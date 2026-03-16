Đúng 6h ngày 16/3 (theo giờ Việt Nam), Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Ovation Hollywood, Los Angeles. Đây là giải thưởng điện ảnh thường niên do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) trao tặng. Giải thưởng bao gồm nhiều hạng mục tôn vinh những đóng góp, thành tựu của cá nhân, tổ chức đối với nền điện ảnh thế giới.

Một trong những dấu ấn đặc biệt tại Oscar năm nay chính là Kpop Demon Hunters. Bộ phim không chỉ đạt giải thường Phim hoạt hình xuất sắc nhất mà OST Golden cũng rinh về Bài hát phim hay nhất. Để làm nóng bầu không khí tại Lễ trao giải của Viện hàn lâm, 3 cô gái Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami đã có mặt để trình diễn live bản hit Golden. Đây cũng là lần đầu tiên có 3 nghệ sĩ Hàn Quốc cùng biểu diễn một bài hát Kpop tại Oscar danh giá.

Tương tự tinh thần tôn vinh văn hóa Hàn Quốc trong bộ phim, khi âm nhạc truyền thống và yếu tố dân gian được lồng ghép khéo léo, màn trình diễn cũng mang nhiều chi tiết gợi nhắc bản sắc xứ kim chi. Trên sân khấu, dàn vũ công xuất hiện trong những bộ trang phục truyền thống như hanbok đầy màu sắc, tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại vừa đậm nét truyền thống. Sau khi màn hình trình chiếu một số phân cảnh của Huntr/x trong phim, sân khấu dần hé mở và bộ ba Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami xuất hiện trong những bộ trang phục trắng tone-sur-tone.

Golden - Ejae, Audrey Nuna và Rei Am

Khi giai điệu Golden vang lên, các vũ công phụ họa trong trang phục điểm xuyết sắc vàng đồng loạt tỏa ra xung quanh, tay cầm những lá cờ vàng lớn tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Không khí càng trở nên sôi động khi khán giả, những ngôi sao Hollywood, cũng hòa mình vào màn trình diễn, mỗi người cầm trên tay lightstick, khiến cả khán phòng bừng lên như một biển ánh sáng.

Mỗi người hoà giọng, tôn lên điểm mạnh của nhau. Nếu Audrey Nuna gây ấn tượng với phong cách trình diễn cá tính, có phần "ngông" thì Rei Ami "rót mật" vào tai khán giả nhờ giọng hát ngọt ngào. Ejae chiếm spotlight với liên hoàn high note, khoe chất giọng nội lực, mạnh mẽ làm nên sự khác biệt cho Golden. Từ hiệu ứng ánh sáng, dàn vũ công phụ hoạ đông đảo, thiết kế sân khấu đến biển lightstick và màn hoà giọng của bộ 3 Huntr/x, Golden đã khiến khán phòng Oscar như bùng nổ, ngập tràn trong cảm xúc.

Trên mạng xã hội, màn trình diễn nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Nhiều khán giả quốc tế bày tỏ sự bất ngờ khi một ca khúc Kpop lại có thể “đốt nóng” sân khấu Oscar theo cách bùng nổ như vậy. Không ít bình luận cho rằng tiết mục Golden mang đến cảm giác như một sân khấu concert Kpop thu nhỏ giữa lễ trao giải điện ảnh danh giá. Một số khán giả còn nhận xét đây là một trong những tiết mục biểu diễn đáng nhớ nhất tại Oscar những năm gần đây, đồng thời cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của văn hóa Hàn Quốc trên bản đồ giải trí toàn cầu.

