóc Tiên và nhóm Em xinh, điệp khúc của E là không thể cũng rất lý tưởng khi phối mới sang Rock. Những khán giả yêu thích chất nhạc "bốc" và thúc đẩy năng lượng sẽ phù hợp với phiên bản này.

Tùng Dương thì cover cả bài E là không thể thay vì chỉ lấy một đoạn verse hoặc điệp khúc. Từ đây, khán giả dễ so sánh phiên bản của Tùng Dương với bài gốc hơn là việc Khổng Minh, Châu Nhuận Phát và Tóc Tiên chỉ lấy một đoạn nhạc.

Trong bản cover E là không thể, Tùng Dương làm mới hoàn toàn bản phối. Vẫn là tiết tấu chậm rãi của Ballad nhưng bản phối mới cho giọng hát Tùng Dương "xôi thịt" hơn với chất Epic đặc trưng của dàn dây và trống. Như mọi lần, tham vọng của Tùng Dương là làm mới những bản nhạc trẻ gây sốt trên thị trường bằng các chất liệu hàn lâm. Từ đây, tranh luận nổ ra về chuyện Tùng Dương nâng tầm hay phá hit.

Trên TikTok, một khán giả bình luận gay gắt: "Anh làm ơn chỉ hát nhạc của mình được không". Tài khoản chính chủ Tùng Dương để lại phản hồi: "Không, đến diva thế giới còn cover. Mình thích thì mình hát thôi".

Có hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng xoay quanh việc Tùng Dương có giúp E là không thể nâng tầm so với bản gốc của Anh Quân Idol. Một nhóm khán giả cho rằng giọng hát điêu luyện của Tùng Dương giúp ca khúc khoác lên "tấm áo mới". Và ngược lại, một nhóm khán giả khác lại cho rằng cảm xúc nhẹ nhàng, bay bổng của bản gốc E là không thể mất đi.

Đông Thiên Đức, người đứng sau bản hit E là không thể.

Gia tài âm nhạc đáng nể của Đông Thiên Đức

Trong 5 năm gần đây, Đông Thiên Đức nằm trong nhóm nhạc sĩ "mát tay" nhất thị trường nhạc Việt. Đông Thiên Đức từng sáng tác cho nhóm HKT. 5 năm gần đây, nhạc sĩ sinh năm 1987 tiến một bước thần tốc để bước vào đường đua nhạc Việt chính thống, đứng sau nhiều bản hit của tên tuổi lớn trên thị trường.

Một loạt sáng tác của Đông Thiên Đức trở thành cơn sốt, được đông đảo ca sĩ cover như A i chung tình được mãi, Ngày mai người ta lấy chồng, Khóa ly biệt, Một vòng Việt Nam và mới nhất là E là không thể . Với những bản hit này, Đông Thiên Đức không bán độc quyền cho bất kỳ ca sĩ nào. Anh vẫn nắm giữ quyền tác giả và ủy quyền cho đơn vị thứ ba quản lý, khai thác bản quyền. Nhờ đó, các ca sĩ đều có thể cover nếu hoàn tất thủ tục xin phép và thanh toán tác quyền theo quy định.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Đông Thiên Đức có thể thu về hàng trăm triệu đồng tiền tác quyền mỗi tháng, chủ yếu từ việc các ca sĩ mua quyền cover, biểu diễn và khai thác các sáng tác của anh. Sau chừng đó năm, Ai chung tình được mãi vẫn được nhiều ca sĩ hát live ở phòng trà. Tương tự là Ngày mai em đi lấy chồng và E là không thể. Một vòng Việt Nam là bản hit quốc dân được đông đảo giọng ca từ chuyên nghiệp đến bán chuyên mua tác quyền để cover, làm MV hoặc biểu diễn.

Yếu tố nền tảng làm nên thành công của Đông Thiên Đức là các sáng tác Ballad. Với thị trường nhạc Việt, qua 20 năm, nhạc Ballad vẫn thống trị tuyệt đối. Và sự thống trị của Ballad gắn liền với từng giai đoạn của nhạc sĩ. Từ 2010-2015 là thời hoàng kim của Mr. Siro. Sau đó, em trai Mr. Siro - Vương Anh Tú - phủ sóng thị trường bằng các bản hit Ballad giai đoạn 2015-2020. 5 năm gần đây là sự thống trị tuyệt đối của Đông Thiên Đức.

Đông Thiên Đức từng viết nên những bản nhạc vô nghĩa khi còn kết hợp với HKT. Song, các sáng tác gần đây của nhạc sĩ đã nâng tầm với sự chỉn chu, đầu tư về ca từ. Nếu 10 năm trước, Ballad của Mr. Siro gây chú ý từ sự "thất tình" và "bi lụy", dễ làm lay động khán giả trẻ tuổi. Thì hiện tại, loạt bản hit Ballad của Đông Thiên Đức được đầu tư tỉ mỉ về nội dung, tập trung khoét sâu vào những ca từ được "hình tượng hóa", so sánh, ẩn dụ...

Nam nhạc sĩ cho ra lò hàng chục bài nhạc trong 5 năm, có thành công và có thất bại. Nhưng chỉ cần 4 bài nhạc gây sốt, Đông Thiên Đức đã nắm trong tay "gia tài âm nhạc" mang lại nguồn thu đều đặn cho mỗi tháng.