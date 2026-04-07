YUNA (ITZY) luôn được nhắc đến như một trong những visual hàng đầu của kpop thế hệ thứ 4. Nhan sắc rực rỡ và vóc dáng chuẩn mực đã giúp cô nhiều lần lọt vào danh sách đề cử những gương mặt đẹp nhất thế giới. Dù sở hữu nhan sắc vượt trội và nhận được rất nhiều kỳ vọng ở màn debut solo, thế nhưng thành tích đến hiện tại của YUNA lại không đạt được như mong muốn.

Thành tích lẹt đẹt, màn debut solo của YUNA gây hụt hẫng

Thực tế cho thấy, danh xưng mỹ nhân mang tầm quốc tế chưa đủ sức để giúp cô bứt phá trong một đợt quảng bá mờ nhạt. Nữ thần tượng sinh năm 2003 đang phải đối mặt với chuỗi số liệu ảm đạm.

Vào ngày 23/3 vừa qua, YUNA chính thức debut solo với mini album đầu tay Ice Cream cùng ca khúc chủ đề cùng tên. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ album trong tuần đầu tiên lại ghi nhận một con số vô cùng khiêm tốn. Bất chấp ngoại hình liên tục gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội, cô lại chính thức lập một kỷ lục đáng buồn.

Theo thống kê, nữ ca sĩ đã trở thành nghệ sĩ nữ solo có doanh thu album tuần đầu thấp nhất trong toàn bộ lịch sử của nhà JYP Entertainment. Chỉ với 101 nghìn bản được bán ra trong tuần đầu tiên, YUNA là nghệ sĩ nữ solo có thành tích khiêm tốn nhất, thua cả thành tích của đàn chị cùng nhóm là YEJI. Điều này phản ánh rõ ràng sức mua của cộng đồng người hâm mộ dường như không hề tỷ lệ thuận với độ nhận diện nhan sắc.

Bên cạnh thành tích về album vật lý, thành tích nhạc số của ca khúc Ice Cream cũng rơi vào tình cảnh ảm đạm không kém. Ban đầu, bài hát mang về được một vài tín hiệu tích cực trong những ngày đầu tiên ra mắt. Điển hình là việc vươn lên vị trí #1 Bugs Chart tại Hàn Quốc và giữ vững thứ hạng trong nhiều giờ liên tục. Đây vốn được xem là một bước đà thuận lợi để ca khúc tiếp tục công phá các nền tảng nghe nhạc trực tuyến khác. Đáng tiếc là phong độ này lại không được kéo dài quá lâu. Chỉ tròn hai tuần kể từ ngày phát hành, Ice Cream của YUNA đã bốc hơi sạch sẽ khỏi toàn bộ các hệ thống bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc.

Sự tụt dốc nhanh chóng trên các nền tảng nhạc số phần lớn đến từ cấu trúc an toàn của bài hát. Dù Ice Cream mang giai điệu tươi sáng và rất dễ nghe, ca khúc lại thiếu đi những điểm nhấn cao trào hay đoạn điệp khúc bắt tai cần thiết để tạo nên xu hướng mới. Khuyết điểm này khiến bài hát không thể trở nên viral trên các mạng xã hội video ngắn.

Ngoài ra, yếu tố thời điểm cũng hoàn toàn quay lưng lại với thành viên nhóm ITZY. Ngay khi dự án lên sàn, cô nàng đã đụng độ trực tiếp với màn trở lại của nhóm nhạc nam toàn cầu BTS. Đứng trước một đối thủ áp đảo về mọi mặt, từ sức mạnh nhạc số, lượt xem cho đến khả năng bình chọn từ cộng đồng fan, YUNA đành chịu cảnh lép vế. Kết quả tất yếu là cô nàng trắng tay trên tất cả các chương trình âm nhạc hàng tuần, khép lại đợt quảng bá cá nhân mà không thể mang về chiếc cúp nào.

Visual đỉnh, tài năng có thừa nhưng vẫn chịu cảnh “flop”

Ngay từ thời điểm debut cùng ITZY hồi năm 2019, YUNA đã sớm tỏa sáng và chiếm trọn cảm tình của khán giả nhờ ngoại hình nổi bật. Thời kỳ hoàng kim, cô và các thành viên liên tục xô đổ nhiều kỷ lục với các siêu hit như Dalla Dalla, WANNABE, ICY ...

Cho đến nay, mảnh ghép nhỏ tuổi nhất của ITZY chưa từng có dấu hiệu giảm nhiệt về mặt hình ảnh. Nữ ca sĩ liên tục gây bão khắp các nền tảng mạng xã hội nhờ sở hữu body có tỷ lệ đỉnh cao. Đường cong hút mắt với vòng eo nhỏ xíu và dáng hông quả táo hoàn hảo đã biến YUNA thành tiêu chuẩn sắc đẹp mới của Gen 4. Sự công nhận về mặt ngoại hình càng được khẳng định mạnh mẽ khi cô vinh dự góp mặt trong đề cử những gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.

Thế nhưng, sau giai đoạn hoàng kim lúc mới debut, ITZY nói chung và cá nhân YUNA nói riêng đã trải qua vài năm liền chật vật khi các dự án âm nhạc liên tục sụt giảm phong độ. Nhóm phải chịu cảnh lẹt đẹt trên các bảng xếp hạng và dần đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay hàng loạt đối thủ cùng thế hệ.

Do đó, khi ca khúc That’s A No No bất ngờ trở nên viral mạnh mẽ thời gian gần đây, công chúng đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cú lội ngược dòng của các cô gái. Tuy nhiên, hiệu ứng truyền thông khổng lồ từ bản hit này kết hợp với danh tiếng cá nhân sẵn có dường như vẫn chưa đủ để làm bệ phóng vững chắc cho màn ra mắt solo của YUNA. Kết quả là các chỉ số thành tích trước mắt đều không đạt được như kỳ vọng.

Màn đánh lẻ với Ice Cream khép lại cùng những con số khiêm tốn trên cả biểu đồ doanh thu album lẫn các nền tảng nhạc số khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Dù vậy, mới đây nhất, JYP Entertainment đã chính thức xác nhận ITZY sẽ trở lại đường đua âm nhạc với đội hình đầy đủ vào tháng 5 sắp tới. Khán giả hiện đang trông chờ xem liệu màn comeback tập thể này có giúp nhóm lấy lại phong độ và giành lại ánh hào quang vốn có trên bản đồ Kpop hay không.