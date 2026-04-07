Mới đây, Trạm Yêu 4 đã chính thức diễn ra ở Park City (Hà Nội), thu hút sự quan tâm đông đảo từ người hâm mộ. Có sự gặp mặt của Nhà Cá Lớn gồm Tự Long, SOOBIN, Jun Phạm, (S)TRONG Trọng Hiếu, CƯỜNG SEVEN, Thanh Duy và Đăng Khôi, đêm nhạc đã đón chào hàng nghìn khán giả tới tham dự và chung vui cùng các nghệ sĩ.

SOOBIN, một trong những gương mặt được săn đón nhất Trạm Yêu 4, nhận được sự chú ý đặc biệt một phần nhờ nữ dancer bên cạnh anh. Trong tiết mục Bật Nó Lên, SOOBIN vừa thể hiện vũ đạo, vừa hát live vững vàng, cho thấy trình độ của all-rounder Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đặc biệt, sự xuất hiện của nữ dancer duy nhất trên sân khấu đã lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng.

Chemistry giữa SOOBIN và nữ dancer thu hút sự chú ý lớn (Nguồn: @muoi.isme)

Cô nàng mặc trang phục thuỷ thủ cách điệu, tone-sur-tone với outfit của SOOBIN. Nữ dancer mang đến phần trình diễn vô cùng quyến rũ và mạnh mẽ, hợp tác ăn ý, tràn đầy chemistry với SOOBIN. Cô gái này gây ấn tượng khi còn thể hiện kỹ năng floorwork mềm mại mà sexy, di chuyển mượt mà gây mê hoặc người xem.

Điệu nhảy vừa mạnh mẽ, vừa quyến rũ của cô bạn dancer khiến người xem như bị mê hoặc

Một yếu tố khác khiến nữ dancer gần như “giật spotlight” của SOOBIN chính là nhờ sắc vóc nổi bật của mình. Cô sở hữu thân hình thon thả, chuẩn chỉnh cùng đôi chân dài, thẳng tắp. Trái ngược với phần nhảy gợi cảm, visual của cô lại mang đến vẻ ngọt ngào, dễ thương và tươi trẻ. Song hành cùng nhau trong bài biểu diễn Bật Nó Lên , SOOBIN và nữ dancer bùng nổ visual, sáng bừng sân khấu.

Nữ dancer gần như “giật spotlight” của SOOBIN chính là nhờ sắc vóc nổi bật của mình (Ảnh: Threads)

Biệt đội “thám tử mạng” vì thế cũng bắt đầu truy lùng danh tính của nữ dancer này. Được đón nhận nồng nhiệt từ khán giả, cô gái này đã đăng tải dòng trạng thái trên nền tảng Threads, bày tỏ sự cảm ơn và trân trọng đối với SOOBIN, ekip chương trình và tình cảm của người hâm mộ. Cô còn cho biết đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trươc khi gác lại sự nghiệp làm vũ công phụ hoạ. Được biết, nữ dancer tên là Hiền Dương, biệt danh là Muối.

Nguyên văn bài đăng của Hiền Dương: Muối vẫn chưa hết bàng hoàng sau tối ngày hôm qua. Lâu lắm rồi mới lại được biểu diễn mà cảm thấy đam mê của mình lại bùng cháy lên đến vậy. Cảm ơn anh SOOBIN, chị Ly và chị Meo và cả ekip đã tin tưởng và trao cho em cơ hội này mọi người đã hỗ trợ em siêu chu đáo và đáng iêu luôn ạ. Đây chắc là moment hạnh phúc nhất trước khi gác lại sự nghịêp nhảy đến nơi rùi của Muối Biết ơn tất cả vô cùng tận. Chợt nhận ra lo lắng cho bài diễn quá nên quên cả xin chụp với anh.

Thông báo của Hiền Dương khiến netizen không khỏi tiếc nuối khi biết cô nàng sẽ không theo đam mê nhảy nhót nữa. Nhiều người dùng mạng khẳng định đã phải tìm kiếm nhiều source fancam chỉ để được ngắm Hiền Dương biểu diễn trên sân khấu cùng SOOBIN.

Qua chia sẻ của Hiền Dương, cô sẽ bước vào một hành trình mới sau khi nghỉ công việc làm dancer. Dạo một vòng trên Instagram cá nhân, Hiền Dương ngoài đời theo đuổi đa dạng phong cách thời trang, từ cool ngầu, cá tính đến bánh bèo, dễ thương. Cô nàng hiện cũng là mẫu ảnh tự do, tận dụng triệt để visual “xinh iu” và body nét căng của mình.