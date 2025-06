Tối 31/5, đêm concert HELLO MONSTERS ở Việt Nam, nằm trong khuôn khổ tour diễn thế giới cùng tên, đã chính thức diễn ra tại SECC - Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Khác với dự đoán trước đó, đêm nhạc ghi nhận gần như toàn bộ hạng ghế đều được lấp đầy, đông đảo V-MONSTIEZ tới đu idol.

Thiếu vắng giọng ca chính Rami, các cô gái vẫn hết mình đem tới set diễn gần 30 bài hát, từ những ca khúc quẩy cực “căng” của nhóm như SHEESH, Drip, Batter Up, Clik Clak… tới những sân khấu solo nơi từng thành viên có cơ hội được tỏa sáng.

BABYMONSTER diễn cực nhiệt, hoà chung bầu không khí với fan Việt

Các cô gái diễn slay khỏi nói, nguồn năng lượng toả ra hừng hực

BABYMONSTER còn gây phấn khích khi cover 2 bản hit của đàn chị BLACKPINK - Kill This Love và As If It’s Your Last, khiến khán giả đồng ca trong bầu không khí ngày càng nóng. Đây cũng là “túi mù” tại các đêm concert khác của BABYMONSTER, khi fan không thể đoán trước các nữ idol sẽ cover bản hit gì từ BLACKPINK hay 2NE1.

Các cô nàng đội nón lá, nhiệt tình giao lưu với V-MONSTIEZ

Không chỉ sân khấu trình diễn, màn tương tác giữa BABYMONSTER và người hâm mộ cũng đặc biệt thu hút sự quan tâm. Các cô gái năng nổ giao lưu với V-MONSTIEZ bằng tiếng Việt, nói giọng đớt đớt vô cùng dễ thương khiến đám đông khán giả hút hét không ngừng. Không chỉ câu nói “xin chào” đơn giản, các thành viên còn nỗ lực học vài câu nói tiếng Việt để giao lưu fanservice.

6 nữ idol đội thêm nón lá, vừa nhảy nhót hát hò, vừa kết nối với người hâm mộ. Điều đáng tiếc nhất là cả nhóm đã phải lên máy bay tạm biệt fan Việt ngay sau khi đêm concert kết thúc. Dù vậy, cô nàng Asa bật mí cả nhóm đã kịp ăn rất nhiều món ngon như bún chả và bánh mì.

Asa còn dạy em út Chiquita nói tiếng Việt khiến fan hò reo phấn khích

Netizen tấm tắc khen BABYMONSTER vừa hát hay nhảy giỏi, vừa biết chiều lòng cộng đồng V-MONSTIEZ. Các cô gái còn được gọi là “dâu Việt”, được dân tình khều trở về Việt Nam trong tương lai gần.

Dù được đông đảo V-MONSTIEZ đón nhận và “sĩ” nhưng hiệu ứng phủ sóng truyền thông của đêm concert lần này lại không như kỳ vọng. Là nhóm nữ gen 5 top đầu hiện nay, sự xuất hiện của BABYMONSTER tại TP.HCM lại không tạo được nhiều bọt sóng, thậm chí không nhiều trang MXH đưa tin hay chỉ lên bài hời hợt. Có thể nói đêm nhạc HELLO MONSTER không thể thoát vòng fan, khác với hội nghệ YG trước đó.

sự xuất hiện của BABYMONSTER tại TP.HCM lại không tạo được nhiều bọt sóng

BLACKPINK và 2 đêm concert Born Pink 2 năm trước đã tạo nên đại địa chấn cho cả làng nhạc Việt, thu hút không chỉ fandom BLINK mà còn cả non-fan và 1 nửa showbiz. Đến nay, đêm nhạc tại SVĐ MỸ Đình năm đó vẫn là 1 trong những thời khắc đáng nhớ nhất đối với người đam mê nhạc Kpop nói riêng và Việt Nam nói chung, góp phần mở ra nhiều cơ hội mới cho thị trường concert quốc nội nở rộ.

BLACKPINK và 2 đêm concert Born Pink 2 năm trước đã tạo nên đại địa chấn cho cả làng nhạc Việt

Tháng 2 vừa qua, 2NE1 cũng đã cháy hết mình với hàng nghìn V-BLACKJACK, mở bát đầu năm với 1 đại tiệc âm nhạc và giải trí xứng tầm. Dù không có sức lan tỏa mạnh mẽ như BLACKPINK nhưng độ thảo luận trước và sau đêm concert kỷ niệm 15 năm thành lập nhóm vẫn ổn áp đối với 1 nhóm nhạc gen 2.

Độ thảo luận trước và sau đêm concert kỷ niệm 15 năm thành lập 2NE1 vẫn ổn áp đối với 1 nhóm nhạc gen 2

BABYMONSTER, nhóm nữ trending dẫn đầu thế hệ mới, có lượng fan hùng hậu cày stream và view chiến đến vậy nhưng lại không thể kéo tương tác, sự chú ý đến cho idol. Điều này được cho nói lên thực trạng và gu nghe nhạc hiện tại của đại chúng - sức hút các nhóm mới đang giảm dần và chỉ đang gói gọn lại trong vòng fan.

Vài năm trở lại đây, làng nhạc Hàn chứng kiến 1 thị trường bão hoà và thoái trào hơn. Hàng loạt nhóm mới mọc lên, chưa kịp củng cố chỗ đứng thì lại 1 thế hệ nhóm khác xuất hiện. BABYMONSTER ra mắt vào cuối năm 2023, chỉ mới hoạt động hơn 1 năm tại thời điểm concert diễn ra. So với các nhóm nhạc đàn chị như BLACKPINK hay 2NE1, nhóm chưa có đủ thời gian để xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam. Âm nhạc của nhóm bị cho là chịu ảnh hưởng lớn từ BLACKPINK, thiếu màu sắc riêng biệt và chưa có bản hit thực sự nổi bật, khiến khán giả, hay thậm chí fan chưa đủ động lực để chi tiền mua vé.

Thị trường Kpop tại Việt Nam đang rất sôi động với sự xuất hiện liên tục của nhiều nhóm nhạc và nghệ sĩ nổi tiếng. BABYMONSTER, với tư cách là tân binh, phải cạnh tranh với các nhóm đã có tên tuổi và lượng fan ổn định. Việc YG không đẩy mạnh quảng bá tại Việt Nam, như không tham gia các sự kiện âm nhạc hoặc chương trình trao giải, cũng khiến độ nhận diện của nhóm bị hạn chế.

So với các nhóm nhạc đàn chị như BLACKPINK hay 2NE1, nhóm chưa có đủ thời gian để xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam

Giá vé concert dao động từ 2,8 triệu đến 5,5 triệu đồng, được xem là hợp lý so với các concert của BLACKPINK hay 2NE1, nhưng toàn bộ vé tại TP.HCM ban đầu đều là vé đứng, trong khi các concert tại Thái Lan có vé ngồi với mức giá tương đương.

Dù có sự hậu thuẫn từ YG và tiềm năng từ các ca khúc như SHEESH hay Like That, nhóm cần thêm thời gian để xây dựng thương hiệu và lượng fan trung thành. Việc ban tổ chức điều chỉnh sơ đồ vé và lắng nghe ý kiến khán giả là một bước đi tích cực, nhưng để thành công, BABYMONSTER cần đầu tư hơn vào quảng bá và tạo dấu ấn riêng tại thị trường Việt Nam.