Màn comeback chưa từng có khiến Hàn Quốc phải khởi động chiến dịch an ninh quốc gia

Chỉ còn chưa đến 1 ngày nữa, BTS sẽ chính thức comeback sau 4 năm vắng bóng với album phòng thu Arirang . Sự kiện trở lại của nhóm vào tháng 3/2026 đang trở thành tâm điểm không chỉ của làng giải trí mà còn mang quy mô của một sự kiện cấp quốc gia tại Hàn Quốc.

Album Arirang sẽ phát hành lúc 11 giờ (giờ Việt Nam) ngày 20/03/2026. Đây là album phòng thu thứ 5 của BTS, đánh dấu sự trở lại đầy đủ của cả 7 thành viên sau gần 4 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tên album lấy cảm hứng từ bài dân ca biểu tượng của Hàn Quốc, hướng tới sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và âm nhạc hiện đại. Các thành viên tham gia sâu vào quá trình sáng tác và viết lời. MV chủ đề mang tên Swim , với teaser hé lộ hình ảnh con tàu khổng lồ giữa đại dương cùng giai điệu trầm lắng.

Tâm điểm của lần comeback là concert miễn phí BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG , diễn ra lúc 20:00 ngày 21/03/2026 (giờ Hàn Quốc) tại quảng trường Gwanghwamun, Seoul - khu vực trước cổng chính cung điện Gyeongbokgung, một địa điểm mang tính lịch sử và chính trị đặc biệt. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 260.000 người đổ về trung tâm Seoul. Dù chỉ có khoảng 15.000 - 22.000 vé xem trực tiếp được phát hành qua hình thức bốc thăm, phần lớn khán giả sẽ tập trung tại các khu vực lân cận để theo dõi qua màn hình LED. Concert được phát sóng trực tiếp trên Netflix tới hơn 190 quốc gia, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Hamish Hamilton, người từng thực hiện Super Bowl Halftime Show.

Với quy mô lớn và địa điểm đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai các biện pháp an ninh ở mức cao nhất. Mức cảnh báo khủng bố được nâng lên nhằm phòng ngừa rủi ro khi đám đông lớn tập trung tại trung tâm thủ đô. Khoảng 6.500 cảnh sát và hơn 70 đơn vị cảnh sát cơ động được huy động, cùng với 3.400 nhân sự hỗ trợ và hơn 100 xe chữa cháy túc trực. Các ga tàu điện ngầm gần khu vực Gwanghwamun sẽ tạm thời không dừng đón khách để tránh ùn tắc. Các tuyến đường xung quanh bị phong tỏa hoàn toàn. Sau thảm kịch Itaewon, việc kiểm soát mật độ đám đông được siết chặt, không vượt quá 2 người/m2, kết hợp phân luồng, lắp đặt rào chắn và sử dụng máy quét cầm tay.

Hiện tại, công tác lắp đặt sân khấu và phân luồng đang được triển khai gấp rút. Hình ảnh BTS phủ kín Seoul, nhiều màn hình LED được bố trí tại các khu vực lân cận để phục vụ khán giả. Sự kiện được truyền thông như một hoạt động mang tầm quốc gia. Tại bảo tàng quốc gia, các vật phẩm và hình ảnh quảng bá BTS cũng được trưng bày trong thời gian này.

Sự kiện BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc mà còn là hoạt động quảng bá di sản văn hóa của Hàn Quốc. Khu vực trung tâm Seoul được trang trí theo màu tím - màu biểu tượng của BTS với các tác phẩm sắp đặt kéo dài đến giữa tháng 4. Ngay sau concert, BTS sẽ khởi động world tour 2026 đi qua 34 thành phố với 82 đêm diễn trên 5 châu lục, bắt đầu từ tháng 4 tại Goyang, Hàn Quốc. World Tour của BTS được dự đoán sẽ phá vỡ mọi kỷ lục doanh thu Kpop thiết lập cho đến hiện tại, đánh dấu màn tái xuất chưa từng có của nhóm nhạc lớn nhất thế giới sau quãng thời gian gián đoạn hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhiều tranh cãi bủa vây

Được chuẩn bị kỹ lưỡng với quy mô quốc gia, concert tại quảng trường Gwanghwamun ngày 21/03/2026 của BTS cũng đồng thời tạo ra làn sóng tranh luận tại Hàn Quốc khi các biện pháp kiểm soát đám đông bị cho là ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống đô thị. Nhiều người bày tỏ việc cảm thấy bất tiện khi thành phố Seoul áp dụng các biện pháp kiểm soát giao thông nghiêm ngặt, bao gồm việc cấm xe hoàn toàn tại các đại lộ từ tối 20/03 đến sáng 22/03 để sự kiện thuận lợi diễn ra. Trong ngày diễn ra concert, các chuyến tàu điện ngầm không dừng tại ba ga Gwanghwamun, City Hall và Gyeongbokgung. Cảnh sát giám sát 31 tòa nhà quanh quảng trường, hạn chế ra vào lối chính và cấm tiếp cận tầng thượng hoặc ban công.

Một số cơ sở kinh doanh trong khu vực trung tâm phải tạm ngừng hoạt động. Tòa nhà KT West thông báo đóng cửa hoàn toàn trong ngày 21/03 vì lý do an toàn, kéo theo các nhà hàng và quán cà phê bên trong cũng dừng hoạt động. Nhiều cửa hàng nhỏ lựa chọn đóng cửa do lo ngại tình trạng quá tải và khó khăn trong việc di chuyển của nhân viên. Trên các diễn đàn, xuất hiện nhiều ý kiến phản ánh về việc phong tỏa giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật tại khu vực trung tâm Seoul.

Việc nâng mức cảnh báo khủng bố và triển khai lực lượng lớn cũng tạo ra áp lực đối với công tác điều phối. Một số tranh luận xoay quanh việc sử dụng quảng trường Gwanghwamun - không gian mang tính di sản và chính trị cho một sự kiện giải trí quy mô lớn.

Dù số vé trực tiếp giới hạn ở khoảng 22.000, dự kiến có tới 240.000 người không vé tập trung tại các khu vực lân cận. Hệ thống đăng ký vé ghi nhận tình trạng quá tải khi có hơn 100.000 người truy cập cùng lúc. Sự kiện đặt ra bài toán cân bằng giữa mục tiêu quảng bá văn hóa và đảm bảo đời sống đô thị, trong bối cảnh lượng người tham gia vượt xa quy mô thông thường.

Ngoài ra, một bộ phận ARMY cũng khiến BTS hứng chỉ trích. Vì nóng lòng muốn chứng kiến sân khấu lịch sử, nhiều fan đã rủ nhau truy cập hệ thống camera an ninh giao thông công cộng (CCTV) hướng thẳng vào khu vực quảng trường để giám sát việc lắp ráp 24/7. Thậm chí khi đang "giám sát công trình" phát hiện logo trên sân khấu đang thi công có dấu hiệu bị lệch, ARMY đã lập tức gửi mail báo cáo cho công ty chủ quản để kịp thời chỉnh sửa.

Những đoạn video cắt từ CCTV ghi lại công trường xây dựng sân khấu nhanh chóng được đăng tải trên nền tảng X và trở nên viral. Lượng tương tác khổng lồ kéo theo hàng ngàn người hâm mộ tò mò khác cùng truy cập vào để xem tình hình thi công thực tế. Mật độ quan tâm lớn đến mức phía Naver Map, đơn vị quản lý và phát trực tiếp CCTV công khai, đã phải chủ động đổi góc máy quay sang hướng khác nhằm bảo mật thiết kế sân khấu cho đến phút chót. Việc fan can thiệp quá mức, truy cập hệ thống CCTV công cộng tiềm ẩn rủi ro về an ninh, khiến tranh luận bùng nổ trên các nền tảng.

Nhóm nhạc lớn nhất thế giới trở lại, dự đoán loạt kỷ lục bị xô đổ

Sự trở lại của BTS với album Arirang được xem là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất năm 2026, kéo theo kỳ vọng về những cột mốc mới về thành tích và tầm ảnh hưởng. Trong hơn một thập kỷ hoạt động, BTS đã đạt nhiều kỷ lục từ nội địa đến quốc tế, bao gồm việc sở hữu 6 album No.1 Billboard 200 và nhiều ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 như Dynamite , Butter , Life Goes On,.. . Nhóm cũng sở hữu trên 70 giải Daesaung, là lập kỷ lục nhiều giải Daesang nhất Kpop. Trong thời gian nhập ngũ, cả 7 thành viên đều có sản phẩm solo lọt Top 10 Billboard 200. Đặc biệt là Jung Kook với album Golden gây bão toàn cầu, đứng đầu về doanh số album và có siêu hit Seven #1 Billboard Hot 100.

Cộng đồng người hâm mộ ARMY là fandom lớn nhất thế giới hiện tại, với hơn 33,5 triệu người dùng trên Weverse (nền tảng fan của HYBE) và 82 triệu người đăng ký trên YouTube. Các hoạt động streaming và mua nhạc được tổ chức theo kế hoạch chi tiết, bao gồm hướng dẫn nghe nhạc hợp lệ, quyên góp tài chính và đặt mục tiêu thứ hạng tại từng quốc gia.

Ngay trước ngày phát hành, album Arirang đã ghi nhận hơn 4,06 triệu đơn đặt trước chỉ sau 7 ngày, vượt kỷ lục trước đó của chính nhóm. Album cũng đạt hơn 4 triệu lượt pre-save trên Spotify, trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên đạt cột mốc này. Album vật lý tạo cơn sốt trên các nền tảng phân phối. Các phiên bản giới hạn, bao gồm vinyl và bản cá nhân của từng thành viên, ghi nhận tình trạng hết hàng trong thời gian ngắn.

Với các chỉ số hiện tại và fandom đông đảo trên toàn thế giới, album Arirang được dự đoán có khả năng lập kỷ lục doanh số ngày đầu trên Hanteo. Trên thị trường quốc tế, album được kỳ vọng đạt No.1 Billboard 200, trong khi ca khúc chủ đề SWIM có khả năng ra mắt lọt Billboard Hot 100 ngay trong tuần đầu.

Từ nền tảng thành tích đã được thiết lập trong hơn một thập kỷ cùng lực đẩy từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu, màn trở lại của BTS với Arirang không chỉ được nhìn nhận ở góc độ âm nhạc mà còn mang ý nghĩa rộng hơn về ngành công nghiệp và kinh tế. Các chuyên gia ngành âm nhạc và đầu tư tài chính đánh giá đây là một “cú hích” có khả năng tái định hình cục diện Kpop, BTS tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” dẫn dắt, lấp đầy khoảng trống biểu tượng toàn cầu trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Đồng thời, hiệu ứng “BTS-nomics” với tác động kinh tế dự kiến lên tới hàng chục tỷ USD, sự tham gia của các nền tảng công nghệ trong phát sóng toàn cầu, cùng cách khai thác chất liệu văn hóa truyền thống theo hướng hiện đại, cho thấy phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài khuôn khổ giải trí. Trong bối cảnh đó, Arirang được kỳ vọng không chỉ thiết lập các kỷ lục mới về doanh số và bảng xếp hạng, mà còn đặt ra những tiêu chuẩn mới cho Kpop trong giai đoạn tiếp theo.