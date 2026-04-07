Những ngày qua, mạng xã hội Hàn Quốc bất ngờ “nóng” lên bởi Kanye West (Ye). Lý do không nằm ở phát ngôn gây sốc hay bê bối đời tư, mà đến từ chính thứ đã làm nên tên tuổi của Ye suốt hơn hai thập kỷ: tư duy nghệ thuật. Thiết kế sân khấu trong đêm diễn tại SoFi Stadium (Los Angeles) mới đây đã trở thành chủ đề bàn tán khắp các diễn đàn. Không cần chiến thuật truyền thông phức tạp, chỉ riêng hình ảnh Ye đứng trên một “Trái Đất khổng lồ” giữa sân vận động đã đủ tạo ra làn sóng tranh luận. Và giống như mọi lần, phản ứng công chúng tiếp tục bị chia đôi: một bên xem anh là kẻ điên, bên còn lại vẫn phải thừa nhận đây là thiên tài.

Trên các diễn đàn Hàn Quốc, những bình luận trái chiều xuất hiện dày đặc. Có người thẳng thắn gọi Ye là “một gã tồi tuyệt vời”. Có người cho rằng anh “mất trí”, nhưng cũng chính điều đó lại làm nên sự khác biệt. Không ít ý kiến thừa nhận dù không thích con người Kanye West, họ vẫn không thể rời mắt khỏi sân khấu lần này. Nhiều bình luận khẳng định, với quy mô và độ phức tạp như vậy, ngay cả khi có đủ tiền, châu Á cũng khó tìm được địa điểm đáp ứng thiết kế sân khấu của Ye.

Đêm diễn tại SoFi Stadium đánh dấu màn tái xuất lớn của Ye trên đất Mỹ sau nhiều năm vắng bóng. Thay vì một concert thông thường, anh tiếp tục biến nó thành một “tác phẩm nghệ thuật sống”. Trung tâm sân khấu là concept mang tên “The Giant Earth” - một mô hình Trái Đất khổng lồ được dựng bằng hệ thống LED phức tạp, liên tục xoay chậm và biến đổi bề mặt hình ảnh. Không có vũ công, không dàn dựng đông người, toàn bộ không gian gần như bị “rút gọn” về mức tối thiểu. Giữa sân vận động khổng lồ, chỉ có một con người đứng trên đỉnh thế giới, giữa khói dày đặc và ánh sáng lạnh phủ kín. Hình ảnh đó được nhiều khán giả mô tả như “một con kiến đơn độc trên gò đất kỹ thuật số” - nhỏ bé nhưng mang tính biểu tượng mạnh mẽ, gợi cảm giác cô lập, bất an và lạc lõng.

Sân khấu của Ye gây choáng bởi quy mô dàn dựng nhưng vẫn gây tranh cãi vì biểu diễn đơn điệu

Ye tận dụng sân khấu để giới thiệu album mới BULLY vừa phát hành cuối tháng 3/2026, với các track như KING, THIS A MUST hay FATHER (ft. Travis Scott). Tất cả đều mang âm hưởng alternative hip-hop và industrial rap nặng nề, với lớp bass dày và âm thanh méo, tạo ra áp lực kéo dài xuyên suốt. Ngay cả những bản hit quen thuộc như Runaway, Power, Heartless hay Bound 2 cũng được remix theo hướng u tối hơn, đồng bộ với tổng thể concept.

Sân khấu “The Giant Earth” tại SoFi Stadium giống như một tuyên ngôn về cái tôi, về sự cô độc, và về một nghệ sĩ luôn đứng giữa hai thái cực - bị ghét bỏ và được tôn vinh cùng lúc. Trong một ngành công nghiệp nơi phần lớn nghệ sĩ phải tính toán từng chi phí sản xuất, từng phản ứng khán giả, Kanye West lại là ngoại lệ hiếm hoi. Như một bình luận trên diễn đàn Hàn Quốc đã viết: “Dám chắc gã này còn chẳng thèm quan tâm doanh thu bán vé có bù nổi chi phí hay không”. Có thể Ye là “gã tồi” trong mắt nhiều người. Nhưng với những gì đang diễn ra, Kanye West vẫn là minh chứng rõ ràng rằng đôi khi, chính những kẻ gây tranh cãi nhất lại là người định nghĩa lại chuẩn mực của cả một ngành công nghiệp.

Tư duy nghệ thuật của Ye luôn đi trước thời đại, từ âm nhạc cho đến phong cách

Kanye trở lại mạnh mẽ cho khán giả thấy 1 biểu tượng Hip-hop là như thế nào. Tư duy nghệ thuật của Ye luôn đi trước thời đại, từ âm nhạc cho đến phong cách. Khởi đầu với vai trò producer cho Roc-A-Fella Rectrords, Kanye từng góp phần tạo nên thành công của Jay-Z trong album The Blueprint trước khi tự bước ra ánh sáng. Khi ra mắt The College Dropout năm 2004, anh phá vỡ hoàn toàn hình mẫu rapper “gangsta” thống trị lúc bấy giờ, thay bằng hình ảnh một chàng trai mặc áo polo, đeo balo và rap về gia đình, tôn giáo, cùng những bất ổn nội tâm.

Mỗi album sau đó của Kanye đều là một cuộc thử nghiệm mới. Từ Late Registration với dàn nhạc dây, Graduation mang màu sắc synth-pop, cho đến Yeezus tối giản và gai góc, anh liên tục đẩy giới hạn của hip-hop sang những hướng chưa từng có. Đặc biệt, 808s & Heartbreak (2008) được xem là nền tảng cho cả một thế hệ nghệ sĩ sau này như Drake, Travis Scott hay Juice WRLD, khi đưa Auto-Tune trở thành công cụ biểu đạt cảm xúc thay vì chỉ là hiệu ứng kỹ thuật.

Kanye West lắm tài nhiều tật

Không dừng lại ở âm nhạc, Kanye còn xây dựng đế chế Yeezy trong lĩnh vực thời trang, biến sneaker thành một loại tài sản đầu tư và định nghĩa lại khái niệm athleisure. Nhưng cũng chính đế chế này sụp đổ nhanh chóng sau loạt phát ngôn gây tranh cãi vào năm 2022.

Khi những tuyên bố mang tính thù ghét vượt khỏi giới hạn chấp nhận, hàng loạt đối tác lớn như Adidas, Gap, Balenciaga hay JPMorgan Chase đồng loạt chấm dứt hợp tác. Chỉ trong 1 ngày sau khi bị Adidas chấm dứt hợp tác, giá trị tài sản của Kanye bốc hơi 2 tỷ USD. Kanye “bay màu” hơn 53 nghìn tỷ đồng mà không mảy may quan tâm. Đây được xem là một trong những cú sụp đổ tài chính nhanh nhất lịch sử giới siêu giàu. Ngay cả khi bị tẩy chay trên diện rộng, Ye vẫn tiếp tục xuất hiện, phát ngôn gây tranh cãi tăng theo cấp số nhân và sáng tạo bất chấp việc công chúng yêu hay ghét.

Màn comeback lần này cũng không ngoại lệ, Ye vẫn phải đối mặt với làn sóng tẩy chay của một bộ phận lớn khán giả

Màn comeback lần này cũng không ngoại lệ. Ye vẫn phải đối mặt với làn sóng tẩy chay của một bộ phận lớn khán giả. Có thông tin, SVĐ Tottenham (Anh) đã từ chối cho thuê sân để Kanye làm concert. Nam rapper xác nhận biểu diễn ở lễ hội âm nhạc Wireless cũng khiến 4 nhà tài trợ rút khỏi show. Sau hàng loạt động thái gây sốc, Ye luôn đứng ở lằn ranh được ngưỡng mộ và bị ghét. Tài năng là chưa đủ để gạt bỏ những ồn ào xoay quanh nam rapper.

