Mỹ nam hết thời bị hơn 200 nghìn người "thoát fan": Mắt trợn ngược, visual ngày càng khác thường

T.O.P từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của Ở thời kỳ đỉnh cao của Kpop thế hệ thứ hai. Với vai trò rapper chủ lực của BIGBANG, T.O.P gây ấn tượng mạnh nhờ chất giọng rap trầm đặc trưng, phong thái lạnh lùng và hình ảnh nghệ sĩ mang màu sắc riêng biệt. Trong giai đoạn hoàng kim của BIGBANG, nam rapper luôn nằm trong danh sách những thần tượng được săn đón hàng đầu, sở hữu sức ảnh hưởng lớn trong cả âm nhạc lẫn thời trang và văn hóa đại chúng.

Tuy nhiên, ở tuổi 40, T.O.P không còn là biểu tượng được tung hô như trước. Sau nhiều năm ở ẩn, sức hút của T.O.P suy giảm đáng kể. Đáng chú ý nhất là lượng người theo dõi trên mạng xã hội. Cuối năm 2025, tính từ tháng 9 trở đi, tài khoản Instagram của T.O.P đã giảm hơn 200.000 người theo dõi. Nguyên do xuất phát từ việc T.O.P không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi và loạt vấn đề với nhóm cũ BIGBANG. Từ một mẩu trong nhóm "ông hoàng Kpop", hiện tại mọi tâm điểm hướng về nam rapper là tranh cãi quá khứ. Bản thân T.O.P cũng không còn mặn mà với việc duy trì vị thế. Có thể nói, thời hoàng kim của T.O.P gắn liền với BIGBANG và hiện đã trôi qua một cách đáng tiếc.

Song song với sự nghiệp là những tranh luận xoay quanh ngoại hình của T.O.P. Nhiều năm trở lại đây, nam nghệ sĩ gây chú ý với gương mặt gầy gò, hốc hác, bọng mắt lớn và các đường nét được nhận xét là cứng, thiếu sức sống so với hình ảnh trước đây. Nhiều khán giả cho rằng diện mạo của anh thay đổi đến mức khó nhận ra, thậm chí bị đem ra so sánh với các nhân vật phản diện hoặc hình tượng siêu thực trong phim ảnh. Trên mạng xã hội, nhiều đồn đoán xuất hiện, xoay quanh khả năng giảm cân quá mức, áp lực tâm lý kéo dài hoặc việc can thiệp thẩm mỹ. Dù chưa có xác nhận chính thức từ phía nam nghệ sĩ, những thay đổi này vẫn khiến không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối đối với hình ảnh điển trai, phong độ từng được xem là “vũ khí” của anh trong giai đoạn đỉnh cao.

Sự tụt dốc hiện tại của T.O.P gắn liền với nhiều biến cố lớn trong quá khứ. Năm 2017, khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, nam rapper vướng scandal sử dụng chất kích thích. Vụ việc khiến hình ảnh của anh sụp đổ gần như ngay lập tức, biến một trong những thần tượng hàng đầu trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Tòa án sau đó tuyên án 10 tháng tù treo cùng 2 năm quản chế. Không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, scandal còn tạo ra cú sốc lớn đối với hình ảnh của BIGBANG trong giai đoạn nhóm vẫn đang giữ vị thế hàng đầu Kpop.

Áp lực dư luận sau vụ việc được cho là đã đẩy T.O.P vào giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Nam rapper từng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau nghi vấn dùng thuốc quá liều. Sau biến cố này, anh gần như rút lui khỏi ánh đèn sân khấu trong thời gian dài. Trong nhiều năm sau đó, cái tên T.O.P thường được nhắc đến với sự tiếc nuối xen lẫn tranh cãi, khi một bộ phận công chúng vẫn chưa thể bỏ qua scandal năm nào.

Những rạn nứt kéo dài cuối cùng dẫn đến dấu chấm hết. Năm 2023, T.O.P chính thức rời YG Entertainment sau 16 năm gắn bó. Nam rapper đồng thời tuyên bố không còn là thành viên của BIGBANG và khẳng định không muốn tiếp tục con đường idol. T.O.P cũng nhiều lần thể hiện thái độ dứt khoát khi bị nhắc đến việc trở lại cùng BIGBANG, thậm chí chặn những tài khoản người hâm mộ liên tục đặt câu hỏi về khả năng tái hợp. Trong một cuộc phỏng vấn, nam rapper thừa nhận cảm giác tội lỗi khiến anh không thể tiếp tục hoạt động cùng nhóm.

Trong khi đó, BIGBANG vẫn tiếp tục hành trình của mình với đội hình ba thành viên gồm G-DRAGON, Taeyang và Daesung. BIGBANG đang chuẩn bị cho dự án kỷ niệm 20 năm thành lập, bao gồm kế hoạch biểu diễn tại Coachella 2026 và tour lưu diễn quốc tế.

Sau thời gian dài vắng bóng, T.O.P từng thu hút sự chú ý khi tham gia phần tiếp theo của series đình đám Squid Game. Trong phần hai, anh vào vai một rapper hết thời sử dụng chất kích thích, nhân vật được cho là có nhiều điểm tương đồng với chính cuộc đời T.O.P. Vai diễn này phần nào giúp T.O.P lấy lại sự chú ý từ công chúng. Tuy nhiên, ở phần ba, thời lượng xuất hiện của anh khá ngắn và không tạo ra tác động đáng kể, khiến màn tái xuất nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Ngày 1/1/2026, T.O.P đăng tải trên Instagram cá nhân đoạn video thông báo về album phòng thu mới mang tên “ TOP SPOT - ANOTHER DIMENSION” . Đây được xem là sản phẩm solo đầu tiên của anh sau 13 năm kể từ đĩa đơn kỹ thuật số Doom Dada phát hành năm 2013. Những hình ảnh mới nhất được T.O.P chia sẻ tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, chủ yếu xoay quanh sự thay đổi về ngoại hình. Gương mặt gầy gò, hốc hác cùng biểu cảm mắt trợn ngược trong nhiều bức ảnh khiến nhiều người hoang mang. Từ nam thần của BIGBANG một thời, gương mặt T.O.P hiện tại dấu vết rõ rệt của thời gian. Dù vậy, với một bộ phận người hâm mộ lâu năm, việc nam rapper chuẩn bị phát hành album mới vẫn được xem là tín hiệu hiếm hoi cho thấy anh chưa hoàn toàn rời xa âm nhạc.

