Giữa lúc những chủ đề xoay quanh "center" của Jang Wonyoung (IVE) đang phủ sóng khắp các mạng xã hội, netizen lại bất giác nhớ về một nhân vật đặc biệt. Nhìn lại hành trình của Wonyoung tính đến thời điểm hiện tại, người duy nhất sở hữu đủ hào quang, sức hút và lượng fandom khổng lồ để thực sự đe dọa vị trí trung tâm của "công chúa Kpop" không ai khác chính là Miyawaki Sakura.

Ra mắt từ năm 13 tuổi cùng nhóm nhạc HKT48, Sakura nhanh chóng trở thành một cái tên có sức hút lớn của làng giải trí xứ Phù Tang. Với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào cùng sự thông minh, lanh lợi trong cách giao lưu với người hâm mộ, cô liên tục lọt vào top những thành viên quyền lực nhất của hệ thống AKB48 và nắm giữ vị trí center trong hàng loạt đĩa đơn kỷ niệm quan trọng. Ở độ tuổi đôi mươi, Sakura đã có trong tay tất cả những gì mà một thần tượng J-pop ao ước bao gồm danh tiếng đỉnh cao, sự nghiệp vững chắc và một lực lượng fan trung thành sẵn sàng chi tiền vì cô.

Thế nhưng, thay vì an phận với vị thế vững vàng tại quê nhà, Sakura đã đưa ra một quyết định liều lĩnh làm chấn động cả hai nền công nghiệp giải trí khi ghi danh vào show sống còn Produce 48 của Mnet. Bất chấp những lỗ hổng về kỹ năng ca hát và nhảy múa khi đặt lên bàn cân với hệ thống thực tập sinh bài bản của Hàn Quốc, tố chất ngôi sao bẩm sinh vẫn giúp cô giành lấy vị trí center cho ca khúc chủ đề Nekkoya . Trong suốt thời gian tham gia Produce 48, Sakura luôn nằm trong top các thực tập sinh sở hữu lượng vote cao nhất và xuất sắc ra mắt cùng IZ*ONE với vị trí top 2 chung cuộc.

Hai năm rưỡi hoạt động dưới cái tên IZ*ONE là khoảng thời gian chứng kiến sự lột xác ngoạn mục của Sakura. Cô thích nghi hoàn hảo với công nghệ makeup và phong cách trình diễn Kpop, ngày càng thăng hạng nhan sắc để trở thành "cây hút fan" quốc tế số một của nhóm. Đặc biệt, hình ảnh Miyawaki Sakura với mái tóc hồng rực rỡ đã được cộng đồng fan của cô nói riêng và fan Kpop nói chung nhắc đi nhắc lại như một biểu tượng về nhan sắc.

Mới đây, một đoạn clip trên Tiktok đăng tải một khoảnh khắc Sakura “cướp center” của Jang Wonyoung bất ngờ viral, khiến nhiều người nhớ về thời kỳ đỉnh cao của cô. Đánh giá khách quan, trong suốt thời gian IZ* ONE hoạt động, dù Jang Wonyoung danh chính ngôn thuận sở hữu vị trí center của nhóm, nhưng chính cô đã không ít lần bị Sakura lấn lướt.

Không chỉ sở hữu danh tiếng và độ nhận diện ổn định từ trước, Sakura còn sở hữu một fanbase vững chắc. Các fanbase đến từ Nhật Bản và Trung Quốc không ngần ngại trong việc chi tiền khủng cho các hoạt động của Sakura vào thời điểm đó. Các sản phẩm cá nhân của Sakura luôn nhận được lượng doanh số khủng bỏ xa các thành viên còn lại. Những yếu tố này chứng minh một sự thật rằng Jang Wonyoung thời điểm còn hoạt động với IZ*ONE thật sự thua Sakura về nhiều mặt.

Hành trình chinh phục đỉnh cao của Sakura tiếp tục rẽ sang một trang mới đầy bùng nổ khi cô quyết định tốt nghiệp HKT48, đầu quân cho SOURCE MUSIC (trực thuộc HYBE) và tái debut trong đội hình LE SSERAFIM. Rũ bỏ hoàn toàn hình tượng kẹo ngọt tuổi teen, Sakura chuyển mình mạnh mẽ và quyến rũ hơn bao giờ hết.

Nhóm nữ nhà SOURCE MUSIC nhanh chóng vươn lên hàng ngũ dẫn đầu thế hệ 4 với hàng loạt kỷ lục và doanh số ấn tượng. Với LE SSERAFIM, Sakura liên tục "cân" mượt mà những concept khó nhằn qua các bản hit đình đám như Fearless, Antifragile, Unforgiven hay Perfect Night . Thế nhưng, đi kèm với sự nổi tiếng bùng nổ là làn sóng chỉ trích gay gắt liên quan đến kỹ năng thanh nhạc.

Dù sở hữu tư duy làm nghề đỉnh cao, nhan sắc thu hút giọng hát của cô vẫn luôn bị đánh giá là mỏng, yếu và thiếu hụt kỹ thuật. Việc giọng hát của Sakura không được trau chuốt bài bản sau nhiều năm hoạt động tại Nhật Bản - nơi vốn không đặt ra các tiêu chuẩn quá khắt khe về thanh nhạc - khiến cô dễ dàng trở thành tâm điểm tranh cãi khi tái debut trở thành một idol K-pop toàn cầu.

Những sân khấu hát live encore hay màn trình diễn tại Coachella đã trở thành tâm điểm tranh luận, khiến những khán giả khắt khe nhất cũng phải thốt lên rằng giọng hát thực sự là một điểm yếu chí mạng của cô. Sau nhiều năm hoạt động dưới tư cách idol Kpop, giọng hát của Sakura cũng không có dấu hiệu cải thiện.

Bên cạnh đó, tình trạng hiện tại của Sakura tại công ty chủ quản cũng đang nhận được sự quan tâm lớn. Người hâm mộ liên tục lên tiếng tố cáo Source Music đang kìm hãm danh tiếng của cô, hạn chế các hoạt động cá nhân và chỉ lợi dụng sức hút riêng của Sakura để đẩy mạnh các dự án chung của nhóm. Nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng việc tái debut với LE SSERAFIM là một quyết định không mấy đúng đắn, bởi tính đến thời điểm hiện tại, danh tiếng cá nhân của cô được cho là đã sụt giảm đáng kể so với thời kỳ rực rỡ tại Nhật Bản hay lúc còn hoạt động cùng IZ*ONE.

Có thể thấy, ngoại trừ điểm yếu về giọng hát, Sakura sở hữu trọn bộ bản lĩnh của một idol hoàn hảo, sẵn sàng cạnh tranh vị trí trung tâm ở bất cứ đâu. Quyết định dấn thân vào nền công nghiệp Kpop dù mang đến không ít trắc trở, nhưng Sakura vẫn chứng minh được sức hút bẩm sinh và hào quang không thể dập tắt của nữ thần tượng.