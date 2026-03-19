Động thái của RHYDER khiến fan xem xong chỉ muốn khóc

Tối ngày 18/3, đúng vào dịp sinh nhật tròn 25 tuổi, RHYDER đã chính thức phát hành ca khúc mới mang tên Anh Sẽ Về. Đây là một sản phẩm âm nhạc mang tính chất tri ân, được nam ca sĩ gửi tặng riêng cho người hâm mộ trước thềm diễn ra concert cá nhân đầu tay. Không quảng bá rầm rộ, bài hát bất ngờ lên sóng ngay trong ngày sinh nhật của RHYDER đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và để lại nhiều dấu ấn cảm xúc cho khán giả đang theo dõi chặng đường hoạt động nghệ thuật của anh.

Anh Sẽ Về tiếp tục khai thác thế mạnh lớn nhất của RHYDER hiện tại là dòng nhạc Pop R&B pha trộn Hiphop. Giai điệu bài hát mang nhịp điệu vừa phải, bắt tai, khả năng xử lý melodic rap được nam ca sĩ vận dụng linh hoạt. Tổng thể của bài hát mượt mà, dễ nghe và dễ thuộc ngay từ những lần thưởng thức đầu tiên. Phần lời của Anh Sẽ Về không sử dụng những câu từ đánh đố hay mang tính ẩn dụ sâu xa. Thay vào đó, RHYDER chọn cách tiếp cận trực diện, truyền tải nội dung như một lời thủ thỉ, tâm tình chân thành với người nghe. Ca từ mang đậm tính chất vỗ về, dỗ dành và an ủi những tâm hồn đang cảm thấy chênh vênh.

Điểm độc đáo của MV lần này nằm ở phần hình ảnh. Xuyên suốt thời lượng MV, ekip không dựng lên những bối cảnh hoành tráng, không có sự can thiệp của kỹ xảo hiện đại. Toàn bộ hình ảnh trong Anh Sẽ Về là một chuỗi các khoảnh khắc được cắt ghép từ chính những đoạn clip do người hâm mộ tự quay lại bằng điện thoại cá nhân. Qua những góc máy fancam mộc mạc, người xem có thể thấy một RHYDER bùng nổ, cháy hết mình trên các sân khấu quy mô lớn trước hàng chục nghìn khán giả, cho đến những phút giây đời thường giản dị, chân thực ở sân bay, khu vực hậu trường hay những khoảnh khắc nán lại giao lưu cùng fan trên phố. Việc sử dụng chính ống kính của fan để làm MV cho thấy RHYDER đang nhìn lại hành trình của mình bằng đôi mắt của những người yêu thương anh nhất.

Thông điệp cốt lõi mà RHYDER muốn gửi gắm qua Anh Sẽ Về là sự biết ơn sâu sắc dành cho FLASH, cộng đồng fan đã luôn lựa chọn ở lại, kiên nhẫn đồng hành cùng anh trong suốt thời gian qua. Ngay khi ca khúc vừa lên sóng, ca khúc nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng người hâm mộ FLASH. Đa số đều bày tỏ sự bất ngờ tột độ trước việc bài hát được "đánh úp" đúng vào ngày sinh nhật. Nhiều khán giả cho biết họ cảm thấy vô cùng xúc động khi nhận ra đoạn clip mình quay thần tượng nay lại xuất hiện trong một video âm nhạc chính thức. Phản ứng chung của người hâm mộ cho thấy sự đồng cảm lớn với thông điệp biết ơn mà nam ca sĩ muốn truyền tải.

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật, RHYDER lần đầu tiên được công chúng biết đến rộng rãi khi xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại Giọng Hát Việt Nhí năm 2013. Bẵng đi một thời gian dài lùi về sau để học tập và rèn luyện kỹ năng chuyên môn, anh đã có màn tái xuất bùng nổ tại Rap Việt mùa ba. Đến năm 2024, việc tham gia chương trình Anh Trai Say Hi và giành ngôi vị á quân đã giúp RHYDER khẳng định vững chắc vị thế trên bản đồ nhạc Việt, đồng thời xây dựng được một cộng đồng fan vững mạnh, sẵn sàng ủng hộ các dự án cá nhân của anh.

Sự ra mắt của Anh Sẽ Về ở thời điểm hiện tại đóng vai trò như một chất xúc tác hâm nóng bầu không khí trước khi RHYDER chính thức bước vào concert cá nhân đầu tay mang tên LUMINARHY. Sự kiện âm nhạc ngoài trời quy mô lớn này đánh dấu bước tiến quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ Gen Z, sẽ diễn ra vào ngày 4/4/2026 tại Sân M2, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Dàn lineup khách mời góp mặt trong sự kiện cũng quy tụ những cái tên từng gắn liền với các cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của RHYDER, hứa hẹn mang đến một đêm diễn chất lượng và trọn vẹn cảm xúc.