11 giờ trưa 20/3 (giờ Việt Nam), BTS chính thức phát hành MV SWIM cùng album phòng thu thứ 5 mang tên ARIRANG, đánh dấu màn trở lại sau 3 năm 9 tháng kể từ album anthology Proof (6/2022). Đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc mới mà còn là bước tái khẳng định vị thế của nhóm nhạc số 1 thế giới sau thời gian dài vắng bóng với đầy đủ đội hình.

BTS - MV SWIM

Về âm nhạc, SWIM thuộc dòng alternative pop, kết hợp giữa cấu trúc hiện đại và cảm xúc dễ đồng cảm. Ca khúc khai thác hình ảnh “bơi” như một ẩn dụ cho hành trình sống, nơi con người phải liên tục vận động để không bị nhấn chìm. Phần sản xuất được thực hiện bởi ê-kíp quốc tế gồm Ryan Tedder và Tyler Spry, với RM giữ vai trò viết lời chính, tiếp tục thể hiện định hướng âm nhạc mang tính toàn cầu nhưng vẫn giữ dấu ấn cá nhân của nhóm.

SWIM được định vị là ca khúc mang thông điệp đại chúng, hướng đến những người đang nỗ lực vượt qua từng ngày trong cuộc sống. BTS mô tả bài hát như một nguồn năng lượng ấm áp với kỳ vọng trở thành điểm tựa tinh thần cho người nghe trong hành trình tiến về phía trước.

BTS luôn đầu tư cho âm nhạc

MV gây chú ý ngay từ những khung hình đầu tiên với chất lượng hình ảnh đậm tính điện ảnh. Lấy cảm hứng rõ nét từ siêu phẩm Titanic, SWIM xây dựng bối cảnh đại dương rộng lớn cùng con tàu mang tên Arirang, nơi 7 thành viên hóa thân thành những thủy thủ lênh đênh giữa sóng nước. Tông màu được xử lý như một thước phim, giàu tính thơ và có chiều sâu thị giác.

Jung Kook

... và V gây sốt nhan sắc

Phân đoạn đang gây chú ý

Yếu tố hình ảnh tiếp tục là điểm mạnh của BTS, đặc biệt với hai thành viên Jung Kook và V. Bộ đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ thần thái và visual nổi bật trong bối cảnh đậm chất cổ điển. Sự xuất hiện của nữ diễn viên Lili Reinhart trong vai nữ chính, tái hiện hình tượng Rose của Titanic. Nhan sắc cổ điển của nữ diễn viên gây sốt ngay sau khi xuất hiện cùng nhóm nhạc toàn cầu.

Đứng sau MV là đạo diễn Tanu Muino, cái tên từng tạo dấu ấn với nhiều sản phẩm quốc tế như Standing Next To You - Jung Kook, As It Was - Harry Styles, Mantra - Jennie,... Kinh nghiệm xử lý hình ảnh mang tính biểu tượng, đậm chất điện ảnh của nữ đạo diễn được thể hiện rõ trong SWIM, đặc biệt qua cách xây dựng không gian biển và hiệu ứng “Yoon Seul” - ánh sáng phản chiếu trên mặt nước như một hình ảnh xuyên suốt.

Album ARIRANG gồm 14 ca khúc, quy tụ nhiều nhà sản xuất hàng đầu như Diplo, Pharrell Williams, đội ngũ quen thuộc của Big Hit như Hitman Bang (chủ tịch Bang Si Hyuk), Pdogg. Các thành viên Suga, j-hope tiếp tục tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất.

Ngay từ track mở đầu Body to Body, BTS gây chú ý khi re-sampling trọn vẹn giai điệu dân gian Arirang - biểu tượng văn hóa Hàn Quốc như một cách nhấn mạnh sứ mệnh đưa bản sắc dân tộc ra thị trường quốc tế. Đây là lựa chọn mang tính chiến lược, kết nối trực tiếp concept tổng thể của album với tên gọi ARIRANG.

Trước ngày phát hành, album đã ghi nhận hơn 4,06 triệu đơn đặt trước chỉ sau 7 ngày, vượt kỷ lục trước đó của chính BTS. Trên nền tảng Spotify, ARIRANG đạt hơn 5 triệu lượt pre-save, đưa BTS trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên chạm đến cột mốc này. Các phiên bản vật lý, bao gồm vinyl và bản cá nhân từng thành viên, nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy hàng trên nhiều hệ thống phân phối.

BTS trở lại mang theo nhiều động lực cho thị trường Kpop (ảnh: X)

Sức mạnh từ cộng đồng ARMY tiếp tục đóng vai trò then chốt. Với hơn 33,5 triệu người dùng trên Weverse và 82 triệu người đăng ký YouTube, fandom này duy trì hệ thống tổ chức chặt chẽ trong việc streaming, mua nhạc và đặt mục tiêu thứ hạng toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc cho các kỷ lục mới.

Với những chỉ số ban đầu, ARIRANG được dự đoán có khả năng thiết lập kỷ lục doanh số ngày đầu trên Hanteo. Trên thị trường quốc tế, album được kỳ vọng đạt No.1 Billboard 200, trong khi SWIM có thể ra mắt trong Billboard Hot 100 ngay tuần đầu tiên. Sau gần 4 năm vắng bóng, BTS không chỉ trở lại mà còn cho thấy tham vọng nâng chuẩn cả về âm nhạc lẫn hình ảnh, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu của mình trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.