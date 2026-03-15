Trong ngành công nghiệp Kpop khắc nghiệt, hiếm có idol nào “tham” spotlight một cách công khai mà vẫn khiến khán giả bật cười thay vì khó chịu. Nhưng Choi Sooyoung, thành viên của SNSD, lại là ngoại lệ hiếm hoi đó. Trong nhiều chương trình của SNSD, Sooyoung thường xuyên đùa rằng mình cũng muốn được đứng center như các thành viên nổi tiếng khác.

Sooyoung là người không ngần ngại tranh center của các thành viên SNSD (Ảnh: IG)

Không ít lần khán giả bắt gặp cô cố tình bước lên phía trước khung hình, chen vào giữa đội hình hoặc tạo dáng chiếm spotlight, khiến các thành viên bật cười. Những khoảnh khắc đó nhanh chóng trở thành meme quen thuộc trong fandom Kpop. Điều thú vị là thay vì bị chỉ trích vì “tham vọng”, Sooyoung lại được yêu mến hơn nhờ sự hài hước. Cô không cố tỏ ra hoàn hảo, mà luôn thoải mái bộc lộ tính cách tinh nghịch, khiến mọi hành động “giành center” đều trở nên đáng yêu. Chính nét duyên này giúp Sooyoung trở thành một trong những thành viên được khán giả yêu thích nhất của Girls’ Generation suốt nhiều năm.

Cô nàng có chấp niệm với center bất kể ngày tháng (Nguồn: @uplsmelv)

Từ xuất thân trâm anh thế gia, sự nghiệp nghệ thuật kéo dài gần hai thập kỷ cho tới mối tình 14 năm với nam diễn viên Jung Kyung Ho, cuộc đời của Sooyoung nhiều khi khiến người ta liên tưởng đến hình mẫu nữ chính bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.

Mỹ nữ “trâm anh thế gia” của nhóm nhạc quốc dân, sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất rực rỡ

Sinh năm 1990 tại Seoul, Sooyoung sớm bén duyên với showbiz từ khi còn rất nhỏ. Năm học lớp 5, cô được SM Entertainment phát hiện thông qua hệ thống tuyển chọn SM Open Audition, mở ra con đường trở thành thần tượng chuyên nghiệp. Năm 2002, khi mới 12 tuổi, Sooyoung giành chiến thắng tại cuộc thi Korea-Japan Ultra Idol Duo và sang Nhật Bản hoạt động trong nhóm nhạc 2 thành viên Route 0 cùng Marina Takahashi. Dù nhóm tan rã chỉ sau khoảng một năm, trải nghiệm hoạt động ở thị trường Nhật từ rất sớm đã giúp cô tích lũy nhiều kinh nghiệm sân khấu trước khi trở về Hàn Quốc tiếp tục quá trình thực tập khắc nghiệt tại SM.

Sau nhiều năm rèn luyện, Sooyoung chính thức ra mắt năm 2007 cùng SNSD. Với chiều cao 1m72 cùng đôi chân dài nổi bật, Sooyoung nhanh chóng gây chú ý ngay từ những ngày đầu. Bên cạnh ngoại hình ấn tượng, xuất thân “trâm anh thế gia” của cô cũng khiến công chúng tò mò. Ông nội Sooyoung là chủ sở hữu một công ty kiến trúc lớn tại Hàn Quốc và từng tham gia thi công Seoul Arts Center, một trong những công trình văn hóa nổi tiếng tại Seoul. Cha cô tốt nghiệp Seoul National University, từng làm việc tại nhiều doanh nghiệp lớn và sau này trở thành chủ tịch Hiệp hội Phòng chống Mù lòa Hàn Quốc. Gia đình Sooyoung cũng có truyền thống nghệ thuật khi mẹ từng theo học thanh nhạc, còn chị gái Choi Soo Jin là diễn viên nhạc kịch có tiếng.

Sooyoung là xuất thân “trâm anh thế gia” đích thực (Ảnh: Pann)

Sinh ra trong gia đình có điều kiện, Sooyoung từng khiến fan bất ngờ khi giới thiệu căn biệt thự rộng lớn của gia đình trên truyền hình. Tuy nhiên, nữ idol chưa bao giờ dựa dẫm vào gia thế mà vẫn kiên trì theo đuổi con đường idol đầy cạnh tranh. Sự nỗ lực đó đã được đền đáp khi cô cùng SNSD tạo nên lịch sử Kpop với hàng loạt bản hit như Gee, Genie, I Got a Boy, Lion Heart … SNSD nhanh chóng trở thành “nhóm nữ quốc dân”, mở ra thời kỳ hoàng kim cho làn sóng thần tượng nữ Hàn Quốc và trở thành hình mẫu cho nhiều thế hệ đàn em sau này.

SNSD nhanh chóng trở thành “nhóm nữ quốc dân”, mở ra thời kỳ hoàng kim cho làn sóng thần tượng nữ Hàn Quốc (Ảnh: Wikipedia)

Trong thời gian hoạt động cùng SNSD, Sooyoung đã nhiều lần thử sức với diễn xuất và sớm cho thấy tiềm năng trên màn ảnh. Cô góp mặt trong các bộ phim như Dating Agency: Cyrano, My Spring Days, Perfect Sense ... qua đó nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới sản xuất về khả năng nhập vai tự nhiên.

Cuối năm 2017, Sooyoung quyết định không gia hạn hợp đồng với SM Entertainment, mở ra bước ngoặt mới trong sự nghiệp khi tập trung nhiều hơn cho diễn xuất, dù vẫn giữ tư cách thành viên SNSD. Từ đây, cô dần lột xác thành diễn viên chuyên nghiệp, thử sức với nhiều dạng vai đa dạng. Các dự án như Tell Me What You Saw, Run On, So I Married an Anti-Fan giúp Sooyoung ghi điểm với khán giả khắp châu Á và khẳng định vị trí riêng trong làng phim truyền hình Hàn Quốc.

Cô nàng dần lột xác thành diễn viên chuyên nghiệp, thử sức với nhiều dạng vai đa dạng (Ảnh: Soompi)

Gần đây, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây chú ý khi tham gia From the World of John Wick: Ballerina , ngoại truyện của loạt phim hành động đình đám John Wick. Dù thông tin về vai diễn vẫn được giữ kín, việc góp mặt trong dự án Hollywood này được xem là bước tiến mới trong hành trình nghệ thuật của Sooyoung, đồng thời cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của các nghệ sĩ Hàn Quốc trên thị trường điện ảnh quốc tế.

Sooyoung gây bất ngờ khi tham gia phần ngoại truyện của John Wick (Ảnh: Lionsgate)

Chuyện tình đẹp 14 năm đẹp như mơ, sống cuộc đời như một công chúa ngôn tình đích thực

Chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ của Sooyoung và Jung Kyung Ho từ lâu đã trở thành một trong những mối quan hệ bền vững hiếm thấy của showbiz Hàn Quốc. Cặp đôi bị truyền thông “khui” vào năm 2014, nhưng thực tế đã bắt đầu hẹn hò từ năm 2012. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng mối tình giữa một idol nổi tiếng và nam diễn viên trẻ khó có thể kéo dài lâu trong môi trường giải trí khắc nghiệt. Thế nhưng sau hơn một thập kỷ, họ vẫn bên nhau bền bỉ, thậm chí ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng.

Chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ của Sooyoung và Jung Kyung Ho vô cùng được ngưỡng mộ (Ảnh: Pann)

Jung Kyung Ho nhiều lần không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho bạn gái trong các cuộc phỏng vấn, luôn ủng hộ mọi hoạt động của Sooyoung và dành cho cô những lời khen đầy tự hào. Chính sự chân thành đó khiến anh được fan gọi vui là “fan số một” của bạn gái. Gần đây, cặp đôi còn khiến người hâm mộ xôn xao khi để lộ những chiếc nhẫn giống nhau trên tay, làm dấy lên nghi vấn về một đám cưới trong tương lai.

Sau hơn 1 thập kỷ gắn bó, chuyện tình của Sooyoung và Jung Kyung Ho không chỉ phá vỡ định kiến về sự chóng vánh trong các mối quan hệ showbiz, mà còn trở thành hình mẫu tình yêu bền bỉ được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Jung Kyung Ho nhiều lần không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho bạn gái (Ảnh: Naver)

Nhìn lại hành trình của Sooyoung, nhiều người không khỏi liên tưởng đến hình mẫu nữ chính ngôn tình ngoài đời thực. Cô sở hữu gần như mọi yếu tố của một câu chuyện cổ tích hiện đại: nhan sắc nổi bật, xuất thân danh giá, sự nghiệp rực rỡ cùng SNSD, và một mối tình kéo dài hơn một thập kỷ với bạn trai. Không dừng lại ở vai trò idol, Sooyoung còn từng bước khẳng định bản thân trong lĩnh vực diễn xuất và tiếp tục mở rộng hành trình nghệ thuật với dự án quốc tế.