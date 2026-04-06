BLACKPINK - nhóm nhạc lười

BLACKPINK bị fan quay lưng vì lười

Một bài đăng của người hâm mộ BLACKPINK đang thu hút sự chú ý khi chia sẻ về quyết định ngừng ủng hộ nhóm sau Born Pink World Tour. Theo bài viết, trong 10 năm hoạt động, BLACKPINK chỉ phát hành khoảng 40 bài hát, mỗi lần comeback cách nhau vài năm với số lượng ca khúc hạn chế. Người đăng cũng so sánh với các nhóm như TWICE hay SEVENTEEN (2 nhóm Kpop hoạt động cường độ cao) để cho rằng mức độ hoạt động của BLACKPINK là chưa tương xứng. Bên cạnh đó, trải nghiệm concert được mô tả là không đáp ứng kỳ vọng, khi phần trình diễn bị nhận xét thiếu đồng đều về vũ đạo và chưa thể hiện được năng lượng như mong đợi.

Ngay dưới bình luận, nhiều ý kiến đồng tình với bài đăng này.

Bài đăng tranh cãi về BLACKPINK:

Quan điểm này ngay lập tức làm dấy lên một câu hỏi lớn: liệu BLACKPINK có phải là một nhóm nhạc “lười” như những gì một bộ phận khán giả đang nhận định?

Nhìn vào tần suất hoạt động trong suốt 10 năm và số lượng sản phẩm đã ra mắt, BLACKPINK thực sự lép vế khi đặt cạnh các nhóm nhạc cùng thời. Tính đến tháng 4/2026, nhóm sở hữu chưa đến 40 bản phát hành chính thức, bao gồm cả các sản phẩm hợp tác quốc tế và 5 ca khúc trong EP DEADLINE. BLACKPINK cũng comeback cực kỳ nhỏ giọt, 10 năm hoạt động có 3 world tour, 3 EP và 2 album phòng thu The Album (2020) và Born Pink (2022), mỗi album 8 bài hát. Khoảng nghỉ giữa các lần comeback trở thành điểm gây tranh cãi. Từ The Album (2020) đến Born Pink (2022) mất 2 năm. Và sau đó phải mất gần 4 năm mới comeback cùng EP DEADLINE (2026) kéo dài hơn 3 năm.

Việc sở hữu số lượng bài hát hạn chế kéo theo những chỉ trích về sự lặp lại trong âm nhạc. Các ca khúc chủ đề của BLACKPINK như DDU-DU DDU-DU, How You Like That, Pink Venom,... đều bị đánh giá có cấu trúc tương tự nhau, đặc biệt là mô-típ drop ở điệp khúc và đoạn kết dance break. Nhạc mới nhiều tính thử nghiệm như GO thì không gây được hiệu ứng lớn. Sự phụ thuộc vào một nhóm producer cố định - điển hình là Teddy càng khiến màu sắc âm nhạc khó tạo đột phá khi danh mục bài hát không đủ lớn để đa dạng hóa.

Cấu trúc album của BLACKPINK nhiều lần gây thất vọng. Hai album phòng thu The Album (2020) và Born Pink (2022) đều chỉ có 8 bài hát - mức tối thiểu theo tiêu chuẩn quốc tế, thường được xem là một LP ngắn hoặc mini album kéo dài. Khi so sánh với các nhóm nhạc nữ cùng thời, sự chênh lệch càng trở nên rõ rệt. TWICE, ra mắt năm 2015, đã tích lũy hơn 200 bài hát tính đến hiện tại. Red Velvet, debut năm 2014, cũng sở hữu hơn 140 ca khúc. Trong khi đó, toàn bộ discography 10 năm của BLACKPINK có thể nghe hết chỉ trong khoảng 2 giờ - một con số khiến không ít khán giả cảm thấy hụt hẫng khi so với “gia tài” đồ sộ của các đồng nghiệp. Nhìn tần suất hoạt động cùng số lượng âm nhạc của BLACKPINK, nhiều ý kiến chuyên môn nhận định nhóm nữ toàn cầu có discography nghèo nàn, thiếu đầu tư cho âm nhạc.

Với chỉ 39 bài hát trong toàn bộ sự nghiệp, setlist concert luôn bị nhận xét là thiếu mới mẻ, phụ thuộc nhiều vào các bản remix và sân khấu solo để kéo dài thời lượng. Không dừng lại ở đó, BLACKPINK nhiều lần bị soi biểu diễn hời hợt, quên động tác hoặc vũ đạo thiếu lực. Tranh cãi này tập trung vào Jennie và Jisoo. Hàng loạt đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại những khoảnh khắc biểu diễn thiếu đồng đều đã làm dấy lên tranh luận về năng lượng sân khấu cũng như mức độ đầu tư cho từng tiết mục.

2 tour liền kề của BLACKPINK là Born Pink và DEADLINE có setlist gần giống như nhau, chỉ thay đổi một số tiết mục solo của các thành viên. Từ đó những ý kiến so sánh càng trở nên nhạy cảm khi đặt trong bối cảnh giá vé tour DEADLINE tăng đáng kể so với Born Pink trong khi thiết kế sân khấu lại bị cho là chưa tương xứng, các gói VIP đắt đỏ chỉ mang đến trải nghiệm hạn chế. BLACKPINK lẫn YG liên tục đối diện với những ý kiến chỉ trích làm concert không xứng giá tiền, "bào tiền" fan.

Nhiều người chỉ ra, vấn đề gốc rễ nằm ở khâu vận hành nội bộ. Việc các thành viên hoạt động cá nhân trong thời gian dài được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến sự gắn kết khi trở lại sân khấu chung. Lịch trình riêng biệt khiến thời gian tập luyện bị thu hẹp, dẫn đến những nhận xét về sự rời rạc trong vũ đạo, đồng thời việc lạm dụng backing track trong các đêm diễn cũng trở thành điểm bị phê bình.

Bên cạnh số lượng sản phẩm hạn chế, định hướng hoạt động của BLACKPINK cũng trở thành yếu tố khiến tranh luận ngày càng gay gắt. Trong những giai đoạn không phát hành âm nhạc, các thành viên lại xuất hiện dày đặc tại các sự kiện thời trang, chiến dịch quảng cáo và hoạt động thương mại, từ đó hình thành nhận định rằng nhóm đang ưu tiên hình ảnh “biểu tượng thời trang” hơn là xây dựng một sự nghiệp âm nhạc bền vững. Chính cách vận hành này đã tạo tiền đề cho làn sóng tranh cãi bùng nổ mạnh mẽ mỗi khi tour concert khởi động.

Những tranh cãi này tiếp tục leo thang ở thời điểm phát hành EP DEADLINE (2/2026), khi nhóm đi đến chặng cuối world tour, không triển khai hoạt động quảng bá truyền thống. BLACKPINK không xuất hiện trên các music show, hạn chế tương tác truyền thông, trong khi nội dung đăng tải chủ yếu xoay quanh hoạt động cá nhân. Ngay cả buổi livestream giới thiệu mini album cũng diễn ra ngắn gọn, thiếu tương tác, càng làm rõ cảm giác thiếu kết nối giữa các thành viên.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng người hâm mộ bắt đầu xuất hiện sự phân hóa rõ rệt, khi một bộ phận chuyển sang ủng hộ hoạt động cá nhân thay vì theo dõi nhóm. Những đồn đoán về khả năng tan rã vì thế không còn là giả thiết xa vời, mà dần trở thành một kịch bản được nhắc đến thường xuyên.

Di chứng từ sự kìm hãm

Tuy nhiên, việc quy toàn bộ vấn đề cho sự “lười biếng” của nghệ sĩ lại chưa thực sự thuyết phục. Discography hạn chế của BLACKPINK là hệ quả của một chiến lược vận hành có chủ đích từ công ty quản lý trong suốt nhiều năm. Chiến lược “khan hiếm để được săn đón” được xem là yếu tố then chốt. Thay vì duy trì tần suất phát hành đều đặn, BLACKPINK được YG định vị như một thương hiệu cao cấp, mỗi lần comeback đều trở thành một sự kiện lớn. Điều này giúp tối đa hóa giá trị thương mại, từ doanh thu âm nhạc, concert đến hợp đồng quảng cáo.

Tuy nhiên, hệ quả là số lượng sản phẩm bị hạn chế, các thành viên cũng không tham gia quá nhiều vào khâu sản xuất, ý tưởng, ảnh hưởng trực tiếp đến chiều sâu nghệ thuật mà nhóm xây dựng. BLACKPINK bị nhận định như một sản phẩm concept chuyên nghiệp, đẹp, bóng bẩy nhưng sáo rỗng.

Sau khi các thành viên tách khỏi mô hình quản lý cũ để phát triển sự nghiệp cá nhân, một thực tế khác bắt đầu lộ diện. Trong giai đoạn 2024-2026, tổng số sản phẩm solo của cả bốn thành viên tăng mạnh, ai nấy đều có album/EP cá nhân và được ghi nhận tích cực trên thị trường. Rosé tự mình cho ra mắt siêu hit APT. càn quét VMAs, BRIT Awards,... Lisa biến hóa khôn lường với album 5 bản thể Alter Ego. Jennie khiến giới chuyên môn ngả mũ cùng album RUBY đậm tính cá nhân và cái tôi nghệ thuật. Jisoo cho thấy khả năng hoạt động và nhu cầu sáng tạo không hề thấp với EP Amortage.

Cả 4 dự án solo của BLACKPINK hậu YG đều mang tính cá nhân cao, với sự tham gia vào quá trình sáng tác và định hình concept của các cô gái đã phản ánh sự chủ động mà trước đây ít được thể hiện trong hoạt động nhóm.

BLACKPINK thực hiện lịch trình kín mít của 1 siêu sao, xuất hiện liên tục ở những sự kiện hàng đầu thế giới, chạy tour và tự hoạch định kế hoạt phát triển solo. Thực tế này cho thấy, các cô gái không lười biếng. BLACKPINK chứng minh được cái tôi nghệ thuật của mình, gây dựng vững chắc danh tiếng cá nhân, và lúc này cũng kéo theo thay đổi về thứ tự ưu tiên. Khi mỗi thành viên đã xây dựng được vị thế độc lập trên thị trường quốc tế, các dự án cá nhân mang lại lợi ích rõ rệt hơn về cả tài chính lẫn hình ảnh. Trong bối cảnh đó, hoạt động nhóm trở thành một phần mang tính biểu tượng hoặc nghĩa vụ vì fan thay vì là trọng tâm phát triển.

Đợt comeback với DEADLINE bị nhìn nhận như một sản phẩm mang tính "trả bài cho xong". Việc thiếu hoạt động quảng bá, số lượng bài hát hạn chế và sự rời rạc trong hoạt động là biểu hiện của một giai đoạn chuyển tiếp, khi các thành viên dần tập trung vào con đường riêng. Những phàn nàn xoay quanh việc BLACKPINK lười hoạt động nhóm là di chứng của mô hình quản lý ưu tiên giá trị thương mại hơn sản lượng nghệ thuật. Sự hời hợt trong giai đoạn hiện tại phản ánh lựa chọn của chính các thành viên, khi họ đã đạt đến vị thế đủ lớn để định hình sự nghiệp theo hướng cá nhân.

Kết cục của hành trình 10 năm mang tính hai mặt. BLACKPINK không hoàn toàn là một nhóm nhạc “lười”, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sản lượng âm nhạc hạn chế đã tạo ra khoảng trống lớn trong kỳ vọng của khán giả. BLACKPINK đang đối mặt với một nghịch lý: độ phủ toàn cầu và doanh thu vẫn ở mức cao, nhưng giá trị âm nhạc lại liên tục gây tranh cãi. BLACKPINK không được coi như một nghệ sĩ âm nhạc thực thụ khi discography ít ỏi, chất lượng âm nhạc gây tranh cãi, thành công phụ thuộc vào Teddy. Những thành công thương mại của 4 cô gái không đủ đề làm lu mờ định kiến về BLACKPINK.

Trong mắt một bộ phận công chúng, BLACKPINK không được tiếp cận bằng âm nhạc làm cốt lõi mà như một “case study” thành công về thương hiệu toàn cầu. Và một khi định nghĩa đó đã hình thành, mọi thành tựu thương mại, dù lớn đến đâu, cũng chỉ càng củng cố thêm nhận thức rằng giá trị cốt lõi của nhóm không nằm ở âm nhạc. Đây chính là điểm mấu chốt khiến BLACKPINK rơi vào thế khó: họ không thất bại về mặt thương mại và độ nhận diện, nhưng lại chưa bao giờ thực sự thoát khỏi tranh cãi về việc "mình là gì trên bản đồ âm nhạc". Sự hời hợt với hoạt động nhóm hiện tại càng làm người hâm mộ sự nghiệp BLACKPINK thất vọng, và khi đó, thoát fan là điều khó tránh khỏi.

