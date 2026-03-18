Hit 100 triệu views vào tay Tùng Dương như “dằn mặt” người yêu cũ, nghe xong hoang mang cực mạnh

Mới đây, đoạn video cover ca khúc E Là Không Thể của Tùng Dương được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Sự xuất hiện của đoạn clip nhanh chóng tạo ra làn sóng thảo luận sôi nổi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Khán giả không chỉ chú ý đến việc nam ca sĩ chọn hát một bản hit thịnh hành với giới trẻ, mà còn đặc biệt ấn tượng với cách anh xử lý tác phẩm khác biệt hẳn so với bản gốc.

Trong bản cover lần này, Tùng Dương đã khéo léo vận dụng kỹ năng thanh nhạc điêu luyện của một nam ca sĩ hàng đầu để mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho tác phẩm. Nếu như Anh Quân Idol chọn cách tiếp cận bài hát thiên về cảm giác thủ thỉ, mang đậm chất tự sự của một người đang hoài niệm, thì phần thể hiện của Tùng Dương lại mang đến một thái cực hoàn toàn khác. Màn trình diễn của anh giống như một cuộc đối thoại cảm xúc trực diện và liên tục bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

Những đoạn cao trào trong bài được nam ca sĩ xử lý một cách mạnh mẽ, bung tỏa trọn vẹn nội lực. Ngược lại, ở những quãng trầm và lắng đọng, anh vẫn giữ được màu sắc da diết, khắc khoải. Tổng thể phần trình diễn mang lại cảm xúc mãnh liệt cho người nghe. Tùng Dương phát âm rất rõ từng câu từ và phân chia bố cục bài hát rành mạch, giúp khán giả dễ dàng cảm nhận sự thấm thía và ý nghĩa sâu sắc mà ca khúc truyền tải.

Ngay bên dưới đoạn video biểu diễn của Tùng Dương, hàng loạt bình luận nhận xét đã được để lại. Hầu hết các ý kiến đều dành lời khen cho giọng hát và cách xử lý bài hát mang đậm dấu ấn cá nhân của anh. Đáng chú ý, phong cách hát có phần áp đảo và dữ dội của nam ca sĩ đã trở thành chủ đề trêu chọc của cư dân mạng. Nhiều bình luận hài hước ví von rằng cách anh hát giống như đang "dằn mặt người yêu cũ ngay trong đám cưới". Thậm chí, không ít người đùa rằng "cô dâu nghe xong đoạn nhạc này chắc không dám cưới nữa".

Bên cạnh những ý kiến mang tính giải trí, cũng có những chia sẻ thẳng thắn về góc nhìn của công chúng đối với âm nhạc của Tùng Dương. Một bộ phận không nhỏ khán giả cho biết trước đây họ thường lướt qua các đoạn video trình diễn của nam ca sĩ. Nguyên nhân xuất phát từ việc phong cách hát cũng như các nhạc phẩm anh chọn mang đậm tính hàn lâm, khá kén người nghe đại chúng. Tuy nhiên, khi nam ca sĩ thử sức với những ca khúc có giai điệu gần gũi, dễ tiếp cận hơn với khán giả trẻ, định kiến này đã dần bị phá vỡ. Mọi người bắt đầu đánh giá cao cái hay trong chất giọng đặc biệt của anh. Kỹ thuật xử lý ca khúc rõ ràng, phong cách hát tròn vành rõ chữ của Tùng Dương đã trở thành điểm nhấn thu hút sự chú ý của nhóm khán giả trẻ.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ gây sốt khi hát lại nhạc của người khác. Nhờ tư duy âm nhạc độc đáo và cách xử lý bài hát mang đậm chất riêng, Tùng Dương nhiều lần được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng danh xưng "ca sĩ chuyên cướp hit". Bất kỳ ca khúc nào qua giọng hát của anh cũng được khoác lên một lớp áo mới, phô diễn kỹ thuật nhưng vẫn dạt dào cảm xúc. Sự biến tấu này đôi khi khiến khán giả bị cuốn theo nhịp độ của anh mà tạm quên đi bản gốc.

Tùng Dương vốn là một trong số rất ít nghệ sĩ Việt Nam mà chỉ cần cất giọng, khán giả đã lập tức nhận ra anh. Dù luôn được định vị là một nghệ sĩ mang màu sắc hàn lâm, anh chưa bao giờ đứng ngoài dòng chảy đương đại. Sự giao thoa giữa tư duy âm nhạc nhiều trải nghiệm và tinh thần trẻ trung của nam ca sĩ từng được chứng minh qua ca khúc Tái Sinh , một sáng tác của Tăng Duy Tân.

Đây được xem là một trong những bước ngoặt đáng chú ý nhất của Tùng Dương trong những năm gần đây. Anh ngày càng thể hiện rõ vai trò của một người kết nối, chủ động hợp tác với các nghệ sĩ trẻ để tạo ra những sản phẩm mang tính kế thừa nhưng không kém phần đột phá.

E Là Không Thể , tác phẩm do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác vốn là một điểm nhấn đặc biệt trên thị trường âm nhạc. Trước khi bản cover của Tùng Dương xuất hiện, phần trình diễn của Anh Quân Idol kết hợp cùng giai điệu saxophone mở đầu đã được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi trên TikTok. Đáng chú ý, video trình diễn trực tiếp ca khúc E Là Không Thể hiện đã cán mốc 113 triệu lượt xem trên YouTube.

Sức nóng của ca khúc được lan tỏa rộng rãi hơn khi nhóm DG House thực hiện một bản phối lại với tên gọi E Là Đôn Chề , giúp bài hát tiếp cận sâu rộng hơn với nhóm khán giả trẻ tuổi. Màn cover của Tùng Dương hiện tại không chỉ một lần nữa hâm nóng bản hit mà còn khẳng định sự nhạy bén, khả năng biến hóa đa dạng của anh qua nhiều thể loại nhạc khác nhau.