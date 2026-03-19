Tối 18/03, Bảo Thy cùng Lohan chính thức cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, đánh dấu cột mốc bắt tay đầy bất ngờ giữa hai nghệ sĩ đại diện cho hai thế hệ của VPop. Với Lohan, đây là màn chào sân đầu tiên của nam ca sĩ sau khi bước ra từ chương trình Anh Trai Say Hi 2025. Trong khi đó, với Bảo Thy, ca khúc này là sự trở lại của cô sau một thời gian dài vắng bóng trên bản đồ Vpop. Sự kết hợp cả hai nghệ sĩ nhanh chóng tạo thu hút sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả yêu nhạc.

Bảo Thy kết hợp cùng Lohan trong sản phẩm âm nhạc mới - Ai Thắng Ai

Ai Thắng Ai mang đậm màu sắc Pop/Dance hiện đại và là một dự án mà Lohan trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tác cũng như sản xuất. Thông qua ca khúc, cả Bảo Thy và Lohan đều muốn gửi gắm một tuyên ngôn cá tính sâu sắc đến chính bản thân mình cũng như những khán giả ngoài kia. Nội dung bài hát nhấn mạnh vào việc khai thác "cuộc chiến" nội tâm quen thuộc giữa lớp vỏ bọc hào nhoáng và bản thể thật sự. Thay vì che giấu và trốn tránh, bài hát cổ vũ người nghe hãy dũng cảm đi thẳng vào góc khuất, sẵn sàng "mask off" để bước ra ánh sáng.

Điểm sáng đầu tiên chính là phần hình ảnh được đầu tư vô cùng hoành tráng, nơi cá tính của hai nghệ sĩ được khắc họa một cách cân bằng và bùng nổ. Về phía Lohan, nam ca sĩ thực sự tỏa sáng với visual cực kỳ hút mắt cùng thần thái sắc lạnh. Không hề kém cạnh đàn em, giao diện của Bảo Thy cũng "nét căng" khi rũ bỏ hoàn toàn hình tượng kẹo ngọt hay nữ chính u buồn quen thuộc. Những set đồ cắt xẻ cá tính không chỉ tôn lên sắc vóc quyến rũ mà còn là công cụ đắc lực tuyên ngôn cho sự lột xác gai góc. Đứng cạnh nhau, sự giao thoa giữa một Lohan tràn trề sức trẻ, hiện đại và một Bảo Thy đầy quyền lực đã tạo nên một bức tranh thị giác mãn nhãn.

Tuy nhiên, phần âm nhạc của Ai Thắng Ai mới thực sự là yếu tố gây bàn tán nhất, đặc biệt là ở cách xử lý giọng hát của nữ ca sĩ. Nhìn lại chặng đường sự nghiệp, Bảo Thy vốn chưa bao giờ được định vị là một vocalist chuyên phô diễn kỹ thuật thượng thừa, nhưng cô luôn biết cách tạo sức hút nhờ tư duy thông minh. Khán giả từng quen thuộc với một "công chúa bong bóng" sở hữu baby voice mỏng nhẹ trong thời gian dài hoạt động nghệ thuật. Dù đã có bước chuyển mình về giọng hát tại The Remix 2017, nhưng những năm gần đây, Bảo Thy lại thu mình vào vùng an toàn, trung thành với Pop Ballad.

Chính vì thế, sự thay đổi của Bảo Thy trong dự án EDM lần này khiến nhiều người ngỡ ngàng. Điểm thú vị là nữ ca sĩ không hề gồng mình rũ bỏ bản ngã. Ở tuổi 38, cô vẫn giữ nguyên âm sắc "baby voice" đặc trưng mang thương hiệu của mình, nhưng nâng cấp nó lên một phiên bản sắc lạnh, dứt khoát và gai góc hơn rất nhiều. Trên nền nhạc điện tử dồn dập, chất giọng mỏng nhẹ bẩm sinh được cô khéo léo xử lý qua cách hát nảy chữ, gãy gọn để bắt trọn flow.

Ngay sau khi phát hành, MV nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Đa số đều dành lời khen cho sự dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của Bảo Thy, đánh giá cô cực kỳ phù hợp với dòng nhạc hiện đại, đập tan cảm giác nhàm chán của những bản ballad trước đây. Lohan cũng ghi điểm nhờ sự tiến bộ cả về giọng hát lẫn phong cách biểu diễn. Dẫu vậy, vẫn có một số ý kiến cho rằng cấu trúc bài hát dù cuốn hút nhưng chưa thật sự đủ mạnh để tạo thành cú hit bùng nổ diện rộng.

Nhìn nhận một cách khách quan, dù đây là một phép thử đầy mới mẻ và táo bạo đối với Bảo Thy, nhưng khi đặt lên bàn cân với mặt bằng chung của thị trường Vpop hiện tại, bài hát lại chưa thực sự có điểm gì quá nổi bật. Cấu trúc và cách phối khí của Ai Thắng Ai bị đánh giá là khá an toàn, thiếu đi một điểm nhấn khác biệt hay một cú drop bùng nổ. Thêm vào đó, sức nóng tên tuổi của Bảo Thy cũng đã hạ nhiệt đáng kể sau một thời gian dài lui về chăm lo gia đình. Việc cạnh tranh thành tích streaming với dàn nghệ sĩ trẻ trên trường là điều không dễ dàng.

Nhìn chung, Ai Thắng Ai là một nước đi đầy dũng cảm. Ca khúc không chỉ là màn tái xuất mang đậm dấu ấn cá nhân của đàn chị Bảo Thy, mà còn mở ra một chương mới đầy hứa hẹn, củng cố thêm bệ phóng vững chắc cho con đường ca hát chuyên nghiệp của Lohan.