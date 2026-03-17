Chỉ còn vài ngày nữa, màn comeback được mong chờ nhất làng nhạc của BTS sẽ chính thức diễn ra. Các chủ đề xoay quanh màn comeback của 7 chàng trai đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Bên cạnh các thông tin về full album phòng thu thứ 5 mang tên Arirang dự kiến ra mắt vào ngày 20/3, sự kiện biểu diễn ngoài trời BTS Comeback Live: Arirang diễn ra vào ngày 21/3 tại quảng trường Gwanghwamun cũng được nhận được sự quan tâm lớn.

Màn comeback của BTS đang được mong chờ hơn bao giờ hết (Ảnh:X)

Nóng lòng muốn chứng kiến sân khấu lịch sử, cộng đồng A.R.M.Y đã rủ nhau truy cập hệ thống camera an ninh giao thông công cộng (CCTV) hướng thẳng vào khu vực quảng trường để giám sát việc lắp ráp 24/7. Thậm chí khi đang "giám sát công trình" phát hiện logo trên sân khấu đang thi công có dấu hiệu bị lệch, A.R.M.Y đã lập tức gửi mail báo cáo cho công ty chủ quản để kịp thời chỉnh sửa.

A.R.M.Y rủ nhau vào xem camera an ninh để quan sát tình hình thi công sân khấu (Ảnh cap màn hình)

Fan rủ nhau vào xem CCTV đông đến mức đơn vị quản lý phải đổi góc cam (Ảnh: Threads)

Những đoạn video cắt từ CCTV ghi lại công trường xây dựng sân khấu nhanh chóng được đăng tải trên nền tảng X và trở nên viral. Lượng tương tác khổng lồ kéo theo hàng ngàn người hâm mộ tò mò khác cùng truy cập vào để xem tình hình thi công thực tế. Mật độ quan tâm lớn đến mức phía Naver Map, đơn vị quản lý và phát trực tiếp CCTV công khai, đã phải chủ động đổi góc máy quay sang hướng khác nhằm bảo mật thiết kế sân khấu cho đến phút chót.

Hình ảnh về sân khấu comeback đang thi công được người hâm mộ cập nhật mỗi ngày (Ảnh: X)

Qua những hình ảnh được người hâm mộ chia sẻ, quy mô sân khấu comeback lần này khiến công chúng phải trầm trồ bởi mức độ đầu tư hoành tráng. Một sân khấu trung tâm với màn hình LED khổng lồ được dựng lên sừng sững ngay giữa quảng trường. Đi kèm với đó, một cổng chào với kích thước khổng lồ cũng được thi công lắp ráp nhằm phục vụ tối đa cho hiệu ứng thị giác của buổi diễn.

BTS Comeback Live: Arirang là một buổi biểu diễn ngoài trời hoàn toàn miễn phí với quy mô lớn chưa từng có. Tính chất đặc biệt quan trọng của sự kiện đã buộc chính quyền thành phố Seoul phải liên tục mở các cuộc họp khẩn cấp. Để chuẩn bị đón đợt sóng người hâm mộ, Seoul đã chính thức kích hoạt chiến dịch an ninh quy mô lớn, vận hành toàn bộ bộ máy hành chính tương đương với tiêu chuẩn của các sự kiện trọng đại cấp quốc gia.

Sân khấu comeback của BTS có quy mô chưa từng có trong lịch sử Kpop (Ảnh: Big Hit Music)

Gần 6.500 cảnh sát cùng hàng ngàn thiết bị an ninh chuyên dụng đã được điều động để kiểm soát chặt chẽ toàn bộ tuyến đường từ Gwanghwamun đến Seoul Plaza. Cảnh sát trưởng Cơ quan Cảnh sát Seoul đưa ra dự báo lượng người đổ về khu vực trung tâm trong ngày diễn ra sự kiện sẽ chạm mốc ít nhất 260.000 người, bao gồm một lượng rất lớn khách du lịch quốc tế.

Đỉnh điểm của sự cẩn trọng cho sự kiện này chính là hàng loạt quyết định phong tỏa chưa từng có tiền lệ đối với các công trình văn hóa trọng điểm. Cục Di sản Quốc gia đã đưa ra một quyết định hiếm hoi khi cho đóng cửa hoàn toàn Cung Gyeongbokgung và Bảo tàng Cung điện Quốc gia để phục vụ sát sao cho công tác an ninh khu vực. Ngay cả Trung tâm Nghệ thuật Sejong nằm kế cận cũng ra thông báo hủy toàn bộ lịch trình biểu diễn trong ngày để nhường không gian thông thoáng và nguồn lực tối đa cho màn trình diễn của nhóm.

Người hâm mộ trên toàn thế giới đang đếm ngược từng ngày để chứng kiến màn comeback lịch sử (Ảnh:X)

Sau 3 năm vắng bóng khỏi đường đua âm nhạc, BTS trở lại với full album Arirang bao gồm 14 ca khúc mới, quy tụ dàn sản xuất toàn sao tham gia thực hiện. Đêm diễn BTS Comeback Live: Arirang sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h00 theo giờ địa phương ngày 21/3 và được phát sóng livestream trực tiếp đến 190 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua nền tảng Netflix.

Ngay sau khi hoàn thành các hoạt động quảng bá tại quê nhà, BTS sẽ không có thời gian nghỉ ngơi mà lập tức khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu Arirang World Tour. Lịch trình khổng lồ này sẽ đi qua 34 thành phố thuộc 23 quốc gia với tổng cộng 82 đêm diễn, kéo dài liên tục đến năm 2027. Hiện tại, người hâm mộ trên toàn thế giới đang cùng đếm ngược từng ngày để chứng kiến màn tái xuất lịch sử này.