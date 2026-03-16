Lan truyền danh sách 36 Chị Đẹp bản Trung, có Trang Pháp tham gia là thật?

Những ngày qua, cộng đồng mạng Việt Nam đang xôn xao trước thông tin về đại diện tiếp theo của Việt Nam góp mặt tại chương trình truyền hình Đạp Gió (Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) mùa 7 tại Trung Quốc. Những đồn đoán này bắt nguồn từ việc mạng xã hội xứ Trung liên tục lan truyền các thông tin rò rỉ về dàn thí sinh tham dự, và cái tên đến từ Việt Nam bất ngờ xuất hiện, thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông lẫn người hâm mộ trong nước.

Trước đó, nhiều diễn đàn tại Trung Quốc đã úp mở về việc mùa giải thứ 7 của Đạp Gió sẽ có sự tham gia của một quán quân đến từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng Việt Nam. Ngay lập tức, dân tình đưa vào tầm ngắm hai cái tên là Tóc Tiên và Trang Pháp.

Lập tức sau đó, Tóc Tiên nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin xuất ngoại. Trong khi phía Trang Pháp lại hoàn toàn giữ im lặng cho đến thời điểm hiện tại. Động thái không khẳng định cũng không phủ nhận từ ê-kíp của cô càng khiến công chúng có thêm cơ sở để tin rằng nữ ca sĩ đang chuẩn bị cho một dự án lớn.

Tối qua, một danh sách dàn cast chi tiết được cho là của Đạp Gió mùa 7 tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó tên của Trang Pháp xuất hiện với tư cách là đại diện của Việt Nam

Việc khán giả đặt kỳ vọng vào sự xuất hiện của Trang Pháp tại chương trình này là điều hoàn toàn có cơ sở sau những dấu ấn cô đã thể hiện tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Tham gia chương trình, Trang Pháp đã chứng minh bản thân là một nghệ sĩ toàn năng. Cô không chỉ thể hiện kỹ năng thanh nhạc tốt, vũ đạo điêu luyện mà còn ghi điểm mạnh mẽ bởi tư duy âm nhạc nhạy bén và khả năng sản xuất âm nhạc.

Nữ ca sĩ đã trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất, viết lời mới và phối khí cho nhiều tiết mục. Những sân khấu tạo tiếng vang lớn trong chương trình như Chị Ngã Em Nâng , Hoa Nở Không Màu hay Đường Cong đều mang đậm dấu ấn sáng tạo của Trang Pháp. Chính những nỗ lực và tài năng này đã giúp cô xuất sắc giành được ngôi vị Quán quân chung cuộc.

Thực tế, trước khi tỏa sáng tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Trang Pháp vốn đã sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc. Cô được công chúng biết đến với danh xưng "nữ hoàng nhạc phim" và là nhạc sĩ đứng sau hàng loạt bản hit của các ca sĩ Vpop. Sự nghiệp âm nhạc của Trang Pháp cũng ghi dấu ấn qua nhiều bài hát như Chocolate , Chỉ Là , Mãi Là Người Việt Nam , Barbie ,...

Bên cạnh chuyên môn âm nhạc, Trang Pháp còn nắm giữ một lợi thế lớn về trình độ ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp. Nữ ca sĩ sở hữu khả năng nói tiếng Anh và tiếng Pháp vô cùng trôi chảy. Ngoài ra, sự tinh tế trong giao tiếp ứng xử của Trang Pháp cũng từng được thể hiện rõ nét, cho thấy cô có đủ bản lĩnh để thích nghi với môi trường truyền hình thực tế ở nước bạn.

Hiện tại, sức nóng từ những tin đồn xoay quanh việc Trang Pháp sang Trung Quốc tham gia Đạp Gió mùa 7 đang tăng cao hơn bao giờ hết. Theo nhiều thông tin được lan truyền, chương trình dự kiến sẽ chính thức bước vào giai đoạn ghi hình và phát sóng trực tiếp vào tháng 4 sắp tới. Cùng với đó, danh sách dàn thí sinh chính thức từ nhà sản xuất được dự đoán sẽ công bố vào cuối tháng này.

Ngày 13/3, chúng tôi đã liên hệ với ekip Trang Pháp để làm rõ tin đồn. Ekip cho biết, hiện tại chưa thể đưa ra phản hồi. Điều này càng khiến người hâm mộ tin vào khả năng Trang Pháp sẽ tham gia Đạp Gió bản Trung, hồi hộp chờ đợi sự lên tiếng chính thức từ phía Trang Pháp. Khán giả Việt vô cùng kỳ vọng liệu cô có thực sự tham gia đường đua này hay không, và nếu có, nữ ca sĩ được mong đợi sẽ tiếp tục làm nên chuyện, nối tiếp thành công mà người đồng nghiệp Chi Pu từng làm được trước đó.