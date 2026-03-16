Timotheé Chalamet lại bẽ mặt tại Oscar

Lễ trao giải Oscars đã diễn ra tại Dolby Theatre (L.A, Mỹ), khép lại một năm rực rỡ của điện ảnh thế giới. Năm nay, tâm điểm của đêm sự kiện gần như dồn về bộ phim Sinners. Không chỉ dẫn đầu với 16 đề cử, tác phẩm còn ghi dấu khi giành nhiều chiến thắng quan trọng, trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất xuyên suốt chương trình.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của buổi lễ chính là màn trình diễn trực tiếp ca khúc I Lied to You, bản nhạc phim của Sinners. Mở màn tiết mục là Raphael Saadiq, huyền thoại của dòng nhạc da màu và cũng là một trong những người đồng sáng tác ca khúc I Lied to You. Với cây guitar acoustic trên tay, Saadiq nhẹ nhàng gảy những hợp âm đầu tiên, tạo nên bầu không khí trầm ấm trước khi trao lại phần sân khấu cho Miles Caton. Caton tiếp nối bằng câu những hát ngân nga ngọt thỉu, kết hợp với giọng ca Shaboozey khiến màn trình diễn trở nên sôi động hơn.

Sân khấu được dàn dựng theo theo đúng câu lạc bộ giải trí Club Juke trong Sinners, tái hiện không khí quán nhạc đậm chất blues. Tiết mục quy tụ nhiều tên tuổi lớn của dòng nhạc blues như Buddy Guy (Sammie Moore khi về già), Eric Gales, Christone “Kingfish” Ingram và Bobby Rush. Bên cạnh đó, sự góp mặt của hai diễn viên Jayme Lawson (Pearline) và Li Jun Li (Grace) giúp màn trình diễn thêm phần trọn vẹn, giữ được màu sắc điện ảnh của Sinners.

Đến phân đoạn cao trào, dàn nghệ sĩ khách mời huyền thoại lần lượt xuất hiện: Brittany Howard chơi guitar, Alice Smith góp giọng, còn vũ công ballet da màu tiên phong, Misty Copeland mang đến những cú xoay mềm mại nhưng đầy nội lực. Đặc biệt, phần trình diễn của cô kéo dài tới gần 20 giây, khi toàn bộ nghệ sĩ đều đứng yên để tôn vinh những di sản cô để lại. Khoảnh khắc này được cho như một pha “mỉa mai” Timotheé Chalemet sau phát ngôn mang hàm ý rằng những loại hình nghệ thuật như opera hay ballet ngày nay “không còn nhiều khán giả quan tâm”.

Sự xuất hiện của nữ vũ công như 1 cách mỉa mai Timotheé (Ảnh: E!News)

Đúng như cảnh montage tôn vinh di sản âm nhạc của người da màu trong Sinners, mạch giai điệu màn trình diễn live đi từ những nhịp trống Tây Phi hoang dã, rồi lần lượt chuyển sang Delta blues, hòa âm gospel, những đoạn riff jazz, trước khi khép lại bằng dư vị hip-hop hiện đại. Sự chuyển dịch này tái hiện hành trình phát triển của âm nhạc người Mỹ gốc Phi, từ nguồn gốc trong thời kỳ nô lệ đến khi trở thành một trong “địa hạt” mang tầm ảnh hưởng lớn đối với âm nhạc đại chúng toàn cầu.

Trên sân khấu, vũ công phụ họa đông đảo cũng là yếu tố làm nên điều khác biệt. Dàn nghệ sĩ đa dạng từ các vũ công twerking, ca sĩ opera, cùng, nghệ sĩ kinh kịch Trung Hoa, vũ công nhảy break… cùng xuất hiện, tạo nên bức tranh mang biểu tượng về sự giao thoa văn hóa. Qua đó, âm nhạc được khắc họa như một ngôn ngữ phổ quát, có khả năng kết nối những cộng đồng và truyền thống khác nhau.

Trong không gian âm nhạc tại Oscar, dàn nghệ sĩ trình diễn và khán giả hòa mình vào điệu blues dường như không chỉ thuộc về hiện tại, mà còn mang theo tàn dư của quá khứ, tạo nên sự dung hoà giữa các lớp thời gian. Chính điều này đã khiến I Lied to You hay Sinners trở thành lời tri ân rõ nét dành cho blues và những dòng nhạc kế thừa từ nó.

Được trình diễn tại đêm trao giải Oscar ở Dolby Theatre, I Lied To You đã đưa blues, thể loại vốn đặt nền móng cho nhiều dòng nhạc đại chúng hiện đại, trở thành tâm điểm của một trong những sân khấu giải trí lớn nhất thế giới. Màn trình diễn khép lại trong tràng pháo tay đứng dậy của khán giả, là khoảnh khắc hiếm hoi khi blues được tôn vinh trọn vẹn trước hàng triệu người xem toàn cầu, đồng thời kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ của dòng nhạc này trên cùng một sân khấu.