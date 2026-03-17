Ngôi sao bị Oscar đánh trượt 17 lần liên tiếp, 8 giây phản ứng khi thua cuộc gây sốt MXH

Ngày 16/3, lễ trao giải Oscar 2026 diễn ra tại nhà hát Dolby Theatre (Los Angeles, Mỹ), thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả toàn cầu. Năm nay, một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất gọi tên KPop Demon Hunters khi bộ phim không chỉ giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất mà còn mang về tượng vàng cho ca khúc Golden ở hạng mục Bài hát phim hay nhất, tạo nên cú đúp ấn tượng. Bên cạnh đó, sự quan tâm từ dư luận cũng đổ dồn vào Diane Warren, một trong những ứng cử viên nổi bật của hạng mục này.

Tại mùa giải năm nay, Diane tranh giải với ca khúc Dear Me do Kesha thể hiện, nằm trong phim tài liệu Diane Warren: Relentless. Tuy nhiên, ca khúc này vẫn không thể vượt qua được cơn sốt Golden của KPop Demon Hunters để giành chiến thắng.

Thất bại lần này đánh dấu lần thứ 17 liên tiếp Diane lỡ hẹn với tượng vàng Oscar ở hạng mục Bài hát phim hay nhất. Sau lễ trao giải, bà vẫn giữ tinh thần lạc quan khi hài hước chia sẻ: “Ít nhất thì tôi cũng rất là thoải mái. Và tối nay tôi đã lập một kỷ lục mới!!”. Trước đó, trong buổi tiệc hậu Oscar 2025, bà từng nói với Variety: “Tôi là Kẻ Huỷ Diệt Oscar. Tôi sẽ quay trở lại,” ví mình với hình tượng của Arnold Schwarzenegger.

Thực tế, Diane hiện là người có nhiều đề cử Oscar nhất trong lịch sử nhưng chưa từng chiến thắng ở một hạng mục chính, vượt qua kỷ lục trước đó của Greg P. Russell. Dù vậy, bà vẫn được xem là một trong những nhạc sĩ quyền lực và truyền cảm hứng nhất Hollywood, với sức ảnh hưởng trải dài suốt nhiều thập kỷ.

Vì camera không quay cận các ứng cử viên khi công bố hạng mục Bài hát phim hay nhất, cư dân mạng đã ghép phản ứng của Diane khi bại trận trước Billie Eilish vào năm ngoái. Biểu cảm chán đời, bất cần của bà khiến người hâm mộ cười xỉu, thu hút lượng tương tác lớn trên MXH. Trên thảm đỏ để bước vào chính lễ, khi được hỏi sẽ ủng hộ cho nghệ sĩ nào cùng hạng mục, Diane đã thẳng thắn nói đúng 1 chữ: “Tôi ”. Với kho tàng âm nhạc khổng lồ và sức bền trong ngành âm nhạc thế giới, netizen khẳng định việc Diane tự tuyên dương bản thân là điều không phải bàn cãi.

Diane bắt đầu khẳng định tên tuổi từ thập niên 1980 và nhanh chóng trở thành “cỗ máy tạo hit” của làng nhạc Âu Mỹ. Ca khúc Nothing’s Gonna Stop Us Now trong phim Mannequin giúp bà có đề cử Oscar đầu tiên, mở ra hành trình kéo dài gần 40 năm. Sau đó, bà liên tục đứng sau những bản tình ca đình đám như I Don’t Want to Miss a Thing của Aerosmith trong Armageddon, Til It Happens to You của Lady Gaga trong The Hunting Ground - những ca khúc không chỉ thành công thương mại mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ về cảm xúc và thông điệp.

Không dừng lại ở điện ảnh, Diane còn là “bàn tay vàng” phía sau hàng loạt hit của các siêu sao như Taylor Swift, Mariah Carey hay Cher. Phong cách sáng tác của bà được nhận diện rõ rệt với những giai điệu ballad giàu cảm xúc, dễ chạm đến số đông, giúp bà trở thành một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong dòng nhạc đại chúng.

Với 17 đề cử Oscar, Diane Warren hiện là nữ nhạc sĩ được đề cử nhiều nhất trong lịch sử hạng mục này, chỉ xếp sau hai huyền thoại Johnny Mercer (18 đề cử) và Sammy Cahn (26 đề cử) về tổng thể. Dù chưa một lần chiến thắng, bà vẫn được Viện Hàn lâm vinh danh bằng một tượng Oscar danh dự vào năm 2022, như sự công nhận cho tầm ảnh hưởng to lớn và những đóng góp không thể thay thế đối với âm nhạc và điện ảnh.