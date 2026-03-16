Đúng 6h sáng 16/3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar chính thức diễn ra tại Dolby Theatre ở Los Angeles. Năm nay, một trong những điểm nhấn gây chú ý là chiến thắng của KPop Demon Hunters khi bộ phim vừa giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất, vừa mang về tượng vàng cho ca khúc nhạc phim Golden ở hạng mục Bài hát phim hay nhất.

Tại đây, bộ 3 Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami đã tự viết nên lịch sử khi trở thành 3 nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trình diễn trên sân khấu Lễ trao giải danh giá này. Tiết mục kết hợp hiệu ứng ánh sáng, dàn vũ công phụ hoạ đông đảo, biển lightstick và màn hoà giọng của bộ 3 Huntr/x, tạo nên bầu không khí bùng nổ trong khán phòng. Giai điệu sôi động khiến nhiều khán giả không thể ngồi yên, đồng loạt đứng dậy hát theo, biến tiết mục trở thành một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của lễ trao giải năm nay.

Golden ban đầu chỉ được xem là một OST khá an toàn, không được nhiều người quan tâm. Chỉ khi biệt đội săn quái vật tạo nên cơn sốt trên diện rộng, bao phủ không chỉ Hàn Quốc mà toàn thế giới. Golden mới thực sự leo chart như vũ bão, nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Ở thị trường trong nước, Golden hiện là ca khúc có số PAK nhiều nhất lịch sử Hàn Quốc (1484 PAK), cao gấp đôi so với vị trí thứ 2 là Good Goodbye của Hwasa (750 PAK).

Golden vươn lên No.1 Billboard Hot 100 và giữ vị trí này suốt 8 tuần, đồng thời thống trị Billboard Global 200 trong nhiều tuần liên tiếp, trở thành một trong những bản nhạc phim hiếm hoi đạt thành tích này. Không dừng lại ở đó, ca khúc còn đứng đầu bảng xếp hạng tại hơn 30 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh và Hàn Quốc, đồng thời lọt top 10 ở hơn 20 thị trường khác.

Đáng chú ý, khi vừa đóng chiếm Billboard Hot 100, ca khúc nhận về không ít hoài nghi, từng bị đánh giá thấp do được thể hiện bởi nhóm nhạc ảo trong một bộ phim hoạt hình. Chưa kể, nhiều ý kiến đánh giá Golden có lớp hoà âm không quá phức tạp, giai điệu cơ bản và cấu trúc lặp lại như nhạc dành cho trẻ em.

Tuy vậy, chính sự đơn giản đó lại trở thành yếu tố giúp Golden lan toả mạnh mẽ hơn. Nhạc dễ nhớ, phân đoạn cao trào rõ ràng cùng điệp khúc gây nghiện khiến bài hát bùng nổ trên các nền tảng MXH và streaming. Người người nhà nhà đổ xô đu trend qua các video cover, dance challenge… thu hút lượng view ấn tượng và tiếp cận tới càng nhiều người hơn nữa.

Sức nóng của Golden cũng thể hiện rõ trên các nền tảng nhạc số. Tính riêng năm 2025, ca khúc đạt 2,43 tỷ lượt stream audio theo yêu cầu toàn cầu, trong khi các video liên quan đến bài hát ghi nhận hơn 1,14 tỷ lượt xem, giúp soundtrack của bộ phim vượt 2,6 tỷ lượt stream. Trên YouTube, Golden cũng nằm trong những ca khúc có lượt xem theo yêu cầu cao nhất năm, chỉ đứng sau một số bản hit lớn của làng nhạc quốc tế. Trên nền tảng Spotify, ca khúc thu về hơn 1,5 tỷ lượt stream, là ca khúc Kpop thành công nhất năm.

Không chỉ thành tích thương mại, ca khúc còn lập hàng loạt cột mốc giải thưởng. Trước khi chạm tay tới tượng vàng Oscar , Golden đã chiến thắng Grammy cho hạng mục Best Song Written for Visual Media, đồng thời mang về danh hiệu Best Original Song tại Critics Choice Awards và Quả Cầu Vàng. Đỉnh cao của hành trình này chính là chiến thắng tại Academy Awards 2026, giúp Golden trở thành ca khúc Kpop đầu tiên trong lịch sử giành Oscar cho Bài hát phim hay nhất.

Thành công của Golden cũng kéo theo hiệu ứng khổng lồ cho toàn bộ dự án. Bộ phim KPop Demon Hunters trở thành một trong những tác phẩm được xem nhiều nhất trên Netflix, thu hút hàng trăm triệu lượt xem toàn cầu và đưa soundtrack của phim trở thành album nhạc phim hot nhất năm 2025.

Dù BTS và BLACKPINK đã thống trị làn sóng Kpop toàn cầu suốt gần một thập kỷ với hàng loạt kỷ lục và tour diễn quốc tế, cả hai vẫn chưa từng chạm tay tới tượng vàng Oscar , trong khi Golden - chỉ là một ca khúc nhạc phim do ba nghệ sĩ còn khá mới như Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami thể hiện - lại bất ngờ làm được điều đó. Chỉ với một ca khúc, Golden chạm đỉnh nền âm nhạc toàn quốc và thế giới, làm nên những thành tích mà 2 đại diện toàn cầu của Kpop như BTS và BLACKPINK chưa làm được.