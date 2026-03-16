Đúng 6h ngày 16/3 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Academy Awards chính thức diễn ra tại Dolby Theatre ở Hollywood, thu hút sự chú ý của toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh thế giới. Trong số những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của đêm trao giải năm nay, chiến thắng của bộ phim hoạt hình Kpop Demon Hunters và ca khúc nhạc phim Golden đã tạo nên dấu mốc lịch sử Kpop trên sân khấu Oscar.

Kpop Demon Hunters thắng hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất, trong khi Golden được xướng tên ở hạng mục Bài hát phim hay nhất. Đây là lần đầu tiên một ca khúc Kpop giành tượng vàng Oscar cho hạng mục này. Thành tích này tiếp tục nối dài chuỗi chiến thắng quốc tế của Golden, trước đó ca khúc đã giành giải tại Grammy Awards 2026 ở hạng mục Best Song Written for Visual Media , biến bài hát trở thành một trong những bản nhạc phim hiếm hoi trong lịch sử vừa chiến thắng tại hai lễ trao giải danh giá nhất của điện ảnh và âm nhạc.

Trên sân khấu Oscar, ba nghệ sĩ Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami đã cùng trình diễn live Golden, đánh dấu lần đầu tiên ba nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn chung một ca khúc Kpop tại lễ trao giải của Viện Hàn lâm. Tuy nhiên, phía sau khoảnh khắc tỏa sáng đó là câu chuyện dài về hành trình nhiều năm bền bỉ của Ejae - người từng bị chính ngành công nghiệp Kpop từ chối vì bị cho là “quá lứa” để ra mắt.

Sinh năm 1991 tại Seoul với tên thật Kim Eun Jae, Ejae từng là thực tập sinh của SM Entertainment từ năm 11 tuổi. Trong suốt nhiều năm, cô dành toàn bộ thời gian cho việc tập luyện ca hát, vũ đạo và kỹ năng biểu diễn với hy vọng được ra mắt như một thần tượng Kpop. Tuy nhiên, nỗ lực đó không mang lại kết quả như mong đợi. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, vào thời điểm ấy thị trường Kpop ưa chuộng những chất giọng trong trẻo và nhẹ, trong khi màu giọng trầm của cô bị đánh giá là không phù hợp với định hướng âm nhạc của công ty. Bên cạnh đó, việc bước sang tuổi đôi mươi nhưng vẫn chưa ra mắt khiến cô bị xem là “quá tuổi” so với tiêu chuẩn idol ngày càng trẻ hóa của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Sau nhiều năm kiên trì nhưng không đạt được cơ hội debut, Ejae quyết định từ bỏ con đường thần tượng vào năm 2011. Cô chuyển hướng sang học tập tại New York University, theo học tại trường nghệ thuật Tisch danh tiếng. Tại đây, Ejae tiếp xúc với cộng đồng âm nhạc underground trên SoundCloud và bắt đầu khám phá khả năng sáng tác của bản thân. Tuy nhiên, quá trình chuyển hướng sự nghiệp cũng không dễ dàng. Sau khi kết thúc hợp đồng với SM vào năm 2015, cô từng trải qua giai đoạn hoài nghi chính mình, thậm chí rơi vào trạng thái tâm lý được gọi là “hội chứng kẻ mạo danh”, khi luôn cảm thấy bản thân không đủ giỏi để theo đuổi con đường âm nhạc.

Bước ngoặt đầu tiên đến vào năm 2017 khi Ejae tham gia một trại sáng tác do SM tổ chức và hoàn thiện ca khúc Psycho - bản hit đình đám của nhóm Red Velvet. Thành công của ca khúc đã giúp cô được công nhận trong vai trò nhạc sĩ, mở ra cơ hội hợp tác với nhiều nghệ sĩ Kpop hàng đầu. Những năm sau đó, Ejae tiếp tục ghi dấu ấn với tư cách songwriter khi tham gia sáng tác cho nhiều nhóm nhạc nổi tiếng như aespa, LE SSERAFIM, TWICE và NMIXX. Trải nghiệm từng là thực tập sinh giúp cô hiểu rõ cấu trúc của một ca khúc Kpop - từ giai điệu, ca từ cho đến cách bài hát cần được thiết kế để phù hợp với khả năng trình diễn của thần tượng.

Năm 2020, Ejae được mời tham gia dự án âm nhạc cho bộ phim Kpop Demon Hunters bởi nhà soạn nhạc Daniel Rojas. Tại đây, cô trực tiếp tham gia xây dựng phong cách âm nhạc cho bộ phim và đồng sáng tác Golden cùng Mark Sonnenblick. Bài hát được viết như một lời tự sự, lấy cảm hứng từ chính hành trình của Ejae - từ những năm tháng tập luyện, những lần bị từ chối cho đến cảm giác nghi ngờ bản thân. Nội dung ca khúc đồng thời phản chiếu câu chuyện của nhân vật Rumi, thủ lĩnh nhóm HUNTR/X trong phim.

Không chỉ dừng lại ở vai trò sáng tác, Ejae còn tham gia sâu vào quá trình sản xuất. Cô trực tiếp thu âm bản demo, đảm nhiệm phần lớn các lớp vocal từ hát chính, bè cho đến hòa âm, thậm chí thể hiện cả phần của các nhân vật nam. Với chất giọng trầm đặc trưng, cô được chọn thể hiện giọng hát của nhân vật Rumi, trong khi nữ diễn viên Arden Cho phụ trách lồng tiếng thoại. Nhà sản xuất của bộ phim, Maggie Kang, từng gọi Ejae là “trái tim và linh hồn” của dự án âm nhạc HUNTR/X.

Sau khi ra mắt vào tháng 6/2025, Golden nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Ca khúc lập kỷ lục khi trở thành bài hát của nhóm nữ Kpop đầu tiên giữ vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 trong tám tuần liên tiếp. Bài hát cũng nổi tiếng nhờ đoạn cao trào đòi hỏi quãng giọng rộng và kỹ thuật thanh nhạc cao, trở thành thử thách được nhiều ca sĩ cover trên mạng xã hội. Hiệu ứng lan tỏa của Golden còn góp phần thúc đẩy doanh thu phòng vé của Kpop Demon Hunters tại thị trường Bắc Mỹ, mang về khoảng 18 triệu USD chỉ trong vài ngày đầu công chiếu và tạo nên làn sóng sing-along screening thu hút đông đảo khán giả. Golden cũng từng được xướng tên tại Quả Cầu Vàng, được giới hàn lâm nhìn nhận tích cực.

Chiến thắng tại cả Oscar và Grammy đã đưa Golden vượt khỏi khuôn khổ của một bản nhạc phim thông thường. Thành công của ca khúc không chỉ nằm ở những con số hay giải thưởng, mà còn ở câu chuyện phía sau nó - hành trình của một cô gái từng bị cho là không đủ phù hợp với ngành công nghiệp Kpop, nhưng cuối cùng lại đứng trên những sân khấu danh giá nhất của âm nhạc và điện ảnh thế giới.

Từ một thực tập sinh bị từ chối vì “quá tuổi”, Ejae đã tìm thấy con đường riêng phía sau hậu trường, nơi tài năng sáng tác của cô được phát huy trọn vẹn. Chiến thắng tại Oscar và Grammy không chỉ là cột mốc cá nhân của nữ nghệ sĩ, mà còn trở thành minh chứng cho sức sống của âm nhạc Kpop khi được đặt trong bối cảnh quốc tế, nơi những câu chuyện cá nhân và bản sắc văn hóa có thể vượt qua ranh giới thị trường để chạm tới khán giả toàn cầu.