Cả MXH đẩy thuyền OTP SOOBIN và HIEUTHUHAI, giỡn vậy có nên không nhỉ?

Mới đây, đoạn clip của một producer remix 2 ca khúc của HIEUTHUHAI và SOOBIN đang được lan truyền rộng rãi trên MXH. Cụ thể, người này kết hợp giai điệu và phần lời của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói do HIEUTHUHAI thể hiện và phần nhạc của Daydreams của SOOBIN.

Tưởng chừng không liên quan gì với nhau nhưng bản phối này lại ăn khớp đến bất ngờ. Giọng hát của HIEUTHUHAI cùng nhạc nền Pop/EDM tươi vui, upbeat của Daydreams tạo nên khúc nhạc tươi mới, vừa quen vừa lạ.

Không dừng lại ở âm nhạc, netizen cũng nhanh chóng “bẻ lái” sang việc đu OTP. Việc 2 cái tên top đầu của hai chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi bất ngờ chung khung trong một bản remix khiến nhiều người thích thú, gọi vui đây là màn collab không tưởng.

Đây là màn collab không tưởng khi nhạc của 2 nghệ sĩ top đầu hiện nay được ghép chung vào với nhau

Một số bình luận của netizen: - Giỡn vậy có nên không trời. - Cứ vài tuần là OTP này lại xuất hiện trở lại. - OTP mạnh nhất lịch sử Vpop. - Giỡn tới SOOBIN và HIEUTHUHAI rồi đó. - "Cúp le" này phải ở cái tầm peak rồi.

Thực tế, suốt thời gian qua, fandom của hai chương trình vốn đã cạnh tranh gắt kể từ mùa hè 2024, kéo theo SOOBIN và HIEUTHUHAI cũng bị đặt lên bàn cân so sánh ở nhiều khía cạnh. Song, ở lần này, nhiều người lại hứng thú với việc đẩy thuyền 2 nghệ sĩ như một trò đùa vui trên MXH. Nhiều bình luận tỏ ra hào hứng trước sự kết hợp này, thậm chí còn mong một màn hợp tác thật sự trong tương lai.

Trước đó, đầu năm nay SOOBIN và HIEUTHUHAI trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xác nhận tham dự và góp mặt trong nhiều hạng mục ở một sự kiện. Không chỉ vậy, cả hai còn khiến cộng đồng mạng dậy sóng với khoảnh khắc ngồi cạnh nhau, làm dấy lên hàng loạt “kịch bản” hài hước từ hội đu OTP.

Khoảnh khắc 2 ngôi sao hot nhất của 2 gameshow ngồi cạnh nhau khiến MXH nổi bão

Bức ảnh gây chú ý nhất ghi lại cảnh hai nam nghệ sĩ ngồi sát bên nhưng mỗi người lại nhìn về một hướng, tạo nên khung hình meme “khoảng cách nào là xa nhất”. Hai cái tên gây sốt nhất bước ra từ các chương trình thực tế thời gian qua còn là đại diện các loại hình sản phẩm giống nhau nhưng khác thương hiệu.

"Khoảng cách nào là xa nhất" - Khoảng cách giữa SOOBIN và HIEUTHUHAI

Tuy nhiên, thực tế lại không hề căng thẳng như những suy đoán trên mạng. Ngay từ khi xuất hiện tại sự kiện, SOOBIN và HIEUTHUHAI đã thoải mái chào hỏi nhau. Sau đó, vị trí chỗ ngồi của HIEUTHUHAI được thay đổi sang cạnh Hòa Minzy, thay vì ngồi cạnh SOOBIN như ban đầu.