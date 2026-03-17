Từ một ca sĩ phải livestream bán hàng online để duy trì đam mê nghệ thuật, Phùng Khánh Linh giờ đây đang trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều tại thị trường nhạc Việt. Đêm nhạc của cô sắp diễn ra vào cuối tháng 3 này đã nhanh chóng sold out. Kèm sau đó là tình trạng khan hiếm vé khi nhiều fan không kịp mua khiến vé đêm nhạc của Phùng Khánh Linh hot hơn bao giờ hết.

Đêm nhạc mang tên Giữa Một Vạn Tour của Phùng Khánh Linh sẽ được tổ chức vào ngày 21/3 này tại Nhà hát Hòa Bình. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi mở bán, toàn bộ các hạng vé đã nhanh chóng được tẩu tán. Sự kiện này lập tức tạo ra làn sóng tìm kiếm vé pass trên mạng xã hội. Tuy nhiên, lượng vé nhượng lại gần như không xuất hiện, đẩy tình trạng khan hiếm lên đỉnh điểm. Vé chợ đen bắt đầu xuất hiện với giá cao gấp nhiều lần.

Trước phản ứng và nhu cầu thực tế rất lớn từ khán giả, ê-kíp của Phùng Khánh Linh đã quyết định bổ sung thêm đêm diễn vào ngày 22/3. Ngay khi mở bán đêm thứ hai, toàn bộ vé cũng nhanh chóng sold out chớp nhoáng. Việc bán sold out hai đêm nhạc liên tiếp, trong khi nhu cầu của khán giả vẫn còn lớn cho thấy sức hút của Phùng Khánh Linh trên thị trường hiện tại.

Phùng Khánh Linh sinh năm 1994, quê quán tại Bắc Giang. Cô bắt đầu được công chúng biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt năm 2015. Dù gây ấn tượng qua danh xưng cô bé hạt tiêu, chặng đường hoạt động chuyên nghiệp của Phùng Khánh Linh sau khi rời chương trình lại không hề rải hoa hồng. Quyết định Nam tiến, nữ ca sĩ lập tức đối mặt với bài toán kinh phí sản xuất âm nhạc.

Áp lực tài chính giai đoạn đầu từng khiến cô rơi vào bế tắc, thậm chí xuất hiện ý định giải nghệ. Để giải quyết vấn đề mưu sinh, cô bắt đầu livestream bán hàng online. Toàn bộ nguồn thu nhập từ việc bán hàng được nữ ca sĩ dùng để trang trải chi phí sinh hoạt, đồng thời tích lũy làm vốn duy trì đam mê ca hát và thực hiện các sản phẩm âm nhạc.

Bước ngoặt đầu tiên trên con đường âm nhạc xuất hiện khi cô phát hành ca khúc Hôm Nay Tôi Buồn. Bài hát nhanh chóng lan truyền, đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả. Sau khi đầu quân làm nghệ sĩ của Hãng đĩa Thời Đại trực thuộc Universal Music Vietnam, cô ra mắt hai album phòng thu là Yesteryear (2020) và Citopia (2022). Chuỗi dự án giúp nữ ca sĩ xác lập phong cách, định hình bản thân là nghệ sĩ kiên định theo đuổi dòng nhạc City Pop, Alternative Pop và Indie Rock.

Dù sở hữu giọng hát tốt kèm tư duy âm nhạc mới mẻ và luôn được đánh giá cao, danh tiếng thật sự của cô chưa phải là quá lớn. Chỉ những người thường nghe nhạc mới thật sự biết đến cô. Tên tuổi của Phùng Khánh Linh đôi khi cũng bị ảnh hưởng bởi các nội dung trên mạng xã hội, cô thường được khán giả biết thông qua meme và video hài hước.

Dù tư duy âm nhạc luôn được ghi nhận, phải đến khi album phòng thu thứ ba mang tên Giữa Một Vạn Người chính thức phát hành vào tháng 10/2025, Phùng Khánh Linh mới tạo ra sức bật lớn mang tính bước ngoặt. Album bao gồm các ca khúc mang màu sắc tự sự, khai thác sâu vào những tổn thương. Các ca khúc từ album nhanh chóng tạo thành trào lưu trên mạng xã hội, giúp ca khúc tiếp cận nhiều người và đưa tên tuổi Phùng Khánh Linh đến gần đại chúng. Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ khán giả, album Giữa Một Vạn Người cũng nhận về nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Giữa Một Vạn Người hiện tại đạt hơn 16,5 triệu lượt nghe trên Spotify. Đây là con số nổi bật đối với một album nhạc Việt.

Đầu năm 2026, Phùng Khánh Linh góp mặt trong album WeChoice Award 2025. Tại đây, cô góp giọng cùng (S)TRONG và Văn Mai Hương trong ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở. Verse hát của Phùng Khánh Linh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi khắp mạng xã hội vì từng lời hát như đang viết lại hành trình âm nhạc của Phùng Khánh Linh. Các câu hát “Sau những tháng năm lặng lẽ chờ đợi. Trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời” hay “Em sẽ vẫn là em.Khi em ngồi hát ngân nga một mình. Em sẽ vẫn là em. Hay khi được đứng trước một vạn người” như thể Phùng Khánh Linh đang kể lại hành trình bền bỉ của mình khiến nhiều khán giả xúc động.

Sức nóng của Phùng Khánh Linh tiếp tục được duy trì mạnh mẽ thông qua dự án nhạc phim mới đây. Cô là người thể hiện ca khúc Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi cho tác phẩm điện ảnh cùng tên. Ca khúc nhanh chóng vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc nội địa và lọt top trending. Mức độ phổ biến của bài hát hoạt động như một công cụ truyền thông kép, vừa thúc đẩy sự chú ý của công chúng dành cho bộ phim, vừa gia tăng lượng quan tâm dành cho giọng ca thể hiện ca khúc - Phùng Khánh Linh.

Nhìn lại chặng đường đã qua, cú hích Giữa Một Vạn Người thực sự đã mở ra một chương hoàn toàn rực rỡ cho Phùng Khánh Linh. Với việc âm nhạc ngày càng chạm đến số đông và sở hữu một tệp khán giả trung thành, Phùng Khánh Linh hiện đang có trong tay bệ phóng hoàn hảo để tiếp tục bùng nổ Vpop trong thời gian tới.