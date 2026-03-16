Được mệnh danh là "tân binh khủng long" của Kpop, BABYMONSTER hiện đang là một trong những tên tuổi nổi bật của Kpop Gen 5. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đội hình của nhóm lại đang thiếu vắng đi một mảnh ghép vô cùng quan trọng. Suốt gần một năm qua, sự "mất tích" của giọng ca chính Rami trên mọi sân khấu lớn nhỏ đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ, đồng thời làm dấy lên không ít đồn đoán xoay quanh tương lai của nữ thần tượng.

Cụ thể, Rami chính thức tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật từ tháng 5/2025. Nữ idol đã buộc phải rút lui khỏi tour diễn Châu Á của BABYMONSTER vào năm ngoái. Theo thông báo chính thức từ YG Entertainment, lý do dẫn đến quyết định này là vì vấn đề sức khỏe nghiêm trọng kéo dài.

Việc Rami vắng mặt kéo dài đã khiến BABYMONSTER phải hoạt động với đội hình 6 thành viên trong suốt thời gian qua. Nữ thần tượng đã bỏ lỡ hàng loạt dự án và sự kiện lớn của nhóm như đợt phát hành MV Hot Sauce vào tháng 6/2025, kỳ quảng bá cho mini album thứ 2 WE GO UP và đặc biệt là sự vắng bóng tại hàng loạt các tour diễn cũng như các lễ trao giải âm nhạc quan trọng dịp cuối năm.

Trong thời gian vắng mặt, thông tin về nữ ca sĩ vô cùng nhỏ giọt. Tháng 10/2025, thành viên Pharita từng xoa dịu người hâm mộ khi tiết lộ sức khỏe Rami đang dần tốt lên. Đến tháng 12/2025, cộng đồng fan lại xôn xao trước phân cảnh cuối MV Supa Dupa Luv ngầm "nhá hàng" về sự trở lại của mảnh ghép thứ 7. Thế nhưng, bước sang tháng 2/2026, YG lại khiến fan hoang mang khi tiếp tục tung các nội dung truyền thông chỉ có 6 người và hoàn toàn giữ im lặng về thời điểm Rami tái xuất. Sự mập mờ từ công ty quản lý đã lập tức thổi bùng lên tin đồn nữ thần tượng sắp rời nhóm.

Mới đây, Rami được người hâm mộ bắt gặp đang có mặt tại bang Kentucky, Mỹ. Sự xuất hiện hiếm hoi của cô nàng sau gần một năm ở ẩn lập tức thu hút sự quan tâm lớn. Đáng chú ý, nữ thần tượng còn vui vẻ ký tặng cho người hâm mộ và vẫn ghi rất rõ danh xưng của mình là “BABYMONSTER RAMI ”. Động thái như ngầm dập tắt các tin đồn về việc cô đã bị YG gạch tên khỏi nhóm. Nhiều ý kiến cho rằng, chuyến đi Mỹ lần này có thể chỉ là một phần trong quá trình tĩnh dưỡng, giúp cô thư giãn tinh thần sau chuỗi ngày dài điều trị.

Sự vắng mặt của Rami là một tổn thất không hề nhỏ đối với BABYMONSTER, bởi cô nàng sở hữu bộ kỹ năng toàn diện, có sự ảnh hưởng tương đối với đội hình nhóm. Trong nhóm, Rami đảm nhận vai trò main vocal. Cô thường xuyên được giao trọng trách xử lý những phân đoạn khó, đòi hỏi kỹ thuật luyến láy phức tạp, cách gieo vần R&B mượt mà và đặc biệt là những nốt cao trào bùng nổ.

Rami sở hữu chất giọng trầm ấm, dày dặn nhưng khi lên cao lại cực kỳ sáng và đầy nội lực. Màu giọng mang đậm chất Soul/R&B của cô là một "của hiếm" đối với các thần tượng Kpop cùng độ tuổi. Với gu âm nhạc và cách xử lý bài hát mang đậm hơi hướng Âu Mỹ, Rami đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách âm nhạc toàn cầu của nhóm, giúp BABYMONSTER dễ dàng tiếp cận khán giả quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở giọng hát, kỹ năng nhảy của Rami cũng rất sắc nét. Bên cạnh đó, visual của Rami cũng là điểm sáng . Nữ idol nổi bật trong đội hình nhờ chiều cao ấn tượng lên tới 1m72 cùng vóc dáng chuẩn chỉnh như người mẫu. Từ thời điểm mới được giới thiệu dưới tên thật Haram cho đến khi ra mắt với nghệ danh Rami, nhan sắc của cô nàng không ngừng "trổ mã". Mỗi lần xuất hiện, Rami lại khiến khán giả bất ngờ vì nhan sắc ngày càng rực rỡ và cuốn hút hơn.

Trong năm 2026, YG Entertainment cho biết BABY MONSTER sẽ trở lại bằng mini-album mang tên CHOOM dự kiến phát hành vào tháng 5. Ngay sau đó, bước sang tháng 6, nhóm sẽ khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ hai và full-album thứ hai sẽ trình làng vào tháng 10. Tuy nhiên, giữa một lịch trình 2026 dày đặc, việc phía công ty vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng về tình hình của Rami khiến câu hỏi liệu cô nàng có sớm trở lại dưới ánh đèn sân khấu hay không vẫn còn là một ẩn số bỏ ngỏ.