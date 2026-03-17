Tối ngày 16/03, Concert Anh Trai Say Hi 2025 - Day 2 với chủ đề A White Valentine Concert đã chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Tiếp nối thành công của concert đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm ngoái, các anh trai tiếp tục mang đến cho khán giả miền Bắc những tiết mục hoành tráng và nhiều bất ngờ.

Reviews concert Anh Trai Say Hi 2025 - Day 2

Concert 5 tiếng bùng nổ, đầu tư hoành tráng

Ngay từ đầu giờ chiều, sức nóng tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình đã bắt đầu tăng nhiệt khi đông đảo người hâm mộ có mặt từ rất sớm. Dù lượng người đổ về mỗi lúc một đông, nhưng công tác bố trí check-in và kiểm tra an ninh được thực hiện vô cùng chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, việc tổ chức concert vào tối thứ Hai đầu tuần đã mang đến một số bất lợi nhất định cho chương trình. Lượng khán giả đổ về tuy đông nhưng chưa thể lấp kín hoàn toàn các hàng ghế như các đêm diễn trước. Đặc biệt, khu vực khán đài xa như CAT 2A, 2B vẫn còn ghế trống, một phần do việc concert diễn ra vào thứ 2 đầu tuần, một phần do hạn chế về tầm nhìn và nhiều góc khuất.

Concert diễn ra bùng nổ với nhiều tiếc mục dàn dựng công phu

Mặc dù vậy, đêm diễn tại Mỹ Đình không vì thế mà bớt đi phần nhiệt huyết. Đối lập với các khán đài xa, khu vực Fanzone và các hạng vé gần sân khấu lại chật kín người. Năng lượng từ hàng ngàn khán giả cự ly gần đã thực sự "đốt cháy" không khí lạnh giá của Hà Nội.

Kéo dài liên tục trong suốt 5 tiếng đồng hồ với gần 20 tiết mục được dàn dựng công phu, dàn nghệ sĩ của "vũ trụ" Anh Trai Say Hi tiếp tục khẳng định sức hút mãnh liệt và kỹ năng làm chủ sân khấu đỉnh cao. Với chủ đề A White Valentine Concert , toàn bộ không gian Mỹ Đình được phủ lên một tone màu trắng chủ đạo đầy lãng mạn nhưng không kém phần hiện đại.

Những tiết mục trình diễn nhóm thực sự là những "cú nổ" khuấy động bầu không khí

Hệ thống visual LED của đêm diễn nhận được nhiều lời khen khi liên tục biến hóa mượt mà theo concept của từng bài hát, tôn lên nét cá tính riêng của mỗi màn trình diễn. Để phù hợp với không gian sân vận động rộng lớn, hầu hết các ca khúc đều được phối mới. Đặc biệt ở các ca khúc theo hơi hướng EDM sôi động và máu lửa hơn bản gốc. Những tiết mục trình diễn nhóm đông người thực sự là những "cú nổ" khuấy động bầu không khí. Tuy nhiên, chất lượng âm thanh trong chương trình không quá tốt, loa nghe nhỏ, rè và không nghe rõ lời ca sĩ hát ở các khu vực phía xa.

Điểm nhấn đặc biệt của concert là màn song đấu nhạc cụ giữa các Anh Trai và dàn Em Xinh (Ảnh: Anh Trai Say Hi)

Điểm nhấn đặc biệt của concert lần này chắc chắn phải kể đến màn song đấu nhạc cụ giữa các Anh Trai và dàn Em Xinh. Lần đầu tiên trong lịch sử, tiết mục Vũ trụ song tấu mang đến một màn trình diễn live band. Một mashup kết hợp mượt mà hàng loạt bản hit đình đám của các anh trai và em xinh như Gã săn cá, 3 chìm 7 nổi, To your ex, Hề, Ảo ảnh, Đã từng, So đậm, Cách yêu đúng điệu đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ và phấn khích. Sự kết hợp giữa giọng hát, kỹ năng chơi nhạc cụ điêu luyện và bản phối xuất sắc đã tạo nên một màn trình diễn thỏa mãn cả phần nhìn lẫn phần nghe.

Ban tổ chức khéo léo đan xen giữa âm nhạc và giao lưu để khán giả không bị ngộp

Việc giữ chân khán giả trong một show diễn dài 5 tiếng là bài toán khó, nhưng ê-kíp đã giải quyết cực kỳ khéo léo. Thay vì nhồi nhét âm nhạc liên tục, chương trình đã đan xen những mảng miếng giao lưu, chơi trò chơi và trao quà tặng giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Sự tương tác gần gũi, chân thật này không chỉ giúp nghệ sĩ có thời gian nghỉ ngơi mà còn kéo gần khoảng cách giữa idol và fan.

Tuy nhiên, concert lần này cũng để một lại chút tiếc nuối với các fan của Say Hi khi thiếu vắng MC Trấn Thành. Do bận lịch trình làm phim tại Hàn Quốc, nam MC đã không thể góp mặt trong concert như thường lệ. Ngô Kiến Huy cùng các anh trai khác đã phải thay nhau luân phiên làm MC dẫn dắt chương trình. Việc thiếu vắng sự xuất hiện của Trấn Thành cũng khiến chương trình có phần hạ nhiệt. Chính nam MC cũng đóng vai trò không nhỏ trong thành công của các concert khi có lối dẫn dắt lôi cuốn, tạo nhiều mảng miếng hài hước đã trở thành một thương hiệu quen thuộc của Vũ Trụ Say Hi.

Dàn Anh Trai tiếc nuối khi phải chia tay, khán giả mong muốn có thêm đêm diễn

Đánh giá tổng thể, concert Day 2 của Anh Trai Say Hi 2025 tiếp tục ghi điểm nhờ khâu tổ chức chuyên nghiệp và chuỗi tiết mục được đầu tư hoành tráng, mãn nhãn mãn nhĩ. Dàn Anh Trai đã thực sự cống hiến hết mình để mang đến một đêm diễn chất lượng. Tuy nhiên, dư âm để lại sâu đậm nhất lại chính là điểm rơi cảm xúc ở những phút cuối chương trình.

Concert Day 2 của Anh Trai Say Hi 2025 tiếp tục ghi điểm nhờ khâu tổ chức chuyên nghiệp và chuỗi tiết mục được đầu tư hoành tráng, mãn nhãn mãn nhĩ (Ảnh: Anh Trai Say Hi)

Phút giây chính thức nói lời chia tay, nhiều Anh Trai đã cảm động và rơi nước mắt ngay trên sân khấu. Từng người một khi cất lời đều không kìm nén được sự xúc động. Họ khóc vì tự hào, vì biết ơn tình yêu của khán giả, và có lẽ thêm sự luyến khi phải dừng lại hành trình này tại đây. Những lời bộc bạch chân thành cùng cái cúi đầu tri ân sâu sắc từ các Anh Trai đã khiến các fan không khỏi bùi ngùi, rưng rưng.

Các anh trai khóc khi nói lời tạm biệt

Chính sự luyến tiếc ấy đã khiến mong muốn về những đêm diễn tiếp theo nhanh chóng lan tỏa. Ngay sau khi concert khép lại, trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ hy vọng Ban tổ chức sẽ tiếp tục mang đến Day 3 thậm chí Day 4 cho Anh Trai Say Hi 2025. Với gia tài âm nhạc vẫn còn rất nhiều bản hit chưa từng được trình diễn live, cùng tình cảm đặc biệt mà khán giả dành cho dàn Anh Trai, mong muốn ấy dường như không phải là điều quá khó hiểu.

Dù đã phải đối mặt với không ít "kiếp nạn" trước giờ G và vẫn còn tồn đọng một vài hạt sạn nhỏ, nhưng Concert Anh Trai Say Hi 2025 - Day 2 đã diễn ra thành công. Khán giả vẫn chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt, đồng thời nuôi dưỡng một hy vọng to lớn rằng Ban tổ chức sẽ mang đến Day 3, Day 4 cho dàn nghệ sĩ tài năng của Anh Trai Say Hi 2025.