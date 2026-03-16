Thành công của ca khúc Golden tại Oscar 2026 tiếp tục tạo nên một cột mốc đáng chú ý cho thị trường âm nhạc Kpop. Bộ phim hoạt hình Kpop Demon Hunters giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất , trong khi Golden được xướng tên ở hạng mục Bài hát phim hay nhất. Đây là lần đầu tiên một ca khúc Kpop chiến thắng tại hạng mục này của Oscar.

Trước đó, Golden đã nhận giải tại Grammy Awards 2026 ở hạng mục Best Song Written for Visual Media, đồng thời giành chiến thắng tại Golden Globe Awards. Chuỗi thành tích này đưa Golden trở thành một trong số ít nhạc phim trong lịch sử đồng thời được vinh danh tại hai giải thưởng lớn nhất của điện ảnh và âm nhạc. Bên cạnh sự ghi nhận dành cho các thành viên HUNTR/X và ê-kíp sản xuất, công chúng cũng nhắc đến Teddy Park - producer đứng sau ca khúc như một nhân vật quan trọng góp phần vào thành tích này.

Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò nhà sản xuất âm nhạc, Teddy Park ra mắt với tư cách thành viên của nhóm hip-hop 1TYM thuộc YG Entertainment vào cuối thập niên 1990. Trong thời gian hoạt động cùng nhóm, Teddy không chỉ đảm nhận vai trò biểu diễn mà còn tham gia sáng tác và sản xuất âm nhạc. Việc đồng thời trải nghiệm cả hai vị trí nghệ sĩ và producer giúp anh tích lũy kinh nghiệm về quá trình hình thành một ca khúc, từ phòng thu cho đến khi sản phẩm tiếp cận khán giả.

Sau khi 1TYM dần ngừng hoạt động vào năm 2006, Teddy chuyển hẳn sang làm producer. Trong giai đoạn giữa những năm 2000, anh tham gia sản xuất nhiều ca khúc cho các nghệ sĩ thuộc YG Entertainment như Se7en và BIGBANG. Những sản phẩm này giúp tên tuổi của Teddy dần được biết đến rộng rãi hơn trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, vượt ra khỏi phạm vi của một nhà sản xuất nội bộ.

Giai đoạn tiếp theo đánh dấu bước phát triển đáng kể khi Teddy đảm nhận vai trò producer chính cho nhóm 2NE1. Nhiều ca khúc của nhóm đạt thành tích thương mại và giải thưởng trong nước, trong đó I Don’t Care giành Daesang tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2009. Thành công của 2NE1 góp phần củng cố vị trí của Teddy trong đội ngũ sản xuất âm nhạc Kpop thời kỳ đó.

Hoạt động âm nhạc của Teddy sau đó tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường quốc tế. Từng có thời điểm Lady Gaga bày tỏ mong muốn hợp tác cùng anh. Tuy nhiên, Teddy vẫn duy trì hoạt động chủ yếu tại Hàn Quốc, tập trung vào các dự án trong hệ thống nghệ sĩ mà anh tham gia phát triển.

Năm 2016, khi nhóm BLACKPINK ra mắt, Teddy trở thành producer chủ chốt tham gia xây dựng âm nhạc cho nhóm. Teddy đứng sau toàn bộ discography của BLACKPINK, tham gia sản xuất loạt hit toàn cầu của 4 cô gái hư Whistle , BOOMBAYAH, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, How You Like That,.. . Nhắc đến thành công của BLACKPINK, là nhắc đến âm nhạc của Teddy.

Song song với công việc sản xuất, Teddy còn tham gia vận hành công ty riêng. Năm 2015, anh cùng producer Kush thành lập The Black Label - hãng thu liên kết với YG Entertainment. Tại đây, Teddy giữ vai trò Chief Creative Officer, tham gia định hướng chiến lược sáng tạo và phát triển nghệ sĩ. The Black Label dần tách khỏi YG và ký kết với nhiều siêu sao. Tính đến hiện tại, The Black Label đang quản lý nhiều nghệ sĩ và nhân vật trong ngành giải trí như Jeon Somi, Taeyang, diễn viên Park Bogum và gần đây là việc Rosé ký hợp đồng quản lý cá nhân để phát triển hoạt động solo. Trong 2 năm 2024-2025, The Black Label lần lượt debut 2 nhóm nhạc mới cực hot trên thị trường: MEOVV và ALLDAY PROJECT.

Với vai trò nhà sản xuất, Teddy Park được ghi nhận trong các bảng xếp hạng và danh sách chuyên môn quốc tế. Năm 2021, anh được Billboard đưa vào danh sách Top 50 nhà sản xuất âm nhạc vĩ đại nhất thế kỷ XXI. Đến năm 2026, khi Golden chiến thắng tại Grammy và sau đó là Oscar, tên tuổi Teddy tiếp tục được nhắc đến như cái tên quyền lực của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, đưa Kpop "bành trướng" thế giới.

Song, dù thành công đến mức độ nào đi nữa, Teddy cũng không phát biểu về thành tích của mình. Trong nhiều năm hoạt động, anh hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và gần như không sử dụng mạng xã hội công khai. Teddy hoàn toàn ở phía sau hậu trường, đôi khi xuất hiện trong các bức ảnh cùng nghệ sĩ như BLACKPINK, 2NE1 hay G-DRAGON nhưng đều che mặt. Teddy từ chối mọi hoạt động quảng bá. Hình ảnh về Teddy cực kì nhỏ giọt, đến hiện tại vẫn chỉ thu thập được hình ảnh quá khứ thời còn làm nghệ sĩ biểu diễn.

Thành công của Golden tại Oscar và Grammy vì vậy cũng khiến công chúng nhắc lại hành trình hơn hai thập kỷ của Teddy Park trong ngành sản xuất âm nhạc. Từ giai đoạn hoạt động cùng 1TYM, quá trình tham gia xây dựng âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ Kpop, đến vai trò điều hành The Black Label, Teddy được xem là một trong những nhà sản xuất quyền lực nhất Kpop.