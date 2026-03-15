Thái Y Lâm từng gắn liền với danh xưng “Thiên hậu Cpop”, biểu tượng của những concert hoành tráng và phong cách trình diễn táo bạo bậc nhất châu Á. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, sự hiện diện của nữ ca sĩ tại thị trường Trung Quốc đại lục dần trở nên mờ nhạt. Nguyên nhân được cho là liên quan đến chiến dịch siết chặt quản lý ngành giải trí bắt đầu từ năm 2021, khi hàng loạt nghệ sĩ bị đưa vào diện kiểm soát hoặc “phong sát” sau các bê bối đời tư và tranh cãi đạo đức.

Năm 2021, sau khi danh sách 25 nghệ sĩ “có vấn đề” bị cấm hoạt động toàn diện được lan truyền, trên mạng xã hội Trung Quốc tiếp tục xuất hiện nhiều bảng tổng hợp những ca sĩ và ca khúc bị yêu cầu gỡ khỏi hệ thống karaoke. Nhiều bức ảnh chụp thông báo tại các quán karaoke cho thấy, theo yêu cầu của cơ quan văn hóa địa phương, tổng cộng 1.376 ca khúc của 47 nghệ sĩ bị đánh giá “vi phạm đạo đức” đã phải rút khỏi danh mục phát.

Danh sách này có nhiều cái tên nổi tiếng như La Chí Tường, Ngô Diệc Phàm, Kha Chấn Đông, Phòng Tổ Danh, Hứa Chí An, Triệu Vy, Thái Y Lâm,... Đồng thời, các đơn vị cung cấp kho nhạc cho hơn 50.000 quán karaoke trên toàn quốc cũng buộc phải siết chặt việc quản lý nội dung từ cuối năm 2021, khiến nhiều ca khúc dần biến mất khỏi hệ thống karaoke lẫn một số nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Không ít khán giả đại lục cho biết họ ngày càng khó tìm thấy các bài hát của Thái Y Lâm trên nền tảng âm nhạc. Hình ảnh của nữ ca sĩ cũng xuất hiện thưa thớt hơn trong các hoạt động truyền thông tại thị trường này. Điều đó khiến giới quan sát cho rằng Thái Y Lâm đang rơi vào tình trạng “phong sát ngầm”, bị hạn chế lên sóng tại Trung Quốc.

Giữa bối cảnh bị hạn chế sự nghiệp ở đại lục, Thái Y Lâm vẫn nỗ lực duy trì hoạt động biểu diễn. Cuối năm 2025, Thái Y Lâm khởi động tour diễn Pleasure bằng 3 đêm Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Quy mô show diễn với concept "vườn lạc thú", mô phỏng nhiều hình ảnh hoành tráng, huyền bí kể về 7 tội lỗi của con người nhanh chóng gây bão toàn châu Á. Nhưng bên cạnh những lời khen, concert vướng chỉ trích vì hình ảnh bị cho là ẩn ý tâm linh, tà giáo. Thậm chí có hàng trăm đơn tố cáo gửi về các cơ quan chức năng yêu cầu dừng concert Thái Y Lâm.

Đối diện với nhiều khó khăn, Thái Y Lâm vẫn thành công tổ chức 2 đêm concert khởi động hành trình biểu diễn tại Trung Quốc đại lục. 2 đêm concert diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 7 và 8/3. Tuy nhiên, sân khấu của chương trình nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận khi có sự thay đổi lớn so với phiên bản từng được biểu diễn trước đó.

Sân khấu "trăn khổng lồ" của Thái Y Lâm bị thay thế thành "con thuyền lạc thú"

Trong các đêm diễn tại Đài Bắc trước đây, điểm nhấn gây choáng ngợp của chương trình là mô hình “trăn khổng lồ” dài khoảng 30 mét xuất hiện trên sân khấu. Đạo cụ này từng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và trở thành một trong những biểu tượng của tour diễn. Thế nhưng khi chương trình được tổ chức tại Thâm Quyến, chi tiết này bất ngờ biến mất. Thay vào đó, ê-kíp sử dụng đạo cụ mới là “thuyền hải tặc - Con thuyền khoái lạc” di chuyển quanh sân khấu. Sự thay đổi khiến nhiều khán giả nhận xét hiệu ứng thị giác của show diễn bị giảm đáng kể so với phiên bản trước.

Theo nhiều nguồn tin trong giới giải trí Hoa ngữ, việc điều chỉnh sân khấu liên quan đến làn sóng tố cáo, yêu cầu Thái Y Lâm dừng concert. Khi đó, nhiều người cáo buộc đạo cụ "trăn khổng lồ" có thể “hút mất vận may của khán giả”, cho rằng chương trình chứa yếu tố tâm linh tiêu cực. Vì vậy, khi chương trình được đưa tới Trung Quốc đại lục, thiết kế sân khấu vẫn phải điều chỉnh đáng kể để tránh các tranh cãi liên quan đến yếu tố tâm linh. Việc thay đổi đạo cụ nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số người hâm mộ tỏ ra thất vọng vì cho rằng đạo cụ thuyền hải tặc khá đơn giản, không tạo được cảm giác choáng ngợp như mô hình trăn khổng lồ trước đó.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả vẫn lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ. Họ cho rằng sức hút của Thái Y Lâm nằm ở khả năng trình diễn trực tiếp. Trong gần ba giờ của chương trình, cô vừa hát vừa nhảy với cường độ cao nhưng vẫn giữ chất lượng live ổn định. Theo những người ủng hộ, điểm hấp dẫn của concert không phụ thuộc hoàn toàn vào đạo cụ sân khấu, bởi bản thân nữ ca sĩ đã đủ sức tạo nên một show diễn cuốn hút. Thậm chí có cư dân mạng còn châm biếm các lời chỉ trích bằng bình luận “Muốn xem động vật thì vào sở thú mà xem”.

Các đêm diễn theo concept “lạc thú” của tour Pleasure Tour đều huy động ngân sách lớn cho phục trang, bối cảnh và các mô hình sân khấu quy mô. Ba đêm mở màn tại Đài Loan, Trung Quốc trước đó được tiết lộ có chi phí lên tới khoảng 760 tỷ đồng. Dù các buổi diễn cháy vé và thu hút lượng khán giả khổng lồ, nữ ca sĩ vẫn chịu khoản lỗ ước tính khoảng 260 tỷ đồng do mức đầu tư quá lớn cho hệ thống sân khấu và thiết kế biểu diễn.

Trong bối cảnh tour diễn phải liên tục điều chỉnh thiết kế để đáp ứng yêu cầu kiểm duyệt và tránh tranh cãi, nhiều ý kiến cho rằng khoản lỗ của chương trình có thể còn tiếp tục tăng nếu các thay đổi tương tự xảy ra ở những điểm dừng tiếp theo.

Đời tư của Thái Y Lâm hiện cũng đang gây chú ý. Mới đây, thông tin về mối quan hệ trong quá khứ giữa Thái Y Lâm và người mẫu Cẩm Vinh bất ngờ được nhắc lại. Cặp đôi từng hẹn hò suốt 6 năm và trở thành một trong những chuyện tình nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, đặc biệt vì sự chênh lệch chiều cao đáng chú ý giữa hai người. Tuy nhiên họ đã đường ai nấy đi trong hòa bình.

Thái Y Lâm và tình cũ Cẩm Vinh

Theo chia sẻ từ phía nam người mẫu, nguyên nhân chính khiến mối quan hệ rạn nứt xuất phát từ sự khác biệt trong mối quan hệ. Anh từng nói rằng hình mẫu hôn nhân lý tưởng của mình là người vợ phải theo họ chồng, tài sản của hai vợ chồng là của chung và nhẫn cưới không được rời tay. Những quan điểm này hoàn toàn trái ngược với lối sống độc lập của Thái Y Lâm, người đã đưa tài sản cá nhân vào quỹ tín thác và nhiều lần bày tỏ quan điểm không đặt nặng chuyện kết hôn. Ngoài ra, việc nữ ca sĩ nổi tiếng toàn châu Á, thường xuyên lưu diễn khắp thế giới cũng khiến bạn trai khi đó cảm thấy cô đơn khi sống một mình.

Sinh năm 1980, Thái Y Lâm bước chân vào làng giải trí từ năm 1998 và nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của nhạc pop Hoa ngữ. Trong hơn 25 năm hoạt động, cô bán hơn 25 triệu album, sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc lớn, bao gồm danh hiệu Nữ ca sĩ xuất sắc nhất tại Golden Melody Awards. Nữ ca sĩ nổi tiếng với phong cách dance-pop mạnh mẽ, các màn trình diễn đòi hỏi kỹ thuật cao như múa cột hay nhào lộn, cùng tư duy sân khấu mang tính ý niệm.

Dù đối diện không ít tranh cãi trong những năm gần đây, ảnh hưởng của Thái Y Lâm vẫn được xem là một trong những biểu tượng lớn của Cpop, với hình ảnh nghệ sĩ chăm chỉ và luôn theo đuổi những sân khấu được đầu tư ở quy mô hiếm có trong làng nhạc Hoa ngữ.