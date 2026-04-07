Mỹ nhân được Jung Kook để ý

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện Jung Kook có động thái re-up hàng loạt video trên Instagram cá nhân. Em út BTS vốn nổi tiếng là nghệ sĩ chăm tương tác mạng xã hội, thường xuyên lướt xem các nội dung thú vị, từ video hài hước đến những clip dance challenge sử dụng nhạc của nhóm. Những sản phẩm sáng tạo từ cộng đồng người hâm mộ luôn dễ dàng lọt vào “tầm ngắm” của nam idol toàn cầu.

Giữa loạt nội dung được chia sẻ lại, sự xuất hiện của Han Sara nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cụ thể, Jung Kook đã re-up video nữ ca sĩ nhảy theo vũ đạo đang gây sốt Hooligan. Đây là một động thái không quá hiếm nhưng vẫn đủ để tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, nhất là với fan Việt.

Trong video, Han Sara xuất hiện với hình ảnh cá tính, không cần trang phục cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật nhờ thần thái sắc lạnh và những động tác dứt khoát. Phần thể hiện vũ đạo cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng trình diễn.

Trước đó, video này đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng fan BTS tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi được Jung Kook trực tiếp re-up, sức lan tỏa tăng lên đáng kể. Nhiều fan quốc tế nhanh chóng truy cập trang cá nhân của Han Sara, để lại bình luận khen ngợi visual, thần thái và khả năng trình diễn của nữ ca sĩ. Đây được xem là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi giúp tên tuổi Han Sara tiếp cận gần hơn với cộng đồng khán giả quốc tế.

Han Sara (sinh năm 2000) là nữ ca sĩ người Hàn Quốc, lựa chọn Việt Nam làm thị trường hoạt động chính. Cô bắt đầu được công chúng chú ý khi tham gia The Voice 2017 (Giọng hát Việt) ở tuổi 16. Với ngoại hình sáng, phong thái tự tin cùng khả năng hát tiếng Việt trôi chảy, Han Sara nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh nổi bật nhất mùa giải.

Sau cuộc thi, cô gia nhập công ty của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, đánh dấu giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất về mặt thương hiệu cá nhân. Thời kỳ này, Han Sara liên tục cho ra mắt các sản phẩm phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ. Tớ Thích Cậu trở thành bản hit phổ biến trong giới học đường, góp phần định hình hình ảnh nữ ca sĩ với phong cách trong trẻo, năng động. Tiếp đó, Tận Cùng Nỗi Nhớ kết hợp cùng Will giúp cô thể hiện khả năng xử lý ballad, trong khi Đếm Cừu cùng Kay Trần mang đến màu sắc hiện đại, bắt tai.

Từ năm 2022, Han Sara rời công ty quản lý của Ông Cao Thắng và bắt đầu con đường hoạt động độc lập. Đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội thử nghiệm đa dạng thể loại âm nhạc. Tuy nhiên, việc thiếu một hệ thống hỗ trợ bài bản từ công ty lớn cũng khiến các sản phẩm của cô gặp khó khăn trong việc tiếp cận số đông khán giả như giai đoạn trước. Năm 2024, Han Sara gia nhập công ty +84 Entertainment và lấy lại sức hút khi tham gia Em Xinh Say Hi.

Dù không đi đến đêm chung kết, nữ ca sĩ lại là một trong những gương mặt để lại dấu ấn cảm xúc rõ nét nhất. Sân khấu I’ll Be There là dấu ấn đáng nhớ nhất khi Han Sara lần đầu chia sẻ trực diện về những áp lực tâm lý, sự cô độc và mong muốn được ghi nhận như một nghệ sĩ Việt Nam.

Qua các vòng công diễn, Han Sara cho thấy sự tiến bộ toàn diện về kỹ năng trình diễn. Khả năng vũ đạo, làm chủ sân khấu cùng tư duy âm nhạc hiện đại giúp cô dần được nhìn nhận như một nghệ sĩ “all-rounder”, thay vì chỉ là giọng ca theo đuổi hình tượng teen pop. Quan trọng hơn, chương trình trở thành bước ngoặt giúp Han Sara thoát khỏi hình ảnh cũ, định hình một cá tính nghệ thuật rõ ràng và trưởng thành hơn trong mắt công chúng.

Sau hiệu ứng từ Em Xinh Say Hi, Han Sara tiếp tục duy trì sự hiện diện tại các sân khấu âm nhạc. Mỗi lần xuất hiện, cô đều cho thấy sự biến hóa trong phong cách và khả năng thích nghi với nhiều định dạng biểu diễn khác nhau, từ đó giữ được độ nhận diện ổn định.

Tuy nhiên, nghịch lý lớn nhất trong sự nghiệp Han Sara ở thời điểm hiện tại vẫn nằm ở sự chênh lệch giữa hình ảnh và âm nhạc. Về ngoại hình, cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có visual nổi bật của Vpop, với vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn cùng phong cách thời trang Y2K hiện đại. Thần thái của Han Sara cũng có sự chuyển biến rõ rệt, từ nét dễ thương sang hình ảnh quyến rũ, sắc sảo và trưởng thành hơn.

Nhưng âm nhạc của cô lại thiếu một sản phẩm đủ sức tạo bùng nổ. Hậu Em Xinh, Han Sara ra mắt EP đầu tay Unfrozen nhưng chưa bùng nổ về mặt thành tích. Điều này khiến hành trình hậu độc lập của Han Sara dù có nhiều tín hiệu tích cực nhưng vẫn chưa thực sự bứt phá. Han Sara sở hữu đầy đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một ngôi sao giải trí: ngoại hình nổi bật, kỹ năng trình diễn tốt và tệp khán giả trung thành. Bài toán lớn nhất còn lại với cô vẫn là một chiến lược âm nhạc đủ rõ ràng cùng một bản hit mang tính bước ngoặt để khẳng định vị thế trong thị trường Vpop.

Ảnh: FBNV