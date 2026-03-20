BLACKPINK nhìn BTS comeback mà ái ngại

Mưa lời khen cho album comeback của BTS

11 giờ trưa 20/3 (giờ Việt Nam), BTS chính thức phát hành MV SWIM cùng album phòng thu thứ 5 mang tên ARIRANG, đánh dấu màn trở lại sau 3 năm 9 tháng kể từ album anthology Proof (6/2022). Đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc mới mà còn là bước tái khẳng định vị thế của nhóm nhạc số 1 thế giới sau thời gian dài vắng bóng với đầy đủ đội hình. Album ARIRANG gồm 14 ca khúc, quy tụ nhiều nhà sản xuất hàng đầu như Diplo, Pharrell Williams, Ryan Teddy, El Guincho... cùng đội ngũ quen thuộc của Big Hit như Hitman Bang (Bang Si Hyuk), Pdogg. Các thành viên Suga, j-hope tiếp tục tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất.

Ngay từ track mở đầu Body to Body, BTS gây chú ý khi re-sampling trọn vẹn giai điệu dân gian Arirang - biểu tượng văn hóa Hàn Quốc, như một cách nhấn mạnh sứ mệnh đưa bản sắc dân tộc ra thị trường quốc tế. Đây là lựa chọn mang tính chiến lược, kết nối trực tiếp concept tổng thể của album với tên gọi ARIRANG.

Trước ngày phát hành, album đã ghi nhận hơn 4,06 triệu đơn đặt trước chỉ sau 7 ngày, vượt kỷ lục trước đó của chính BTS. Trên nền tảng Spotify, ARIRANG đạt hơn 5 triệu lượt pre-save, đưa BTS trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên chạm đến cột mốc này. Các phiên bản vật lý, bao gồm vinyl và bản cá nhân từng thành viên, nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy hàng trên nhiều hệ thống phân phối.

Đúng như dự đoán, màn trở lại của BTS đã tạo nên cơn địa chấn, khiến MXH "tê liệt". Chỉ trong thời gian ngắn, BTS thiết lập nhiều cột mốc đáng chú ý. Về mảng nhạc số tại Hàn Quốc, ca khúc chủ đề SWIM leo thẳng vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Melon 5 phút ngay khi vừa phát hành. Trên hệ thống Hanteo, album ARIRANG cán mốc 1 triệu bản chỉ sau 10 phút, trở thành album đạt danh hiệu triệu bản nhanh nhất lịch sử Kpop. Tại thị trường Trung Quốc, album mất 12 phút để nhận chứng nhận 3X Vàng trên QQ Music. MV SWIM ghi nhận 3 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 15 phút đầu công chiếu.

BTS nhận được nhiều phản hồi tích cực về chất lượng âm nhạc. Với ca khúc chủ đề SWIM, vẫn tồn tại ý kiến trái chiều xoay quanh giai điệu và ca từ được đánh giá dễ nghe nhưng chưa quá ấn tượng, cùng với hạn chế trong phát âm tiếng Anh. Tuy nhiên, ở tổng thể album, ARIRANG được ghi nhận là một trải nghiệm nghe hoàn chỉnh, mang tính đột phá, mở rộng giới hạn âm nhạc của BTS đồng thời truyền tải thông điệp cốt lõi và yếu tố văn hóa Hàn Quốc ra thị trường quốc tế.

Mạng xã hội ghi nhận lượng lớn phản hồi tích cực dành cho album mới. Nhiều ca khúc như Body to Body, they don't know 'bout us, FYA, Aliens, Like Animals nhận được sự chú ý. Đáng chú ý, phần interlude dài 1 phút 39 giây với tiếng chuông No.29 cũng tạo hiệu ứng lan truyền mạnh. Việc đầu tư vào phần nghe, từ production đến thông điệp, được đánh giá là yếu tố nâng tầm BTS. Album ARIRANG là sản phẩm đủ thuyết phục để BTS trở lại ngôi vương.

BLACKPINK nhìn BTS comeback mà ái ngại

Cuối tháng 2, BLACKPINK tái xuất với EP DEADLINE và ca khúc chủ đề GO . Việc hai nhóm nhạc lớn nhất thế giới, đại diện cho nam - nữ Kpop, cùng phát hành sản phẩm trong thời gian gần nhau trở thành chủ đề thảo luận lớn trên mạng xã hội. BTS ra nhạc, BLACKPINK đồng thời quay trở lại tâm điểm bàn luận, bị đặt lên bàn cân so sánh.

Khác với BTS, BLACKPINK đối diện với nhiều đánh giá trái chiều khi EP DEADLINE bị nhận xét là thiếu sự gắn kết và chưa tạo được dấu ấn rõ rệt. Sau giai đoạn các thành viên phát triển hoạt động solo với màu sắc riêng, một bộ phận khán giả kỳ vọng sản phẩm nhóm sẽ dung hòa được cá tính cá nhân trong một tổng thể mới. Tuy nhiên, sản phẩm lần này chưa đáp ứng được kỳ vọng đó.

Âm nhạc tiếp tục là chủ đề gây tranh luận khi BLACKPINK bị cho là lặp lại màu sắc quen thuộc. Ca khúc chủ đề GO mang yếu tố thử nghiệm nhưng trôi tuột. Về thành tích, màn comeback này ghi nhận sự chênh lệch so với BTS. Tại Hàn Quốc, BLACKPINK không vượt qua được cả đàn em là nhóm IVE trên bảng xếp hạng nhạc số nội địa. Ở thị trường quốc tế, mức độ tăng trưởng cũng chậm hơn so với các sản phẩm trước đây. Sau gần 1 tháng phát hành, MV GO đạt khoảng 55 triệu lượt xem trên YouTube. Nếu so với các siêu hit tỷ view gây bão trước đó như Pink Venom, Born Pink, How You Like That,... hay thậm chí là MV mở đường JUMP, GO là một bước lùi của BLACKPINK.

Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng so sánh hai nhóm liên tục xuất hiện. Quan điểm “Nhìn BTS comeback, BLACKPINK ái ngại” gây chú ý. Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng với màn trở lại của BLACKPINK, đồng thời đặt vấn đề về chiến lược từ công ty quản lý. EP DEADLINE bị cho là sử dụng lại các bản demo từng bị rò rỉ trước đó. Sau khi phát hành ngày 27/2, nhóm cũng không có nhiều hoạt động quảng bá chung. Thậm chí còn so sánh, album ARIRANG là "nhà vua trở về" còn EP DEADLINE của BLACKPINK làm vội như bị "dí deadline", comeback một lần rồi rã nhóm. Sau DEADLINE, fan chấp nhận thực tế BLACKPINK sẽ rất lâu nữa mới trở lại bên nhau. Các cô gái cũng không mặn mà với việc quảng bá EP mới nhất này.

Nhưng đặt BTS lên so sánh với BLACKPINK cũng cần nhìn rõ sự khác biệt trong định hướng hoạt động của hai nhóm. Sau giai đoạn nhập ngũ, BTS tiếp tục tập trung vào hoạt động nhóm như ưu tiên hàng đầu, dù các thành viên đều đã debut solo. BTS có động lực phát triển nhóm dài hạn, fandom ARMY là cộng đồng fan số 1 thế giới hiện tại. Công ty quản lý Big Hit duy trì hệ thống quản lý thống nhất cho cả hoạt động nhóm và cá nhân.

Trong khi đó, BLACKPINK lựa chọn hướng đi tách biệt cho các hoạt động solo sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền cá nhân với YG. Các thành viên ưu tiên lịch trình riêng, đồng thời YG không thể kiểm soát lịch trình của các cô gái. BLACKPINK comeback nhóm nhưng mỗi thành viên đều bận rộn với sự nghiệp riêng của mình. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ đầu tư và quảng bá cho các sản phẩm chung của BLACKPINK. Do đó, có sự chênh lệch giữa BLACKPINK và BTS là điều dễ hiểu.